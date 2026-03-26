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Donovan Carrillo supera marca de los Juegos Olímpicos de Invierno y clasifica a la final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Praga 2026

El patinador mexicano volvió a lucirse con una actuación histórica y busca obtener el mejor resultado de su carrera en Campeonatos Mundiales durante la final del sábado

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El patinador mexicano volvió a lucirse con una actuación histórica y busca obtener el mejor resultado de su carrera en Campeonatos Mundiales durante la final del sábado. (REUTERS/Amanda Perobelli)
El patinador mexicano volvió a lucirse con una actuación histórica y busca obtener el mejor resultado de su carrera en Campeonatos Mundiales durante la final del sábado. (REUTERS/Amanda Perobelli)

El mexicano Donovan Carrillo volvió a brillar en la pista de hielo durante el programa corto del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico, disputado en la República Checa, donde obtuvo su boleto a la final tras obtener una cifra de 79.65 puntos y finalizar en la posición 14, lo cual igualaría la mejor actuación de su carrera en caso de conservarla.

Con este resultado, el patinador mexicano supera los 75.56 puntos que le permitieron clasificar al Programa Libre en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, lo cual es un claro ejemplo del crecimiento sostenido que ha mostrado Donovan Carrillo competencia tras competencia a lo largo de su carrera.

Rutina de Donovan Carrillo

El puntaje fue mayor a su marca de Milán-Cortina 2026. (REUTERS/Amanda Perobelli)
El puntaje fue mayor a su marca de Milán-Cortina 2026. (REUTERS/Amanda Perobelli)

Tal y como sucedió en la pasada edición de la justa invernal, Donovan Carrillo salió al ritmo de la música de Hip Chin Chin, una rutina que se ha convertido en el sello personal del patinador.

“Estaba en un punto bajo después de los Juegos Olímpicos. Las dos primeras semanas fueron un poco difíciles de superar. Pero siento que, una vez que pasamos esas dos semanas, las cosas volvieron a tener sentido. Y empecé a sentirme normal”, comentó el mexicano al sitio oficial de los Juegos Olímpicos cuando terminó su prueba.

Cuándo es la final del programa libre

La batalla por las medallas será el sábado 28 de enero. (Brian Fluharty-Imagn Images)
La batalla por las medallas será el sábado 28 de enero. (Brian Fluharty-Imagn Images)

La pelea por las medallas se llevará a cabo este sábado 28 de marzo en punto de las 5:30 horas y no habrá transmisión para México, por lo que la única forma de ver la final será usando un VPN para sintonizarla a través del Youtube de ISU Skating.

Con esto en mente, Donovan Carrillo buscará seguir haciendo historia y seguir sumando experiencia rumbo a los próximos Juegos Olímpicos de Los Alpes Franceses 2030.

Donovan Carrillo en campeonatos mundiales

La mejor actuación del mexicano en Campeonatos Mundial ha sido un lugar 14 en Móntreal 2024. (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)
La mejor actuación del mexicano en Campeonatos Mundial ha sido un lugar 14 en Móntreal 2024. (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Desde 2018, Donovan Carrillo ha mantenido una presencia ininterrumpida en los Campeonatos Mundiales de patinaje artístico.

En aquella edición celebrada en Milán, el patinador tapatío marcó un hito al convertirse en el primer mexicano en avanzar al programa libre dentro de un Campeonato Mundial , cerrando en el puesto 22 con tan solo 18 años.

Tres años más tarde, en Estocolmo 2021, repitió su brillo con un sólido 20° lugar, lo que le aseguró su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

Después de su estreno olímpico, enfrentó tiempos difíciles, ya que en 2022 se vio forzado a ausentarse por complicaciones con sus patines, y en Saitama 2023 una lesión lo relegó al 33° puesto, sin clasificar a la final por medallas.

Su resurgimiento llegó con fuerza en Montreal 2024, donde conquistó un catorceavo lugar, su mejor actuación hasta la fecha en un Campeonato Mundial.

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