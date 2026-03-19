Octagón presume fallos a su favor por su personaje en disputa con AAA: “Esa máscara sí me corresponde”

El histórico luchador asegura tener documentos oficiales que respaldan su propiedad sobre el nombre y el personaje. (Foto: Jennifer Nava / Ilustración: Jesús Aviles)

El conflicto legal entre Octagón y Lucha Libre AAA Worldwide tiene como eje central la diferencia entre los derechos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dos instancias clave en la disputa por el nombre y personaje del histórico luchador.

En entrevista exclusiva para Infobae México, el llamado “Amo de los Ocho Ángulos” aseguró que ya ha obtenido resoluciones a su favor, particularmente en lo que respecta al uso de su nombre artístico.

“El indautor da nombre, en el caso de Octagón. Da nombres y personajes y el IMPI da marcas. El Instituto Nacional del Derecho de Autor nos dan el nombre y el personal. Aquí ya les gané. Desde el 2019 tengo el nombre a mi persona. Se renueva cada 5 años, lo renové del 19 al 24 y del 24 al 29. Yo lo tengo actualmente. Y seguimos en una demanda por el personaje cuando no debía de ser porque el nombre va pegado con el personaje. El nombre artístico cubre todo y el personaje es únicamente el equipo, el que tú portas arriba de un ring. Y ahí está el INDAUTOR y el IMPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Ese se encarga de darte las marcas”.

El luchador mencionó parte de su trayectoria y el nacimiento de la AAA. (Infobae/Jenifer Nava)

Octagón sostuvo que su postura no es mediática, sino respaldada por documentación oficial emitida por las instancias legales correspondientes, lo que, afirma, le ha permitido avanzar en su defensa legal.

El Amo de los Ocho Ángulos asegura que no tiene nada que hablar con Dorián Roldán, Marisela Peña y menos con Paul 'Triple H' Lesvesque. (Ilustración: Jesús Aviles)

“Yo estoy cansado de estarles explicando y diciendo. Lo que hablo con la boca lo presentó con documentos oficiales ante las autoridades competentes de la que estamos hablando. Les gane la marca 38, que es telecomunicaciones, la más importante. En el caso de Octagón, ahí encierra todas las redes sociales, todo lo que tú quieras. Esa es mía. Y ahorita, como les gané, en cascada van a venir las demás. Reafirmó, gané la más importante, no más que las autoridades ahorita tienen mucho trabajo y es un poco lento, pero le da la razón al que la tiene, osea yo”.

El ídolo del pancracio explica la diferencia entre marcas y derechos de autor en el conflicto por su personaje. (Infobae/Jenifer Nava)

El luchador también lanzó una advertencia sobre el uso indebido de su identidad dentro del circuito profesional, incluyendo versiones alternas del personaje.

El legendario luchador menciona cómo nació la AAA y surgió el tema legal que actualmente está peleando por la victoria. (Infobae)

“Les voy hacer muy honesto, si yo no tuviera nada que ver que no fuera mío, no estaría peleando . Yo peleo por lo que es mío, porque es mi legado, porque está mi hijo, el hijo de Octagon. Él es el único luchador reconocido de mi persona que puede usar el nombre de Octagón. Los demás que salgan no están reconocidos. Lo están usando indebidamente, pero para eso están las leyes. Para aclararles y en un momento determinado vamos a quitar esas personas que están haciendo mal uso de mi nombre”, declaró en respectiva al personaje de AAA ‘Octagón Jr.’.

Además, dejó claro que su disputa no involucra a todas las empresas del medio, sino que está enfocada en una estructura específica.

“No puedo llegar a un acuerdo (con AAA). Si eso era antes. Ahorita que ya les gané. ¿Qué caso tiene? Quiero que la gente sepa, mi problema es con Triple A, con promociones Antonio Peña SA de CV, dicen que ya la vendieron. Yo no tengo problemas con nadie más. La TKO Club, que es el grupo grande de Estados Unidos, y el cual viene viene incluido ahí, WWE, con ellos no tengo ningún problema. Mi problema es únicamente con promociones Antonio Peña SA de CV, me voy a ir a ir a platicar con la gente que compró la triple A”.

