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Reportan que Santiago Baños podría salir del América, esto se sabe de la oferta de Monterrey

Los recientes cambios empresariales y directivos en Nuevo León abrirían la puerta a un nuevo liderazgo en el club regiomontano

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Reportan que Santiago Baños podría salir del América, esto se sabe de la oferta de Monterrey (Archivo)

Durante las semanas recientes, el futbol regiomontano experimentó movimientos relevantes en sus cúpulas directivas. La salida de Mauricio Culebro de la presidencia de Tigres abrió una etapa de ajustes que también provocaría cambios en el club de Monterrey.

La versión sobre el posible fichaje de Santiago Baños por Rayados de Monterrey ha irrumpido en el fútbol mexicano. De acuerdo con información publicada por Francotirador de Récord, la reciente presencia del presidente del club América en Monterrey avivó las especulaciones sobre una inminente reestructuración en la directiva de Rayados y la salida de figuras clave en la región.

En los últimos días, han surgido diversas versiones que ubican a Santiago Baños como candidato principal para tomar la dirección deportiva en Monterrey, y podría sustituir a José Antonio Tato Noriega.

Santiago Baños es figura dentro de la estructura del club América (REUTERS/Raquel Cunha)
Santiago Baños es figura dentro de la estructura del club América (REUTERS/Raquel Cunha)

La combinación de estos hechos generó incertidumbre y expectativa en ambos clubes. Según Francotirador de Récord, la posible reestructuración en Tigres y la revisión del rumbo en Rayados muestran la intención de renovar la toma de decisiones en los equipos más destacados de la ciudad.

¿Santiago Baños llega a Rayados?

El nuevo liderazgo en FEMSA, encabezado por José Antonio Fernández Garza-Lagüera, habría expresado interés en su perfil. La salida de Mauricio Culebro de Tigres y la inminente llegada de Carlos González a ese club refuerzan la percepción de un profundo cambio en los altos mandos de ambos equipos principales de Nuevo León.

Al mismo tiempo, se perfila a Carlos González como responsable de Tigres, marcando otro punto clave en la transformación institucional en Nuevo León. Este escenario coincide con la visita de Santiago Baños a Monterrey, lo que impulsó múltiples interpretaciones sobre negociaciones en el entorno deportivo.

Santiago Baños, América, Coapa
El interés por Santiago Baños surge, según la columna de Francotirador de Récord, desde los niveles más altos del grupo empresarial FEMSA (Captura X)

El interés por Santiago Baños surge, según la columna de Francotirador de Récord, desde los niveles más altos del grupo empresarial FEMSA, que controla a Rayados. La figura de José Antonio Fernández Garza-Lagüera, nuevo máximo responsable de la compañía, sería decisiva en la gestión para intentar su llegada.

Baños se consolidó en los últimos años como uno de los directivos más exitosos en la Liga MX con el América, lo que lo convierte en opción atractiva para fortalecer a Rayados. Su experiencia en la conformación de planteles competitivos y su trayectoria en la organización azulcrema constituyen factores que FEMSA busca incorporar a su proyecto.

Qué implicaría la salida de Baños del América

De concretarse la llegada de Santiago Baños a Monterrey, el América debería reorganizar su dirección deportiva de forma inmediata. Para Rayados, la incorporación de un dirigente con experiencia exitosa significaría reforzar la toma de decisiones desde la cúpula institucional.

El cargo de José Antonio Noriega estaría en duda por los recientes resultados (REUTERS/Daniel Becerril)
El cargo de José Antonio Noriega estaría en duda por los recientes resultados (REUTERS/Daniel Becerril)

El eventual movimiento de Baños podría modificar el modelo de gestión de ambos clubes, afectando desde la administración de recursos hasta el reclutamiento de talento. Una salida de ese calibre para el América abriría una etapa de transición con repercusión directa en sus planes deportivos.

Rayados, en tanto, busca aprovechar la capacidad de Baños para mantener la competitividad a nivel nacional y proyectarse también internacionalmente. La directiva analiza los posibles alcances de este cambio, que podría transformar el enfoque interno del club y fortalecer la toma de decisiones en sus niveles más altos.

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