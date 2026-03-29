Xolos vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 14 de la Liga Mx Femenil

La temporada del Clausura 2026 llega a su recta final y las posiciones rumbo a la liguilla comienzan a definirse, donde los equipos buscan sumar puntos y colarse a la fiesta grande. (Instagram: @chivasfemenil)

Xolos de Tijuana y Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrentan este domingo 29 de marzo a las 19:06 horas (tiempo del centro de México) en juego correspondiente a la jornada 14 de la Liga Mx Femenil, donde ambos equipos se juegan sus últimas cartas de cara a lo que será el cierre del torneo.

Tijuana busca meterse a liguilla

El cuadro fronterizo busca cerrar de buena forma el torneo e instalarse en liguilla. (TW Club América Femenil)

A falta de cuatro partidos para concluir la temporada regular de la Liga MX Femenil, Xolos Femenil se aferra al octavo lugar con 21 puntos, último boleto directo a la liguilla. Sin embargo, las Bravas de Juárez, con la misma cantidad de unidades pero un juego pendiente, acechan de cerca a las tijuanenses, prometiendo un gran cierre de torneo para definir a los últimos invitados a la liguilla.

Este cierre de campeonato será decisivo no sólo para determinar cuál de las dos escuadras logra colarse a la fiesta grande, sino también para vigilar a los equipos rezagados como Pumas Femenil, quienes podrían tener un buen desenlace de temporada y quitarse el lugar de privilegio.

Sin embargo, el calendario no pinta nada sencillo para el cuadro fronterizo en las próximas dos jornadas, ya que se enfrentaron a dos potencias de la Liga Mx como lo son las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Amazonas de Tigres.

Después de ello, el panorama luce más favorable con un cierre de torneo ante Centellas de Necaxa y Mazatlán.

Chivas busca escalar posiciones en la clasificación

El cuadro tapatío busca sumar puntos para colocarse en los primeros cuatro lugares de la tabla. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

Después de venir de atrás para lograr el triunfo sobre las Águilas del América en el Clásico Nacional, el Guadalajara acumula una racha de dos partidos sin poder conseguir la victoria con solamente un gol anotado frente a dos rivales de peso como Pachuca y Monterrey.

Sin embargo, los cuestionamientos sobre Antonio Contreras han vuelto a hacerse presentes en el entorno rojiblanco sobre si realmente este equipo está para pelear el campeonato con equipos de la jerarquía de Tigres, Rayadas y América o solamente para ser un animador del torneo y alcanzar unas semifinales.

Para el cuadro tapatío, este cierre de temporada será muy importante para acabar en los primeros cuatro lugares de la tabla, lo cual les permitiría recibir por lo menos el juego de vuelta de los cuartos de final en Guadalajara.

Cuándo y dónde ver el juego en vivo

El encuentro entre Xolos de Tijuana y Chivas Femenil podrá seguirse este domingo 29 de marzo en punto de las 19:06 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de FOX y FOX ONE.