Gilberto Mora podría volver a las canchas hoy en el Xolos contra Juárez

El mediocampista retomaría su puesto luego de superar la pubalgia que lo mantuvo 79 días fuera, impulsando a los Xolos de Tijuana en la recta final del Clausura 2026. (Instagram/ @gil_morita)

El regreso de Gilberto Mora a las canchas representa uno de los momentos más esperados del Clausura 2026. Tras casi tres meses de ausencia por una pubalgia, el mediocampista de 17 años estaría listo para reaparecer en la jornada 14, cuando los Xolos de Tijuana visiten a los Bravos de Juárez.

La noticia, adelantada por el periodista Agustín Martínez de León, no sólo emociona a la afición fronteriza, sino también al entorno de la Selección Mexicana, que lo considera pieza clave rumbo al Mundial 2026.

La presencia de Mora en la convocatoria de Xolos para enfrentar a los Bravos de Juárez genera grandes expectativas entre la afición tijuanense. (Foto: IG@gil_morita / IG@xolos)

Su ausencia ha dejado un vacío enorme en el mediocampo de Xolos y en el esquema de Javier Aguirre con el Tri. La expectativa es enorme, ya que Morita no es un jugador cualquiera: desde su debut en 2024 con apenas 15 años, se ha consolidado como una de las joyas más prometedoras del futbol nacional.

Contexto de la lesión de Mora

La pubalgia que lo aquejó desde enero lo obligó a detener toda actividad competitiva. Su último partido fue el 17 de enero contra Atlético San Luis, donde apenas jugó 45 minutos antes de salir por molestias.

Tiempo fuera: 79 días sin actividad oficial.

Tratamiento: conservador, evitando cirugía y con sesiones de rehabilitación intensiva.

Evaluaciones: atendido por especialistas en México y Estados Unidos.

El mediocampista de 17 años se perdió casi tres meses de competición debido a una pubalgia que lo forzó a una rehabilitación intensiva. (Instagram/ @gil.morita)

En este sentido, su regreso marca el cierre de un proceso cuidado, con la mira puesta en recuperar ritmo competitivo y evitar recaídas.

Regreso con Xolos

El técnico Sebastián “Loco” Abreu confirmó que Mora ya entrenaba al parejo del grupo desde la jornada 13. Por ello, fue convocado para el duelo contra FC Juárez, aunque su participación permanece en consideración.

Posición actual del club: Xolos marcha en el lugar 12 con 15 puntos.

Objetivo inmediato: entrar a la Liguilla en las últimas cuatro jornadas.

Plan de reincorporación: darle minutos progresivos, dependiendo de las condiciones del partido.

El técnico Sebastián Abreu confirmó que el juvenil ya entrena al parejo de sus compañeros y podría sumar minutos progresivamente. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, su sola presencia en la banca ya es un impulso anímico para el equipo en un momento decisivo, y podría ser determinante en la recta final del torneo.

Impacto en la Selección Mexicana

Morita es considerado uno de los indiscutibles en el esquema de Javier Aguirre. Su ausencia generó preocupación, pero su regreso llega justo a tiempo para pelear un lugar en la lista final rumbo a la Copa Mundial 2026.

Debut: agosto de 2024 con apenas 15 años.

Proyección: titular en la selección absoluta antes de la lesión.

Meta: llegar en plenitud física al Mundial 2026.

La selección mexicana considera a Gilberto Mora pieza fundamental en el esquema de Javier Aguirre para el Mundial 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza

De esta manera, aunque su participación será gradual, su regreso enciende la ilusión de verlo consolidado en la Liguilla y en el Mundial, confirmando que el futbol mexicano tiene en él a una de sus mayores promesas.