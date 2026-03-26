Julio César Chávez Jr. confirma quién será su rival para su segunda pelea del año (AP Foto/Etienne Laurent, Archivo)

Julio César Chávez Jr. ha anunciado oficialmente que enfrentará a David Solórzano en su segunda pelea del año, programada para el 25 de abril en el Parque Adolfo López Mateos de Reynosa, Tamaulipas. Este combate representa un nuevo paso en el intento del boxeador por recuperar terreno en el ámbito profesional tras meses de incertidumbre.

En su próximo combate, Julio César Chávez Jr., hijo del legendario campeón mexicano, se medirá ante David Solórzano el 25 de abril en Reynosa, Tamaulipas. La función será en el Parque Adolfo López Mateos y está concebida como el segundo gran reto del año para el pugilista, quien busca estabilizar su carrera tras varios altibajos.

El boxeador sinaloense ha declarado que llegará a Reynosa 20 días antes del evento para realizar su preparación, con el objetivo de presentarse en las mejores condiciones físicas y mentales. La organización de la función incluye también una cartelera pensada para atraer al público fronterizo y subrayar la relevancia del evento en la región.

Cartelera y protagonistas adicionales

(IG/ @jcchavezjr)

El protagonismo de Chávez Jr. no será el único aliciente de la velada. Su hermano, Omar Chávez, tendrá presencia en la cartelera, lo que incrementa la expectativa entre la afición local. También participará Hugo “Tigre” Castañeda, originario de Reynosa, quien aprovechará la ocasión para consolidar su trayectoria ante su público.

El evento está diseñado para impulsar el talento joven. Además de los nombres reconocidos, distintos boxeadores de la región tendrán la oportunidad de mostrarse en una gala que combina experiencia y proyección.

Antecedentes de Chávez Jr. y contexto reciente

El pasado 24 de enero, Chávez Jr. obtuvo una victoria por nocaut técnico en el cuarto asalto ante Ángel Julián Sacco en San Luis Potosí. Ese triunfo le devolvió algo de confianza luego de un periodo lleno de dudas sobre la continuidad de su carrera.

Julio César Chávez Jr. regresó al boxeo con una victoria (IG /@jcchavezjr)

En junio de 2025, Chávez Jr. sufrió una derrota ante Jake Paul, lo que generó severas críticas a su nivel competitivo. Pocos días después, el boxeador fue detenido por agentes migratorios en Los Ángeles, situación que lo colocó nuevamente en el foco mediático por motivos ajenos al deporte.

El regreso al ring en Reynosa ofrece a Julio César Chávez Jr. una segunda oportunidad en la temporada para reafirmar su vigencia. El resultado pondrá a prueba si el pugilista está listo para aspirar a retos de mayor envergadura en el tramo próximo de su carrera.

Con el público de Reynosa como testigo, el sinaloense buscará demostrar que aún tiene recursos para mantenerse entre los principales exponentes del boxeo nacional y recobrar parte del terreno perdido en los últimos años.