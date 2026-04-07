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“Queremos ser un equipo dominante”: André Jardine previo al duelo ante Nashville en Concachampions

América abre la serie ante Nashville con la intención de tomar ventaja como visitante en los Cuartos de Final del torneo regional

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(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Club América afronta el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 con la intención de tomar ventaja como visitante.

En la antesala del duelo frente a Nashville SC, el técnico André Jardine señaló que su equipo buscará imponer condiciones pese a jugar fuera de casa.

El encuentro representa una oportunidad para el conjunto azulcrema de encaminar la eliminatoria rumbo a las semifinales, en un contexto donde también compite en la recta final del Clausura 2026.

Jardine mantiene el foco en la Liguilla y la evolución del equipo

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El entrenador reconoció el momento que atraviesa el equipo en la Liga MX, donde los resultados han generado dudas durante el torneo. Aun así, subrayó que el formato de competencia permite redefinir el rumbo en la fase final.

“En México es distinto. Se juegan dos torneos: primero clasificas entre los ocho y después viene la liguilla, donde se define todo. No importa cómo empiezas, sino cómo terminas”, explicó en conferencia de prensa.

Dudas en el plantel y análisis del rival previo al duelo

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

De cara al partido, Jardine indicó que el último entrenamiento será determinante para definir la alineación. Mencionó que Erick Sánchez podría ser considerado tras salir de cambio en el partido ante Santos Laguna, mientras que Alejandro Zendejas terminó con fatiga y Cristian Borja se mantiene como duda.

Sobre el rival, el técnico destacó el nivel competitivo de Nashville y anticipó un encuentro exigente.

“Identificamos la jerarquía del rival y no nos deja dudas. Va a ser un test bastante importante para nosotros y esperamos estar a la altura del partido. Queremos ser un equipo dominante, pero sabemos que el rival está en su casa”, afirmó.

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