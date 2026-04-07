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Nashville vs América, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de Cuartos de Final de la Concachampions 2026

El juego de vuelta se disputará en el “Estadio Azteca”, donde se definirá la eliminatoria

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(X / @TheChampions)
(X / @TheChampions)

La Concachampions 2026 retoma su actividad tras la Fecha FIFA con el arranque de los Cuartos de Final.

Este 7 de abril, el Nashville SC recibe al Club América en el Geodis Park, en un duelo que abre la serie y marcará el rumbo de ambos equipos en su búsqueda por el título regional.

Nashville llega como líder en MLS; América busca regularidad

(Talia Sprague-Imagn Images)
(Talia Sprague-Imagn Images)

El conjunto estadounidense ha mantenido un desempeño sólido en lo que va de 2026, tanto en la competición internacional como en la Major League Soccer (MLS). Nashville se ubica como líder de la Conferencia Este con 13 puntos, aunque viene de sufrir su primera derrota de la temporada tras caer 1-0 ante el Chicago Fire.

En la ronda anterior de la Concachampions, Nashville eliminó al Inter Miami, resultado que respalda su momento competitivo de cara al enfrentamiento ante el equipo mexicano. El objetivo en casa será tomar ventaja antes del partido de vuelta.

Por su parte, América encara el compromiso con un rendimiento irregular en la Liga MX. El equipo suma 18 puntos en el Clausura 2026 y se mantiene en zona de Liguilla, aunque sin consolidar un funcionamiento constante. En su último partido empató 1-1 frente a Santos Laguna.

Antecedentes recientes y lo que está en juego

(Diego Cedrix)
(Diego Cedrix)

El equipo mexicano avanzó a esta instancia tras eliminar al Philadelphia Union con un marcador global de 2-1 en los Octavos de Final. Con ello, las Águilas se mantienen en la pelea por un título regional que no obtienen desde hace una década.

El duelo de ida representa una oportunidad para ambos clubes de marcar diferencia en la serie. Nashville buscará hacer valer su localía, mientras que América intentará conseguir un resultado favorable que le permita definir la eliminatoria en la Ciudad de México.

Dónde, cuándo y por dónde ver Nashville vs América

(Alan Poizner-Imagn Images)
(Alan Poizner-Imagn Images)

El partido de ida se disputará este martes 7 de abril el Geodis Park de Nashville, Tennessee. El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

La transmisión en vivo será a través de FOX en televisión de paga, mientras que vía streaming podrá seguirse en la plataforma FOX One.

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