André Jardine señala al VAR como clave en la caída del América ante Pumas

El técnico azulcrema aseguró que el sistema de videoarbitraje fue determinante en el resultado del Clásico Capitalino. (Foto: Diego Cedrix)

La derrota del América frente a Pumas en el Clásico Capitalino dejó sensaciones negativas en el entorno azulcrema, particularmente en su entrenador, André Jardine, quien no ocultó su inconformidad al analizar lo ocurrido en el encuentro.

El estratega brasileño consideró que el uso del VAR terminó influyendo directamente en el marcador final, en un partido que, desde su perspectiva, tenía otro desarrollo.

(Foto: Diego Cedrix)

“No sufrimos en ningún momento, en el primer tiempo una pelota en el palo y nada. En el segundo tiempo con sensación de control, generamos poco. Un clásico en campo rival mínimo tienes que ir con empate. Al final el penal a Pumas es bien marcado, pero el penal a nosotros, una mano que no nos marcan. Un partido definido por el VAR”, dijo tajante el estratega. “Una semana intensa para nosotros por los tres partidos. Intentamos de alguna forma mezclar al equipo en otros partidos para tener piernas para hoy”

Llamado a la calma dentro del equipo

(Foto: Diego Cedrix)

Más allá del señalamiento al arbitraje tecnológico, el técnico también pidió serenidad al interior del plantel, subrayando que este tipo de resultados forman parte del proceso competitivo. En ese sentido, insistió en la importancia de mantener el enfoque colectivo sin caer en reacciones exageradas.

“Tienen que saber perder. Aquí trabajamos todos. A veces perdemos contra rivales importantes como éste. Hoy no fue el caso de que nos dominaron y podemos estar más arriba, sí, pero no hay que hablar públicamente de esto. El torneo no se acaba en la fecha 10 o 12. Estaremos en Liguilla y ahí veremos”

Un resultado que no cambia el panorama

(Foto: Diego Cedrix)

El estratega también restó dramatismo a la derrota frente a los universitarios, recordando que ningún equipo puede aspirar a ganar todos los clásicos de manera constante. Desde su óptica, el resultado debe entenderse como parte natural de la competencia.

“Ya en otros torneos ganamos todos los clásicos. No vamos a ganarlos todos. Hay que saber perder, respetar el buen partido del rival. En instancias finales veremos. Vale los mismos tres puntos que otros. Hay que ver al próximo rival y así va a ser”, expuso.

América, en pleno proceso de ajuste

(Foto: Diego Cedrix)

Finalmente, el entrenador reconoció que el equipo atraviesa una etapa de transformación, en la que varios futbolistas jóvenes comienzan a tener participación y algunas ausencias han complicado la estabilidad del plantel. Aun así, se mostró confiado en que el equipo podrá alcanzar su mejor versión.

“Lo que nos falta es avanzar como equipo. Hay jugadores debutando, que no han empezado un partido. Estamos reconstruyendo. Tuvimos bajas importantes, sobre todo la de Fidalgo al cierre de la ventana. Los procesos de adaptación no son tan rápidos. Podemos presentar una versión que puede pelear por el título, es lo que siento”