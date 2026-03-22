México vs Costa Rica sub -17 femenil Premundial 2026 en vivo: Citlalli Reyes abre el marcador 1 - 0

MIN 45+1: Mía Urbano alcanzó a cabecear un balón y pasó muy cerca del poste, el Tricolor retomó el cierre del juego.
MIN 45: se agregan dos minutos de compensación
MIN 42: Citlalli Reyes se metió al área chica, tras quitarse la marca y la salida de la arquera, con pierna derecha definió y mandó el balón al fondo de la portería. Ya lo ganan las mexicanas antes del medio tiempo.
MIN 39: Natalia Pérez encontró un espacio para lanzar el disparo a portería y el balón terminó rebotando en el travesaño, al rebote Reyes intentó finiquitar las acciones, pero se escapó la primera oportunidad de México de abrir el marcador.
MIN 33: las ticas empiezan a dominar el duelo y están presionando en búsqueda del gol, pero las mexicanas han defendido pero sin pocas oportunidades de jugar a la ofensiva.
MIN 30: Ania López se está convirtiendo en factor para que el Tri mantenga el marcador sin goles, la arquera mexicana ha defendido su arco.
MIN 25: pausa de hidratación. El marcador se mantiene México 0 - 0 Costa Rica
MIN 23: Ania López salva al conjunto nacional de la primera jugada que parecía el gol del rival, recostó para quedarse con el esférico.
MIN 20: tiro libre para Costa Rica
El servicio cayó al segundo poste, pero el esférico no generó más peligro y terminó en tiro de portería
Ya rueda el balón en Costa Rica