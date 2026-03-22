México Deportes

México vs Costa Rica sub -17 femenil Premundial 2026 en vivo: Citlalli Reyes abre el marcador 1 - 0

Las mexicanas buscarán asegurar su pase al Mundial Sub - 17 Femenil tras un gran paso por el Premundial de la Concacaf 2026

Guardar
21:52 hsHoy

Cerca de caer el segundo de México

MIN 45+1: Mía Urbano alcanzó a cabecear un balón y pasó muy cerca del poste, el Tricolor retomó el cierre del juego.

21:52 hsHoy

MIN 45: se agregan dos minutos de compensación

21:49 hsHoy

¡Goooooooooool de México!

MIN 42: Citlalli Reyes se metió al área chica, tras quitarse la marca y la salida de la arquera, con pierna derecha definió y mandó el balón al fondo de la portería. Ya lo ganan las mexicanas antes del medio tiempo.

21:46 hsHoy

México perdona el gol

MIN 39: Natalia Pérez encontró un espacio para lanzar el disparo a portería y el balón terminó rebotando en el travesaño, al rebote Reyes intentó finiquitar las acciones, pero se escapó la primera oportunidad de México de abrir el marcador.

21:40 hsHoy

MIN 33: las ticas empiezan a dominar el duelo y están presionando en búsqueda del gol, pero las mexicanas han defendido pero sin pocas oportunidades de jugar a la ofensiva.

21:38 hsHoy

MIN 30: Ania López se está convirtiendo en factor para que el Tri mantenga el marcador sin goles, la arquera mexicana ha defendido su arco.

21:33 hsHoy

MIN 25: pausa de hidratación. El marcador se mantiene México 0 - 0 Costa Rica

21:30 hsHoy

¡Costa Rica genera peligro!

MIN 23: Ania López salva al conjunto nacional de la primera jugada que parecía el gol del rival, recostó para quedarse con el esférico.

21:28 hsHoy

MIN 20: tiro libre para Costa Rica

El servicio cayó al segundo poste, pero el esférico no generó más peligro y terminó en tiro de portería

21:17 hsHoy

Inicia el juego

Ya rueda el balón en Costa Rica

Temas Relacionados

Selección MexicanaSelección Mexicana Femenil Sub-17PremundialConcacafmexico-deportes

Últimas noticias

Uziel Muñoz se mete al top 10 del Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo celebrado en Polonia

Con un lanzamiento de 20.30 m, el mexicano se colocó en el lugar número diez

Uziel Muñoz se mete al

Selección de Irak llega a Nuevo León para disputar la Repesca Intercontinental rumbo al Mundial 2026

El respaldo de autoridades internacionales y gestiones locales permitió que la delegación asiática sorteara complicaciones y continúe con sus entrenamientos previos al partido decisivo

Selección de Irak llega a

Otro fracaso para Martín Anselmi tras su paso por Cruz Azul: el técnico argentino es despedido del Botafogo

El entrenador argentino se fue de manera polémica del futbol mexicano y desde entonces no le ha ido bien

Otro fracaso para Martín Anselmi

Cuáles son los canales oficiales para ver los juegos de MLB en México durante la temporada 2026

Televisa volverá a formar parte de las transmisiones en los encuentros de Grandes Ligas, mientras que Imagen Televisión se despide de la cartelera de MLB

Cuáles son los canales oficiales

David Faitelson reacciona al incidente entre Larcamón y Karen Díaz en el partido de Mazatlán vs Cruz Azul: “Se debería investigar”

El técnico cementero intentó despedirse del cuerpo arbitral, pero la árbitra rechazó estrechar su mano

David Faitelson reacciona al incidente

ÚLTIMAS NOTICIAS

Leighton Meester innova con colores

Leighton Meester innova con colores audaces en alfombras rojas: los looks de la actriz de “Gossip Girl”

Las fotos de Reese Witherspoon en Buenos Aires para celebrar sus 50 años: “Hay que reír todos los días que se pueda″

Quiénes son los cuatro prófugos acusados de ser parte de “La Banda del Millón”

Ingresos Brutos y la provincia de Buenos Aires encabezan el ranking de voracidad fiscal de la Argentina

WhatsApp: cómo evitar que las imágenes y videos recibidos se guarden en tu galería

INFOBAE AMÉRICA

Khloé Kardashian reveló que su

Khloé Kardashian reveló que su divorcio con Lamar Odom transformó su relación con la comida: “Me comía mis emociones”

Rescatan a más de 150 animales en un operativo en Lake Hughes, condado de Los Ángeles

El partido del canciller alemán Merz se perfila ganador de las elecciones regionales en Renania-Palatinado

Pedro Pascal habló sobre la ansiedad y el estrés que le generó la fama: cómo impactó en su vida y qué hizo para superarlo

Elecciones municipales en Francia: el socialista Emmanuel Grégoire se impuso en París y la extrema derecha ganó Niza

DEPORTES

Las tribunas tubulares que estrenó

Las tribunas tubulares que estrenó Estudiantes de Río Cuarto para recibir a River Plate

El desencajado festejo de Guardiola durante la final de la Copa de la Liga que el Manchester City le ganó al Arsenal

La áspera reacción del Cuti Romero tras la derrota del Tottenham que lo dejó a un punto del descenso

Tomás Etcheverry frenó a la revelación española y avanzó a octavos de final en el Miami Open

A cuánto quedó Messi de convertirse en el futbolista con más goles de tiro libre: la pelea de los 1000 gritos con Cristiano Ronaldo