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Cruz Azul vs LAFC: cuándo, dónde y a qué hora ver en VIVO los Cuartos de Final de la Concachampions 2026

La Máquina buscará seguir con vida en la competencia con el objetivo de conseguir el bicampeonato

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Cruz Azul se medirá a LAFC en los Cuartos de Final de la Concachampions (X@LAFC | X@CruzAzul)
Cruz Azul se medirá a LAFC en los Cuartos de Final de la Concachampions (X@LAFC | X@CruzAzul)

El regreso de Cruz Azul al escenario internacional se produce en un contexto de alta presión tras la reciente derrota ante Pachuca en Liga MX. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón tendrá una prueba determinante que podría definir el rumbo de la temporada.

El torneo de la Concachampions se presenta como un objetivo prioritario para los cementeros ya que se enfrentarán a LAFC en los Cuartos de Final con la necesidad de recuperar la confianza perdida en el último compromiso local.

El equipo capitalino no solo arrastra la presión de los resultados recientes, sino también la responsabilidad de refrendar su condición de campeón vigente. El margen de error es mínimo y el contexto deportivo obliga a elevar el rendimiento colectivo para seguir con vida en la competencia.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Pachuca - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - April 4, 2026 Cruz Azul's Osinachi Ebere celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Pachuca - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - April 4, 2026 Cruz Azul's Osinachi Ebere celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Cuándo, dónde y a qué hora ver los Cuartos de Final de la Concachampions entre Cruz Azul y LAFC

La ida de los Cuartos de Final de la Concachampions entre Cruz Azul y LAFC se llevará a cabo este martes 7 de abril a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Banc of California Stadium. La transmisión del encuentro será exclusivamente por Fox One.

  • Día: martes 7 de abril de 2026
  • Hora: 20:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Banc of California Stadium
  • Transmisión: Fox One

Cabe señalar que el encuentro de vuelta se celebrará el 14 de abril en el Estadio Cuauhtémoc, a las 19:00 horas. Estas fechas marcan dos citas clave para la Máquina, que tratará de hacer valer su localía en el cierre de la eliminatoria.

Cruz Azul empató en la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions y clasificó a la siguiente ronda (X@CruzAzul)
Cruz Azul empató en la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions y clasificó a la siguiente ronda (X@CruzAzul)

¿Cómo llegan la Máquina y el cuadro angelino?

El conjunto cementero obtuvo su clasificación al derrotar a los Rayos de Monterrey con un marcador global de 4-3. En tanto, el LAFC selló su pase tras vencer al Alajuelense por 3-2.

Ambos equipos afrontan la serie motivados por el objetivo de avanzar en el torneo. Cruz Azul busca, además, el bicampeonato que lo consolidaría como el club más exitoso en la historia de la Concachampions.

Apr 4, 2026; Los Angeles, California, USA; LAFC forward Son Heung-Min (7) watches his shot on goal in the second half against Orlando City at BMO Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images
Apr 4, 2026; Los Angeles, California, USA; LAFC forward Son Heung-Min (7) watches his shot on goal in the second half against Orlando City at BMO Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

La eliminatoria se presenta como un reto para los celestes, quienes tendrán enfrente a un equipo angelino con figuras de peso y experiencia internacional. Sobresale Son Heung-Min, futbolista con recorrido en el fútbol mexicano y que ahora representa una amenaza para la defensa cementera.

El último antecedente entre estas escuadras data del 16 de diciembre de 2020. En esa ocasión, Cruz Azul y LAFC se midieron en Orlando, durante los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. El equipo californiano se impuso 2-1, gracias a un penal convertido por Carlos Vela, resultado que eliminó a los cementeros en un torneo marcado por las circunstancias excepcionales de la pandemia.

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