Octagón expone el origen del conflicto con AAA

Octagón junto a Antonio Peña, quien falleció en 2006 y con quien fundó AAA.

Tras detallar el estado actual de la disputa legal, Octagón explicó cómo se gestó el conflicto, remontándose a sus inicios en la lucha libre y la creación de la propia empresa.

“Yo soy Octagón desde los 80, a mí el que me dio la oportunidad, el que creyó en mí fue Francisco Alonso Lutteroth. el que era dueño del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Como ustedes saben de la trayectoria de Octagón y los que no saben les voy a decir que ahí hice campeonatos, gané el campeonato mundial de tercias, el nacional, el mundial, campeón nacional, fui campeón de parejas, hice películas, gané cabelleras. Quiero que la gente le quede claro que no existía la Triple A. Cuando yo era una estrella, la Triple A no existía. ¿Y saben por qué? Porque yo hice la Triple A junto a Konnan, tu servidor y Antonio Peña hicimos la Triple A a mediados del 92”.

El luchador señala que él creó a Octagón, por lo que le corresponde recibir una indemnización por los hechos ocurridos cuando se registró la AAA. Asimismo, señala que no tiene ningún problema con las empresas y que sus abogados se encargarán del asunto. (Infobae/Jenifer Nava)

Octagón visitó la redacción de Infobae y contó detalle con detalle el problema que tiene con AAA. (Infobae/Jenifer Nava)

El luchador detalló que la empresa surgió como una alternativa dentro del mercado, en la que él participó activamente.

“A mediados del 92 hacemos la Triple A, Konnan, yo y Antonio Peña era el administrativo, el que se iba a encargar del administrativo y Conan y yo íbamos a hacer todo lo de lucha libre. En el 92 derrotamos y nos fue muy bien porque nos fue muy bien. Porque ya había habido una revolución con los independientes y esta la hicimos nosotros. Nos fue muy bien. 92, 93, 94, 95 hasta el 96 lo registra, registra en la empresa, pero lo registra como promoción de Salón de Peña S.A de C.V y no como triple A. Pero como nosotros estamos trabajando y todo, no importó”.

El punto de quiebre llegó años después, tras la muerte de Antonio Peña y los cambios en la administración de la empresa.

“Registra la empresa, seguimos trabajando y este Antonio Peña muere en el 2007. En el 2008 toma las riendas de promociones Antonio Peña SA CV, Marisela Peña y su hijo Dorian Roldán. Seguimos trabajando, otros luchadores no les pareció eso, yo seguí con ellos, pero porque yo tenía una amistad con Antonio Peña, un compadrazgo, era mi representante, era mi contador, era mi amigo. Muere Antonio Peña y seguimos trabajando. En el 2014 me corren, es un despido injustificado. Y entonces meto la demanda a la AAA por 22 años de trabajar exclusivamente para ellos. Les gano la demanda, pero ahí me doy cuenta que Antonio Peña, mi amigo, mi compadre, mi representante, había registrado mi nombre y mi personaje sin mi autorización. Eso se llama abuso de confianza. Entonces le meto la demanda laboral por 22 años que se la gano, le meto la demanda del nombre que se lo gano y tengo todavía la demanda del personaje que sigue en un litigio que está abierto, no se ha no se ha terminado Entonces, ahí es a donde empieza la cosa”.

Octagón: “Ese personaje sí me corresponde”

El luchador, conocido cómo Octagón, señaló que continúa en una pelea legal contra la AAA, ahora parte de la WWE. (Infobae/Jenifer Nava)

Finalmente, el luchador reiteró que su lucha es por el reconocimiento de su trayectoria y su legado dentro del pancracio.

“Yo soy Octagón, yo soy, yo lo hice, yo no vengo de una dinastía de luchadores, yo creé mi nombre y mi historia la he hecho yo, no vengo de familia luchística. Yo pido lo que a mí me corresponde, yo les gané la demanda y que se me pague lo que se me debe. Dicen que ya vendieron AAA, pues me voy a ir sobre la empresa americana (WWE). O sea, yo no tengo ningún problema con TKO pero sí con AAA sí”, finalizó.