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Cuauhtémoc Blanco quiere volver al futbol como técnico: apunta al América y la Selección Mexicana pero pone condiciones

Blanco analiza su futuro como técnico y prefiere esperar antes de tomar decisiones en equipos de alta exigencia

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(Infobae-Itzallana)
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El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco expresó su intención de iniciar una carrera como director técnico con la mira puesta en dos objetivos: el Club América y la Selección Mexicana.

En declaraciones realizadas durante un programa de TUDN, el exseleccionado nacional señaló que busca retomar su vínculo con el futbol desde los banquillos, aunque dejó claro que no aceptaría dirigir al conjunto azulcrema en este momento.

El planteamiento surge en un contexto en el que el exjugador contempla dejar atrás su etapa en la política para enfocarse en una nueva faceta dentro del futbol profesional.

Busca construir una carrera antes de aspirar al Tri

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Durante su intervención, Blanco indicó que su objetivo a largo plazo es dirigir a la Selección Mexicana, incluso en una Copa del Mundo. No obstante, reconoció que antes de aspirar a ese escenario deberá cumplir con un proceso como entrenador.

El exfutbolista señaló que su intención es desarrollar una trayectoria sólida en los banquillos antes de asumir un reto de esa magnitud, en línea con su interés de consolidarse como técnico en el futbol profesional.

Descarta dirigir al América en el corto plazo

A pesar de su identificación con el América, Blanco fue enfático al descartar la posibilidad de tomar el cargo en el presente. Explicó que el desempeño de un entrenador depende en gran medida de las condiciones del plantel y del entorno competitivo.

En ese sentido, dejó entrever que prefiere esperar un contexto más adecuado antes de asumir la dirección del equipo, priorizando el desarrollo de su carrera como técnico y evitando comprometer una oportunidad sin las condiciones que considera necesarias.

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