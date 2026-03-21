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Octagón busca despedirse de la lucha libre en la Arena México, como lo hizo El Satánico: “Cualquier luchador sueña con hacerlo”

El Amo de los Ocho Ángulos expresó su deseo de tener un retiro en la Arena México, siguiendo el ejemplo del histórico adiós de El Satánico

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Octagón expresó su deseo de
Octagón expresó su deseo de regresar al CMLL para retirarse.(Ilustración: Jesús Aviles)

El retiro de Daniel López, conocido en los encordados como El Satánico, dejó un momento significativo en la lucha libre mexicana luego de su última presentación en el evento Homenaje a Dos Leyendas, celebrado en la Arena México. Tras más de cinco décadas de trayectoria, el llamado “Rudo de Rudos” cerró su carrera enfrentando a dos figuras emblemáticas: Atlantis y Blue Panther.

El impacto de esta despedida no solo fue reconocido por aficionados, sino también por otros luchadores históricos, como Octagón, quien manifestó su intención de retirarse bajo un escenario similar.

En entrevista con Infobae México, el también llamado “Amo de los Ocho Ángulos” expresó su admiración por la trayectoria de El Satánico y su deseo de cerrar su carrera en el recinto más importante del pancracio nacional.

"Estoy en mi segundo aire", dice el profesional al mencionar con quiénes ha peleado y las nuevas promesas del ring. (Infobae/Jenifer Nava)
“Sí, claro. Es mentira que todos los luchadores dicen que no quieren entrar a la Arena México. Todo mundo, todos los luchadores mexicanos quisiéramos pisar la Catedral de la Lucha Libre, que es la Arena México. Es el monstruo de México en la Lucha Libre. Yo creo que todo mundo quiere (retirarse), pero no todos pueden. Y en el caso de Satánico, yo creo que llevó una trayectoria muy grande, hizo muchas cosas importantes, una leyenda, hizo una gran historia y creo que le corresponde, retirarse en la Catedral de la Lucha Libre, que es la Arena México”.
El Rudo de Rudos celebró
El Rudo de Rudos celebró en la México Catedral su última lucha de su carrera profesional. (Foto: Diego Cedrix)

Las palabras de Octagón reflejan el peso simbólico que tiene la Arena México dentro de la lucha libre, considerada el escenario más importante para cualquier gladiador que aspire a consolidar su legado.

A pesar de que actualmente no forma parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, el luchador dejó abierta la posibilidad de regresar a la empresa con el objetivo de concretar una despedida en ese recinto.

Satánico recibió su gran homenaje
Satánico recibió su gran homenaje en la Arena México. (Foto: Diego Cedrix)

El evento en el que El Satánico dijo adiós marcó un precedente por la magnitud de su carrera, que se extendió por más de 52 años, consolidándolo como una de las figuras más influyentes en la historia del deporte espectáculo en México.

Satánico venció a Atlantis y
Satánico venció a Atlantis y Blue Panther. (Foto: Diego Cedrix)

Ahora, la posibilidad de que Octagón tenga una despedida similar abre el debate entre aficionados sobre qué otras leyendas podrían buscar un cierre en la llamada “Catedral de la Lucha Libre”.

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