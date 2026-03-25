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Jugador de Irak destaca cálida bienvenida en México rumbo a la Repesca Intercontinental: “El pueblo mexicano es muy generoso”

El conjunto iraquí disputará el repechaje el próximo 31 de marzo en el Estadio de Monterrey

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La Selección de Irak jugará
La Selección de Irak jugará la Repesca Intercontinental en la búsqueda de conseguir un boleto al Mundial 2026 (X@IraqNT_EN)

La Selección de Irak se encuentra en territorio mexicano para jugar la Repesca Intercontinental con el objetivo de conseguir su boleto a la próxima Copa del Mundo.

El conjunto iraquí disputará el repechaje el próximo 31 de marzo en el Estadio de Monterrey contra el ganador del partido entre Bolivia y Surinam que se disputará el día de mañana.

Amir Al-Ammari destaca cálida bienvenida en México

En este contexto, Amir Al-Ammari , centrocampista en el KS Cracovia de la Ekstraklasa, destacó la cálida bienvenida que recibió la Selección de Irak por parte de las personas mexicanas a su llegada a territorio azteca.

“El pueblo mexicano es muy generoso. Recibimos una cálida bienvenida en Monterrey, y eso nos hace muy felices. Agradecemos mucho su apoyo”, comentó el jugador a los medios.

Cabe señalar que el equipo comandado por el entrenador Graham Arnold arribó la madrugada del domingo al Aeropuerto Internacional de Monterrey. Ahora, el equipo está alojado en el hotel Hilton, ubicado en San Pedro Garza García.

Irak se postula como el
Irak se postula como el futurible reemplazante de Irán de confirmarse su ausencia en el Mundial 2026. - Crédito: Difusión

Las primera hora de Irak en México

La selección asiática afrontó retrasos y obstáculos derivados de conflictos regionales en Medio Oriente, en especial por las tensiones entre Irán y Estados Unidos. El cronograma original preveía la llegada del plantel el 20 de marzo, pero los inconvenientes forzaron la salida desde Ammán hasta la madrugada del día 21.

Irak realizó entrenamientos tanto en el Colegio Irlandés de Monterrey como en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la UANL, apenas tres días después de su llegada a Monterrey. Las prácticas se desarrollaron en las canchas de la Máxima Casa de Estudios de Nuevo León.

La Selección ya se encuentra en Nuevo León, Monterrey para disputar al Repesca Intercontinental de cara al Mundial 2026.

Convocatoria de Irak para sus partidos en Monterrey

Algunos integrantes de la selección de Irak participan en campeonatos europeos de menor rango, entre ellos en Portugal, Noruega y Croacia. El resto de los futbolistas compite en la liga nacional.

  • Porteros: Fahad Talib (Al-Talaba), Ahmed Basil (Al-Shorta) y Kamil Saadi (Erbil).
  • Defensas: Zaid Tahseen (Pakhtakor), Akam Hashim (Al-Zawraa), Munaf Younis (Al-Shorta) y Ribin Sulaka (Thaiport).
  • Mediocampistas: Aymar Sher (Sarpsborg de Noruega), Marco Faraj (Venezia de Italia), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra de Emiratos Árabes Unidos), Zidan Iqbal (Utrecht), Kevin Yaqoub (Aarhus) y Amir Al-Ammari (Cracovia).
  • Atacantes: Muhannad Ali (Dibba Al Fujairah), Ayman Hussein (Al-Karma), Ali Al-Hammadi (Luton Town), Ali Jassim (Al-Najma) y Ali Youssef (Al-Talaba).

Como dato curioso, en la clasificación mundial de la FIFA, Irak ocupa el puesto 58, superando a selecciones como Sudáfrica, adversario de México en el duelo de apertura de la Copa del Mundo el 11 de junio, así como a Arabia Saudita y Cabo Verde, que también lograron su boleto al torneo.

La última vez que los iraquíes asistieron a un Mundial fue en México 1986, donde fueron eliminados en fase de grupos.

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