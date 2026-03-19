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América Femenil suma otra lesión y confirma la baja de Montserrat Saldívar por el resto de la temporada

El equipo dirigido por Ángel Villacampa suma otra baja sensible, agravando su crisis de ausencias justo en la fase decisiva de la Liga MX Femenil

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Saldívar, referente ofensiva y goleadora,
Saldívar, referente ofensiva y goleadora, sufre un desgarre de grado dos en el muslo izquierdo y queda fuera de la temporada, complicando el camino del América Femenil hacia la Liguilla. (Instagram/ @saldivarmontserrat)

América Femenil enfrenta un duro revés en la recta final del Clausura 2026 tras confirmar la lesión de Montserrat Saldívar, delantera titular y una de las jugadoras más determinantes del plantel.

El club informó de manera oficial que Saldívar presenta un desgarre grado 2 en el muslo izquierdo, lesión que la mantendrá fuera de actividad por un periodo prolongado y la dejará fuera del resto de la temporada.

El América Femenil confirmó
El América Femenil confirmó a través de sus redes oficiales que Montserrat Saldívar sufrió un desgarre grado 2 en el muslo izquierdo, lo cual podría dejarla fuera de las canchas hasta tres meses. (X/ @AmericaFemenil)

Esta baja se suma a una larga lista de ausencias por lesiones en el equipo dirigido por Ángel Villacampa, lo que complica el panorama para las Águilas en su lucha por mantenerse en puestos de clasificación y aspirar al título.

Contexto de la lesión y parte médico oficial

La situación de Montserrat Saldívar se confirmó después de que la jugadora abandonara el partido ante León con molestias físicas.

  • Saldívar no participó en el siguiente encuentro ante Toluca y, tras la valoración médica, se confirmó la gravedad de la lesión.
  • El parte médico oficial señala que el proceso de recuperación será monitoreado día a día, aunque estimaciones previas indican que podría llegar a tres meses fuera.
  • Esta noticia impacta directamente en la planificación del equipo para la fase final del torneo y la próxima Fecha FIFA con la Selección Mexicana.
La baja de Saldívar también
La baja de Saldívar también afectará futuras convocatorias son la Selección Mexicana, con quien había sido referente en últimos compromisos. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La confirmación del diagnóstico representa un golpe anímico y deportivo para el América Femenil, que pierde a una de sus principales referentes ofensivas.

Impacto en el equipo y panorama de lesiones

La baja de Montserrat Saldívar agrava una crisis de lesiones que actualmente afecta a varios pilares del equipo. América Femenil ya contaba con ausencias prolongadas de jugadoras como Karen Luna, Aylin Avilez, Priscila da Silva, Karina Rodríguez, Itzel Velasco, Alondra Cabanillas y Bruna Vilamala, además de recientes molestias en Irene Guerrero.

  • El técnico Ángel Villacampa ha atribuido esta situación a la sobrecarga de partidos y la exigencia del calendario, que ha obligado a rotar frecuentemente el plantel.
  • La delantera había aportado goles y liderazgo en la ofensiva azulcrema, por lo que su ausencia obligará a jugadoras como Scarlett Camberos y otras jóvenes a asumir mayor protagonismo.
  • El vestuario deberá sobreponerse a este revés y encontrar soluciones para cubrir la cuota goleadora y mantener la regularidad.
La baja de Saldívar se
La baja de Saldívar se suma a una larga lista de jugadoras lesionadas en el América Femenil, afectando la planificación táctica. REUTERS/Daniel Becerril

En este sentido, el equipo se enfrenta al resto del Clausura 2026 con la presión de no perder terreno en la tabla y de asegurar su lugar en la Liguilla.

Próximos retos y reestructuración táctica

América Femenil, ubicada en la tercera posición de la tabla general, tiene una agenda exigente con partidos ante Puebla, Tigres y Atlas en las próximas jornadas.

Por ello, la directiva trabaja en la recuperación de las jugadoras lesionadas y en el desarrollo de nuevas variantes, con el objetivo de sostener el rendimiento colectivo y asegurar la asistencia a la Liguilla.

El club trabaja en la
El club trabaja en la recuperación de las lesionadas y en nuevas variantes tácticas para mantener la competitividad en el Clausura 2026. (Instagram / @diosasolimpicas)

La recta final del Clausura 2026 pondrá a prueba la capacidad de respuesta de América Femenil ante la adversidad, en busca de cerrar el semestre con protagonismo y competitividad.

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