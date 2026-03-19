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Sheinbaum garantiza al presidente de Alemania la seguridad de todos los asistentes al Mundial 2026

En conferencia junto a Frank-Walter Steinmeier, la mandataria subrayó el respaldo estatal para garantizar la tranquilidad de visitantes y selecciones

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La reunión con el presidente
La reunión con el presidente alemán puso sobre la mesa la importancia de ofrecer garantías para todos los asistentes, en consonancia con los acuerdos de cooperación internacional entre ambos países. (X/ @Claudiashein)

El Mundial de 2026 se perfila como uno de los mayores desafíos logísticos y de seguridad para México en los últimos años. Con la mirada internacional puesta sobre el país, la presidenta Claudia Sheinbaum transmitió un mensaje de confianza al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, durante su visita oficial a Cancún.

En este contexto, la mandataria mexicana destacó durante la conferencia de prensa que todas las delegaciones, equipos y aficionados contarán con condiciones seguras a lo largo del evento deportivo.

La promoción del comercio y
La promoción del comercio y la inversión entre México y Alemania se consolida como uno de los puntos clave tras la reunión en Cancún. REUTERS/Paola Chiomante

El encuentro bilateral, celebrado en el Museo Maya, sirvió de escenario para reafirmar el compromiso del país ante la comunidad internacional y fortalecer la cooperación con Alemania. La seguridad de los visitantes fue uno de los temas centrales, junto a la promoción del comercio, la inversión y la colaboración cultural.

Seguridad garantizada para selecciones y aficionados

Desde el Museo Maya de CancúnClaudia Sheinbaum enfatizó la fortaleza de la estrategia nacional en materia de seguridad pública, destacando la coordinación entre las distintas áreas de gobierno: “podemos garantizar que van a tener una feliz estancia en nuestro país”, indicó la mandataria al referirse a los miles de turistas y delegaciones que llegarán al país.

  • La presidenta subrayó que el dispositivo de seguridad incluye acciones preventivas, inteligencia y una estrecha colaboración con autoridades estatales y municipales.
  • Aseguró una cobertura integral en las ciudades sede: MonterreyGuadalajara y Ciudad de México.
  • Sheinbaum invitó a los visitantes a recorrer diferentes regiones del país.
La mandataria aseguró México una
La mandataria aseguró México una cobertura de seguridad integral en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, principales sedes de la Copa Mundial 2026. REUTERS/Michelle Freyria

Frank-Walter Steinmeier, por su parte, expresó su confianza en la capacidad de México para organizar el evento y transmitió su deseo de éxito para la nación durante la Copa Mundial.

Cooperación internacional y comercio bilateral

La visita de Steinmeier a México se produjo en el marco de la 89 Convención Bancaria y estuvo acompañada por una delegación empresarial alemana. Ambos gobiernos consolidaron su compromiso de fortalecer la cooperación comercial, educativa y cultural.

  • Durante el encuentro, participaron los titulares de Relaciones Exteriores, Hacienda, Economía y Energía.
  • Las empresas alemanas mantienen una presencia relevante en México, con más de 2 mil 100 filiales que generan más de 300 mil empleos.
  • El diálogo abordó la modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea, que definirá las relaciones bilaterales en los próximos años.
Los gobiernos de México y
Los gobiernos de México y Alemania manifestaron su intención de estrechar la colaboración bilateral enfocándose en la actualización del marco comercial con la Unión Europea. REUTERS/Paola Chiomante

Steinmeier remarcó el papel de México como principal socio comercial de Alemania en América Latina y destacó la relevancia de mantener un entorno de inversión atractivo y seguro para ambas naciones.

El Mundial 2026 como oportunidad para México

En el cierre del encuentro, Sheinbaum recalcó la importancia del Mundial 2026 como un evento de convivencia internacional y proyección global para México.

  • La presidenta subrayó la labor de la Guardia Nacional y la coordinación con entidades estatales para garantizar la seguridad de selecciones y aficionados.
  • El gobierno federal implementó el programa “Mundial Social”, orientado a promover el deporte y la integración de los jóvenes tras el torneo.
  • Steinmeier manifestó su expectativa de que México sea un anfitrión destacado y deseó que la Copa del Mundo sea una “gran fiesta del futbol”.
La realización de la Copa
La realización de la Copa Mundial en territorio mexicano es vista como una oportunidad histórica para mostrar la capacidad de organización, convivencia global y seguridad del país. (Especial)

De esta manera, el encuentro en Cancún buscó reforzar la imagen de México como un país capaz de recibir grandes eventos internacionales y comprometido con la seguridad de sus visitantes.

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