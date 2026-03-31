Gilberto Mora cerca de recibir el alta y apunta para reforzar a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026

El mediocampista está ilusionado con ser llamado por Javier Aguirre. (Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images)

Gilberto Mora, mediocampista de los Xolos de Tijuana, podría estar muy cerca de recibir el alta médica luego de una lesión que lo ha mantenido fuera de actividad desde enero pasado comprometiendo su posible llamado a la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana.

Mora, de diecisiete años, espera el visto bueno definitivo del cuerpo médico tras una recuperación progresiva. Su reincorporación podría concretarse después de la próxima Fecha FIFA, permitiéndole volver a jugar con Xolos y optar a un puesto en el plantel nacional, justo cuando el torneo mundialista arranca el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca.

El futbolista no disputa un partido desde el 17 de enero, cuando tuvo que salir del terreno de juego en la tercera jornada del Clausura 2026 frente al Atlético San Luis. Las alarmas se encendieron de inmediato pues, pese a su corta edad es uno de los futbolistas que se perfilaban para ser tomados en cuenta en la lista final de Javier Aguirre.

El jugador mexicano es una de las más grandes promesas del futbol azteca. (IG Gilberto Mora)

La gestión de Xolos y el enfoque en la Copa del Mundo 2026

El club del jugador y el director técnico Sebastián Abreu se comprometieron desde un inicio a no apurar el retorno de Mora. La prioridad se centró en preservar su salud y preparar su regreso con vistas a la competencia más relevante, la Copa del Mundo.

Abreu resaltó la necesidad de seguir cada etapa del proceso. El plan contempla que Mora primero se integre a la dinámica del equipo antes de reaparecer eventualmente en partidos oficiales, siempre considerando su adaptación física y futbolística.

Opciones de Gilberto Mora para volver con la selección mexicana

La evolución favorable de Mora tras haber sufrido de una pubalgia atrae la atención del cuerpo técnico de la Selección Mexicana, encabezado por Javier Aguirre. El entrenador valorará su desempeño en la Liga MX y su recuperación plena antes de decidir su inclusión en la convocatoria definitiva.

Esta lesión, común en jugadores profesionales, requiere cuidados específicos y periodos de rehabilitación extendidos para reducir el riesgo de recaídas. Sin embargo, la juventud y buena disposición de su club y del propio Tri han generado un ambiente positivo para que su regreso sea en las mejores condiciones.

El jugador mexicano es una de las más grandes promesas del futbol azteca. (IG Gilberto Mora)

¿Cuándo será dado de alta?

Mora, ausente del Tri desde el 19 de noviembre, tiene como objetivo destacar desde su regreso y pelear por un lugar en el plantel mundialista. El regreso del mediocampista genera expectativas tanto en el club como entre seguidores del fútbol nacional, atentos a la probable reaparición de una joven promesa.

El futbolista fue visto en el pasado partido de la selección vs Portugal y al ser interceptado por TUDN y cuestionado por su estado actual de salud adelantó: “Voy muy bien. Ya casi, yo creo que en la semana ya el alta"

La rehabilitación de Mora marcha conforme lo previsto y el alta médica podría confirmarse en los próximos días. Con renovada confianza, encara la fase final antes de volver a la cancha y competir por vestir nuevamente la camiseta de México.