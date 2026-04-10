Gobierno y empresa cervecera regalan 500 boletos para el Mundial 2026 en México: estos son los requisitos

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Durante la conferencia matutina de este 10 de abril en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó, junto con Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo, una serie de estrategia vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfocada en impulsar la actividad deportiva en el país.

En ese marco, Cocenzo confirmó que la empresa se integrará a la iniciativa “Mundial social”, promovida por el gobierno federal.

Como parte del proyecto, se anunció la entrega de 500 boletos para partidos del Mundial, que serán otorgados a las y los ganadores, mayores de edad, de los torneos organizados dentro de este programa social.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum indicó que el proceso contará con mecanismos de transparencia y que, en coordinación con la CONADE, se definirán los criterios para informar quiénes resulten beneficiados y bajo qué condiciones participaron en las competencias.

Estrategia para llevar el Mundial a todo el país

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Además de la entrega de boletos, se anunció una serie de acciones para acercar el Mundial a distintas comunidades.

Inspiradas en iniciativas culturales del pasado, se prevé llevar transmisiones de los partidos a las 32 entidades del país mediante pantallas móviles, con el objetivo de que más personas puedan seguir el torneo.