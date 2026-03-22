Confirman que el Estadio Cuauhtémoc de Puebla recibirá el España vs Perú en junio

El Estadio Cuauhtémoc albergará el esperado duelo internacional, en el que España, candidata al título, medirá fuerzas ante una renovada Selección Peruana en plena reconstrucción. REUTERS/Heiko Becker

La antesala del Mundial 2026 tendrá un sabor especial en México. La Federación Peruana de Futbol confirmó esta tarde que la selección inca enfrentará a España en un amistoso internacional de preparación.

El duelo, programado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, con fecha tentativa en junio, será un choque de alto nivel que pondrá a la ciudad poblana en el mapa mundialista, aunque no sea sede oficial del torneo.

La Federación Peruana de Futbol confirmó el enfrentamiento con España en junio, destacando la importancia de la cita para ambas selecciones. (Foto de archivo)

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, lo expresó con claridad: “Para junio tenemos un partido en México con España y hay uno todavía que no se ha cerrado”.

Con estas palabras, la Federación dejó en firme la cita y abrió la puerta a otro posible amistoso en la misma ventana FIFA.

Una oportunidad de España para consolidar su jerarquía

España llega como una de las selecciones favoritas al título y aprovechará este partido para aclimatarse a la altitud mexicana y probar estilos de juego sudamericanos.

El encuentro será parte de su preparación inmediata antes de debutar en la Copa del Mundo contra Cabo Verde en Atlanta .

Figuras de élite como Lamine Yamal , Nico Williams y Cucurella estarían presentes, lo que convierte el amistoso en un atractivo de primer nivel.

La “Furia Roja” también disputará partidos de fase de grupos en Guadalajara, lo que refuerza la importancia de jugar previamente en México.

Lamine Yamal y otras figuras de élite estarían presentes en el partido, aumentando el atractivo del amistoso España vs Perú. REUTERS/Kai Pfaffenbach

De esta manera, España utilizará Puebla como laboratorio competitivo y como ensayo logístico antes de la Copa Mundial de la FIFA.

Perú aprovecha la vitrina

Para Perú, el duelo representa una oportunidad invaluable de medirse ante un rival de élite, pese a no haber clasificado al Mundial.

El técnico Mano Menezes busca consolidar un nuevo proyecto con miras a las Eliminatorias rumbo a 2030. Por ello, la FPF considera estos amistosos como una plataforma ideal para observar variantes y dar rodaje internacional a jugadores jóvenes.

Perú buscará dar rodaje internacional a jóvenes talentos y evaluar variantes tácticas pensando en las Eliminatorias rumbo a 2030.(Facebook / Selección Peruana de Fútbol)

Así, la Selección Peruana convierte este amistoso en un paso estratégico dentro de su reconstrucción deportiva, con la mira puesta en el futuro.

Puebla como epicentro del futbol mundial

El Estadio Cuauhtémoc será protagonista de un evento histórico, recibiendo a dos selecciones internacionales en un partido de alta exigencia.

Aunque no es sede oficial del Mundial , el inmueble poblano se consolida como escenario de preparación internacional.

Ya está programado otro amistoso en mayo: México vs Ghana , lo que confirma la relevancia del recinto en la agenda global.

Para la afición poblana, será una oportunidad única de ver a España y Perú en acción, con figuras de talla mundial.

El amistoso entre España y Perú refuerza a Puebla y a México como epicentro futbolístico internacional en la antesala de la Copa Mundial 2026. (Foto: Instagram/@clubpuebla)

Puebla se vestirá de gala, convirtiéndose en epicentro futbolístico, reforzando el papel de México como anfitrión de grandes comprom en la antesala del Mundial 2026.