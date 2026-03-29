México Deportes

Xolos vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 14 de la Liga Mx Femenil

La temporada del Clausura 2026 llega a su recta final y las posiciones rumbo a la liguilla comienzan a definirse, donde los equipos buscan sumar puntos y colarse a la fiesta grande

Guardar
La temporada del Clausura 2026 llega a su recta final y las posiciones rumbo a la liguilla comienzan a definirse, donde los equipos buscan sumar puntos y colarse a la fiesta grande. (Instagram: @chivasfemenil)
La temporada del Clausura 2026 llega a su recta final y las posiciones rumbo a la liguilla comienzan a definirse, donde los equipos buscan sumar puntos y colarse a la fiesta grande. (Instagram: @chivasfemenil)

Xolos de Tijuana y Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrentan este domingo 29 de marzo a las 19:06 horas (tiempo del centro de México) en juego correspondiente a la jornada 14 de la Liga Mx Femenil, donde ambos equipos se juegan sus últimas cartas de cara a lo que será el cierre del torneo.

Tijuana busca meterse a liguilla

El encuentro no tuvo goles, pero se registraron varias entradas fuertes entre las futbolistas.
El cuadro fronterizo busca cerrar de buena forma el torneo e instalarse en liguilla. (TW Club América Femenil)

A falta de cuatro partidos para concluir la temporada regular de la Liga MX Femenil, Xolos Femenil se aferra al octavo lugar con 21 puntos, último boleto directo a la liguilla. Sin embargo, las Bravas de Juárez, con la misma cantidad de unidades pero un juego pendiente, acechan de cerca a las tijuanenses, prometiendo un gran cierre de torneo para definir a los últimos invitados a la liguilla.

Este cierre de campeonato será decisivo no sólo para determinar cuál de las dos escuadras logra colarse a la fiesta grande, sino también para vigilar a los equipos rezagados como Pumas Femenil, quienes podrían tener un buen desenlace de temporada y quitarse el lugar de privilegio.

Sin embargo, el calendario no pinta nada sencillo para el cuadro fronterizo en las próximas dos jornadas, ya que se enfrentaron a dos potencias de la Liga Mx como lo son las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Amazonas de Tigres.

Después de ello, el panorama luce más favorable con un cierre de torneo ante Centellas de Necaxa y Mazatlán.

Chivas busca escalar posiciones en la clasificación

El cuadro tapatío busca sumar puntos para colocarse en los primeros cuatro lugares de la tabla. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)
El cuadro tapatío busca sumar puntos para colocarse en los primeros cuatro lugares de la tabla. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

Después de venir de atrás para lograr el triunfo sobre las Águilas del América en el Clásico Nacional, el Guadalajara acumula una racha de dos partidos sin poder conseguir la victoria con solamente un gol anotado frente a dos rivales de peso como Pachuca y Monterrey.

Sin embargo, los cuestionamientos sobre Antonio Contreras han vuelto a hacerse presentes en el entorno rojiblanco sobre si realmente este equipo está para pelear el campeonato con equipos de la jerarquía de Tigres, Rayadas y América o solamente para ser un animador del torneo y alcanzar unas semifinales.

Para el cuadro tapatío, este cierre de temporada será muy importante para acabar en los primeros cuatro lugares de la tabla, lo cual les permitiría recibir por lo menos el juego de vuelta de los cuartos de final en Guadalajara.

Cuándo y dónde ver el juego en vivo

El encuentro entre Xolos de Tijuana y Chivas Femenil podrá seguirse este domingo 29 de marzo en punto de las 19:06 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de FOX y FOX ONE.

Temas Relacionados

Xolos de TijuanaChivasLiga Mx FemenilPreviamexico-deportes

Más Noticias

Kane County Cougars vs Diablos Rojos del México: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de la Baseball Champions League Americas

El cuadro escarlata busca el bicampeonato del torneo y su cuarto título en los últimos dos años

Kane County Cougars vs Diablos Rojos del México: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de la Baseball Champions League Americas

Emilio Treviño es campeón de la NCAA desde la plataforma de 10 metros en clavados

México sigue cosechando logros dentro del programa colegial de los Estados Unidos, donde cuenta con clavadistas de gran nivel como Aranza Vázquez y Viviana del Ángel

Emilio Treviño es campeón de la NCAA desde la plataforma de 10 metros en clavados

¿Fracturada la relación con la afición ? Grito homofóbico se hace presente en el Estadio Ciudad de México pero esta vez contra el Tala Rangel

Este sábado 28 de marzo se reinauguró el Estadio Azteca con un enfrentamiento amistoso entre la selección mexicana y Portugal, donde empataron 0-0

¿Fracturada la relación con la afición ? Grito homofóbico se hace presente en el Estadio Ciudad de México pero esta vez contra el Tala Rangel

Checo Pérez finalizó en el puesto 17 del Gran Premio de Japón

Por segunda carrera consecutiva, Kimi Antonelli volvió a quedarse con el triunfo y se coloca como líder en la clasificación de pilotos

Checo Pérez finalizó en el puesto 17 del Gran Premio de Japón

Aguirre respalda debut de Fidalgo y mantiene abierta la portería con Tala Rangel

El técnico destacó la rápida adaptación del mediocampista, mientras dejó claro que la competencia en el arco sigue sin definirse

Aguirre respalda debut de Fidalgo y mantiene abierta la portería con Tala Rangel
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

Asesinan a balazos a dos policías municipales de Culiacán, Sinaloa, cuando terminaban su turno

Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán, protesta afuera del Estadio Ciudad de México

Aseguran más de 300 explosivos caseros en La Tuna, Badiraguato, sitio relacionado con la familia Guzmán

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

ENTRETENIMIENTO

¿Rechazo en Ventaneando? Alex Bisogno afirma que su hermano “era muy juzgado por sus amistades al aire”

¿Rechazo en Ventaneando? Alex Bisogno afirma que su hermano “era muy juzgado por sus amistades al aire”

Vanessa Claudio y Kristal Silva ‘le roban foco’ a Inés Sainz en transmisión de TV Azteca del México vs Portugal

¿Jorge D’Alessio y Marichelo se separan? Esto es lo que se sabe

Samuel García y Mariana Rodríguez en Pa’l Norte 2026 desatan furor por fotos y les piden tener una tercera bebé

Ricardo Hill, el “Teacher” de La Hora Pico, reaparece y pide ayuda: “Le tengo miedo a la muerte”

DEPORTES

¿Cuántos comerciales permitirá la FIFA en las transmisiones de la Copa Mundial 2026?

¿Cuántos comerciales permitirá la FIFA en las transmisiones de la Copa Mundial 2026?

Kane County Cougars vs Diablos Rojos del México: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de la Baseball Champions League Americas

Clara Brugada destaca operativo en el Estadio Ciudad de México, pero muerte de aficionado opaca la jornada

Emilio Treviño es campeón de la NCAA desde la plataforma de 10 metros en clavados

¿Fracturada la relación con la afición ? Grito homofóbico se hace presente en el Estadio Ciudad de México pero esta vez contra el Tala Rangel