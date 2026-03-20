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Reportan acuerdo entre Pumas y Keylor Navas para renovar el contrato del arquero tico

Pese a los rumores sobre la salida del exguardameta del Real Madrid a la MLS, la directiva del club universitario habría hecho esfuerzo de mantener a la estrella centroamericana

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El equipo del Pedregal habría
El equipo del Pedregal habría retenido a una de sus figuras en el Clausura 2026. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Durante las últimas semanas, la noticia sobre la posible salida de Keylor Navas de los Pumas de la UNAM causó revuelo entre los aficionados universitarios. Sin embargo, este viernes, previo al Clásico Capitalino. se dio a conocer que tanto la directiva como el jugador habrían llegado a un acuerdo para continuar la relación deportiva.

La renovación de Navas se habría asegurado la noche del jueves con la firma de un contrato de un año con opción a otro, consolidando la continuidad del portero costarricense en la Liga MX.

La operación representa un logro estratégico para la directiva y la afición universitaria, dada la proyección internacional y la trayectoria del guardameta, según detallaron medios como ESPN, MedioTiempo, La Afición y TyC, no obstante, Infobae México se comunicó con el club sin obtener respuesta sobre la posible renovación.

¿Qué habría convencido al arquero?

Aunque tuvo ofertas de clubes en la MLS, como el Inter Miami, y Europa, optó por seguir en México, convencido por el ambiente del equipo, el respaldo institucional y la comodidad de su entorno.

Días antes, Navas rechazó una primera propuesta del club y, tras varias jornadas de diálogo, ambas partes acordaron los términos que facilitarán su permanencia para la próxima temporada.

El acuerdo estaría definido por un año con opción a alargarlo otros dos torneos más, dando espacio a la flexibilidad y los intereses de todas las partes, precisó ESPN. La estrategia de la directiva buscó atender las expectativas del costarricense y asegurar su liderazgo dentro de la plantilla.

El club capitalino aseguró la
El club capitalino aseguró la continuidad del arquero tico. (Credit: Chadd Cady-Imagn Images)

Impacto de la renovación para Pumas y la Liga MX

La continuidad de Keylor Navas genera un impacto inmediato y a mediano plazo para el club universitario y la Liga MX. Su presencia asegura una portería fortalecida y aporta liderazgo a un equipo que aspira a competir por los principales objetivos de la temporada.

El costarricense arribó al equipo en el Apertura 2025 y mostró su experiencia internacional, refrendada por tres Liga de Campeones de la UEFA en su historial. Sus actuaciones en partidos recientes han sido determinantes y lo posicionan como uno de los jugadores más respaldados por el público y de mayor influencia en el fútbol mexicano.

¿Qué sigue para Pumas?

La oficialización del nuevo contrato está programada para el fin de semana, cuando Pumas reciba al América en el Estadio Olímpico Universitario este sábado 21 de marzo a las 21:10 horas para el partido correspondiente a la Jornada 12 del torneo Clausura 2026, en un entorno de expectativa para una nueva edición del Clásico Capitalino.

Navas se ha consolidado como pieza clave para los universitarios y como referente en la portería. Su permanencia reafirma el atractivo de la Liga MX para futbolistas de talla internacional.

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