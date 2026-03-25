Paulo Víctor, DT auxiliar del América cumple su sueño de llegar a la Selección Nacional de Brasil: “Motivado y agradecido”

El estratega apuesta por un ciclo enfocado en crecimiento y construcción de talento (Instagram / @pvictor_gomes)

El auxiliar técnico del América, Paulo Víctor, dio un paso importante en su carrera profesional al iniciar formalmente su etapa como responsable de las selecciones juveniles de Brasil, un movimiento que marca una nueva dualidad en su trayectoria dentro del futbol internacional.

El estratega, quien también se desempeña dentro del cuerpo técnico azulcrema, encabezó recientemente su primera práctica con las categorías inferiores del representativo brasileño, específicamente con los equipos Sub-20 y Sub-23. Este arranque simboliza el comienzo de un proceso enfocado en la formación y proyección de jóvenes talentos del llamado ‘Scratch’.

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A través de sus redes sociales, el entrenador compartió imágenes del entrenamiento, acompañadas de un mensaje en el que expresó su entusiasmo por este nuevo reto profesional, sin dejar de lado su compromiso actual con el conjunto mexicano.

“Muy feliz de comenzar este nuevo desafío en Brasil como entrenador de los equipos brasileños Sub 20 y Sub 23. Un ciclo importante de mucho trabajo, desarrollo y construcción. Hasta el final del semestre competitivo, también seguimos día a día con el Club América muy agradecidos y con el mismo compromiso de siempre, con nuestros objetivos.“¡Muy motivado por todo lo que nos espera!”, escribió Paulo Víctor en su cuenta de Instagram.

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El anuncio ha generado interés debido a la manera en que el técnico combinará ambas responsabilidades durante los próximos meses. De acuerdo con lo previsto, el brasileño continuará formando parte del América mientras se mantiene activo en sus nuevas funciones, lo que implicará una etapa de transición en su agenda profesional.

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Este acuerdo establece que asumirá completamente el mando de las selecciones juveniles de Brasil una vez que concluya la participación las Águilas en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Hasta entonces, el estratega mantendrá su vínculo con el equipo mexicano, al tiempo que avanza en la planificación del proyecto sudamericano.

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La llegada de Paulo Víctor a las categorías menores del futbol brasileño representa una apuesta por fortalecer el desarrollo de nuevas generaciones, en un país reconocido históricamente por su producción de talento. Al mismo tiempo, su permanencia temporal en el América garantiza continuidad en el trabajo del cuerpo técnico en un momento clave de la temporada.

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De esta manera, el entrenador inicia una etapa que lo coloca entre dos escenarios relevantes del futbol: el competitivo entorno de la Liga MX y la exigente estructura de selecciones nacionales de Brasil, donde buscará dejar huella en la formación de futuros protagonistas del balompié internacional.