Gobierno y empresa cervecera regalan 500 boletos para el Mundial 2026 en México: estos son los requisitos

Durante la conferencia matutina de este 10 de abril en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó, junto con Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo, una serie de estrategia vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfocada en impulsar la actividad deportiva en el país.
En ese marco, Cocenzo confirmó que la empresa se integrará a la iniciativa “Mundial social”, promovida por el gobierno federal.
Como parte del proyecto, se anunció la entrega de 500 boletos para partidos del Mundial, que serán otorgados a las y los ganadores, mayores de edad, de los torneos organizados dentro de este programa social.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum indicó que el proceso contará con mecanismos de transparencia y que, en coordinación con la CONADE, se definirán los criterios para informar quiénes resulten beneficiados y bajo qué condiciones participaron en las competencias.
Estrategia para llevar el Mundial a todo el país
Además de la entrega de boletos, se anunció una serie de acciones para acercar el Mundial a distintas comunidades.
Inspiradas en iniciativas culturales del pasado, se prevé llevar transmisiones de los partidos a las 32 entidades del país mediante pantallas móviles, con el objetivo de que más personas puedan seguir el torneo.