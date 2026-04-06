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Samuel García visita estadios en Japón rumbo al partido que tendrá la selección nipona en Monterrey para el Mundial 2026

El mandatario mexicano se encuentra en territorio asiático, donde también visitará Corea del Sur para fomentar las relaciones internacionales con dichos países

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El mandatario mexicano se encuentra en territorio asiático, donde también visitará Corea del Sur para fomentar las relaciones internacionales con dichos países. (X: Samuel García)
El mandatario mexicano se encuentra en territorio asiático, donde también visitará Corea del Sur para fomentar las relaciones internacionales con dichos países. (X: Samuel García)

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, inició una gira de trabajo por Japón y Corea del Sur para posicionar a Monterrey como la mejor sede del Mundial 2026 y consolidar al estado como líder en atracción de inversión extranjera y generación de empleos.

La primera parada del líder estatal fue en Tokio, donde sostuvo una reunión con ejecutivos del Nissan Stadium, el estadio que fue testigo de la final del Mundial 2002 entre Brasil y Alemania.

Cabe mencionar que esta visita también se da en el marco del partido que tendrá la selección japonesa frente a Túnez durante el Mundial 2026 en la Sultana del Norte.

Recorrido por los estadios en Japón

Samuel García busca aprovechar el Mundial 2026 para mejorar la relación internacional entre Tokio y Monterrey. (X: Samuel García)
Samuel García busca aprovechar el Mundial 2026 para mejorar la relación internacional entre Tokio y Monterrey. (X: Samuel García)

Acompañado de autoridades locales y su equipo, Samuel García recorrió las instalaciones del Nissan Stadium y conoció de cerca sus sistemas operativos, mecanismos de control de accesos, protocolos de seguridad y estrategias para manejar grandes afluencias de público en eventos masivos.

En la visita, el gobernador enfatizó el rol clave que tendrá el estado de Nuevo León en el próximo Mundial de 2026, recordando su importancia histórica en certámenes previos.

Más tarde, se dirigió al Estadio Ajinomoto en Yokohama, donde el presidente del FC Tokio, Shigeya Kawagishi, lo invitó como huésped especial durante el encuentro entre su equipo y el Machida Zelvia de la J1 League, donde exploró los protocolos de ingreso y las tradiciones de los hinchas japoneses al llegar a los recintos.

Samuel García presumió cada una de sus visitas a través de sus redes sociales, donde compartió fotos con los mandatarios japoneses, donde aprovechó también a la afición para hacerse presente en el encuentro que tendrá la selección japonesa frente a Túnez del Mundial 2026 en Monterrey, juego que marcará el partido 1000 en la historia de las Copas del Mundo.

“Recuerden vuelo directo desde Tokio a Monterrey, así que estamos a 70 días de que tengamos este evento el 20 de junio y no dudo, que va a ser de los mejores juegos de esta Copa del Mundo, los esperamos en Nuevo León la mejor sede, la más norteña”, publicó el gobernador en su cuenta de X.

Samuel García invita a la princesa de Takamodo

La princesa recibió una invitación para el Japón vs Túnez. (Japan Pool/Kyodo News vía AP)
La princesa recibió una invitación para el Japón vs Túnez. (Japan Pool/Kyodo News vía AP)

El gobernador de Nuevo León entregó una invitación a la princesa Hisaka de Takamodo para que asista al partido 1000 en la historia de los mundiales, el cual se llevará a cabo en Monterrey entre la selección de Japón y Túnez.

La reunión entre ambos mandatarios se llevó a cabo en el Palacio Imperial de Invitados, donde además estuvo presente Melba María Pría Olavarrieta, embajadora de México en el país asiático:

“Hoy vamos a invitar a la princesa Takamado a que nos acompañe a Nuevo León al juego número mil entre Japón y Túnez. Vamos a invitar a la familia real a que nos acompañe con la excusa del mundial, pero sobre todo que ella nos ayude con su símbolo a que las empresas de Japón le entren a “Ponte Nuevo” y podamos hacer muchas causas y eventos, becas, jardines japoneses que son una belleza.”, se puede leer el mensaje que compartió Samuel García en su cuenta de X.

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