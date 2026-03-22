México vs Costa Rica sub -17 femenil Premundial 2026 en vivo: Citlalli Reyes abre el marcador 1 - 0

El servicio cayó al segundo poste, pero el esférico no generó más peligro y terminó en tiro de portería

MIN 23 : Ania López salva al conjunto nacional de la primera jugada que parecía el gol del rival, recostó para quedarse con el esférico.

MIN 30: Ania López se está convirtiendo en factor para que el Tri mantenga el marcador sin goles, la arquera mexicana ha defendido su arco.

MIN 33 : las ticas empiezan a dominar el duelo y están presionando en búsqueda del gol, pero las mexicanas han defendido pero sin pocas oportunidades de jugar a la ofensiva.

MIN 39 : Natalia Pérez encontró un espacio para lanzar el disparo a portería y el balón terminó rebotando en el travesaño, al rebote Reyes intentó finiquitar las acciones, pero se escapó la primera oportunidad de México de abrir el marcador.

MIN 42: Citlalli Reyes se metió al área chica, tras quitarse la marca y la salida de la arquera, con pierna derecha definió y mandó el balón al fondo de la portería. Ya lo ganan las mexicanas antes del medio tiempo.

MIN 45+1: Mía Urbano alcanzó a cabecear un balón y pasó muy cerca del poste, el Tricolor retomó el cierre del juego.

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