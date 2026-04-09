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¡De México para el mundo! El Chiringuito anuncia que tendrá la transmisión EN VIVO del Chivas vs Puebla para el público en España

El Guadalajara regresa a las pantallas del país ibérico tras cuatro años de ausencia cuando sus partidos como local fueron transmitidos en exclusiva por Claro Sports del 2020 al 2024

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El Guadalajara regresa a las pantallas del país ibérico tras cuatro años de ausencia cuando sus partidos como local fueron transmitidos en exclusiva por Claro Sports del 2020 al 2024. (Infobae México)
El Guadalajara regresa a las pantallas del país ibérico tras cuatro años de ausencia cuando sus partidos como local fueron transmitidos en exclusiva por Claro Sports del 2020 al 2024. (Infobae México)

Durante el medio tiempo de la transmisión en vivo de los cuartos de final de ida de la UEFA Champions League entre el Atlético de Madrid y Barcelona , “El Chiringuito” anunció que emitirán en directo el encuentro entre Chivas y Puebla en su canal de Youtube para el público en España, Marruecos y el resto de Europa.

La noticia desató revuelo entre los aficionados mexicanos, asombrados de que uno de los programas más icónicos del mundo del futbol voltee los ojos a la Liga MX, en un esfuerzo por parte del país ibérico de ampliar su mercado internacional.

Este encuentro se transmitirá el domingo por la madrugada en territorio europeo al término del programa post juego de la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

Acuerdo del Chiringuito en FOX

El Chiringuito de Jugones es un emblemático programa deportivo en España.
Los suscriptores de la plataforma de FOX podrán ver los programas del Chiringuito. (Difusión)

Hace unas semanas, se dio a conocer que el famoso programa conducido por Josep Pedrerol, Edu Aguirre, Jota Jordi y Tomás Roncero podrá verse a través de la plataforma de FOX en México, en un esfuerzo por expandir su mercado dentro del panorama internacional.

Este movimiento resulta altamente estratégico para la cadena mexicana, la cual ya posee los derechos de la UEFA Champions League, por lo que ahora potencia sus transmisiones con una de las mesas de debate más explosivas y entretenidas del mundo, con comentarios polémicos para analizar todo lo que ocurra en cada jornada europea.

Las Chivas y su fama en España

Jornada intensa de futbol en la Liga MX
Las Chivas se convirtieron en el único equipo mexicano en tener una transmisión oficial para el público en España. (Foto: Cuartoscuro)

no es la primera ocasión que Chivas se involucra dentro del mercado español, ya que durante un tiempo, sus partidos como local se transmitieron en vivo por la señal de Claro Sports tanto para el país ibérico como en Centroamérica para el público ibérico.

Así, el Rebaño Sagrado se convirtió en el primer y único equipo mexicano con transmisiones oficiales al otro lado del charco, ampliando su alcance a nivel internacional.

Dicho acuerdo fue originalmente por dos años, pero se extendió a tres y medio hasta romperse en el segundo semestre de 2024, al mismo tiempo que Chivas firmó contrato para incorporarse a las transmisiones de Amazon Prime Video.

Con eso, el Guadalajara expandió su audiencia a nivel mundial, al mismo tiempo que Fernando Hierro se hizo de la dirección deportiva del equipo y Fernando Gago, ex jugador del Real Madrid, tomó las riendas como entrenador de la institución.

Ahora, con la llegada del ex jugador del Barcelona Gabriel Milito como nuevo estratega, Chivas busca consolidar nuevamente su nombre a nivel mundial, donde atraviesan uno de sus mejores momentos en los últimos años..

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