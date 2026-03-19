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Javier Aguirre ya definió a los porteros que irán al Mundial 2026, según reportes

Después de la lesión de Luis Ángel Malagón, la Selección Mexicana estaría apostando por una mezcla de experiencia y juventud para defender el arco tricolor

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Aguirre apostaría por una nueva
Aguirre apostaría por una nueva terna de arqueros para el Copa Mundial 2026, equilibrando el presente y el futuro de la Selección Mexicana. (Jovani Pérez / Infobae México)

Tras días de incertidumbre provocados por la lesión de Luis Ángel Malagón, la Selección Mexicana parece haber despejado una de las incógnitas más grandes rumbo al Mundial 2026: la portería.

La lesión del arquero del América, quien estaba perfilado como titular, obligó al cuerpo técnico a replantear su estrategia y abrir espacio a nuevas opciones en el arco.

Malagón estaba perfilado como el
Malagón estaba perfilado como el arquero titular de México para la justa mundialista, sin embargo, la lesión que sufrió el 10 de marzo lo dejará fuera de las canchas durante al menos 8 meses. (Ilustración: Jesús Beltrán)

Aunque no se ha hecho oficial la lista de convocados para la justa mundialista, distintos reportes señalan que Javier Aguirre ya habría tomado una decisión al respecto. En este contexto, el periodista Gibrán Araige adelantó que los tres arqueros elegidos serían Guillermo Ochoa, Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo.

La experiencia de Guillermo Ochoa

La primera certeza en la lista sería la de Memo Ochoa, un nombre que se ha repetido en cada proceso mundialista desde 2006. Su trayectoria lo convierte en un referente indiscutible y en el guardián más experimentado del grupo.

  • Ochoa apunta a disputar su sexto Mundial, un récord histórico para México.
  • Su liderazgo en vestidor y experiencia internacional lo convierten en pieza clave.
  • Pese a las críticas, su jerarquía pesaría más que cualquier otra opción.
Guillermo Ochoa se perfila para
Guillermo Ochoa se perfila para disputar su sexto Mundial, consolidándose como el guardameta más experimentado en la historia de México. (AP Foto/Themba Hadebe)

La inclusión de Ochoa no sorprendería, ya que ha representado seguridad y confianza en partidos de máxima exigencia. En este sentido, la portería mexicana, al menos en el arranque, seguiría teniendo como estandarte a su guardameta más histórico.

La oportunidad para el “Tala” Rangel

El segundo nombre sería el de Raúl Rangel, arquero de Chivas que se habría ganado un lugar gracias a sus recientes actuaciones en la Liga MX y a su solidez con el Tri.

  • Rangel simbolizaría el cambio generacional en la portería mexicana.
  • Sus reflejos y seguridad con el Rebaño Sagrado lo habrían colocado como opción confiable.
  • Sería su primer Mundial, lo que marcaría un salto importante en su carrera.
Raúl 'Tala' Rangel viviría su
Raúl 'Tala' Rangel viviría su primera Copa del Mundo, simbolizando el cambio generacional en la portería de México y el futuro de la posición. REUTERS/Aris Martinez

Aunque Rangel aún no tiene experiencia mundialista, esta oportunidad llegaría en el momento idóneo para consolidarse dentro del relevo generacional. La apuesta por el “Tala” representaría también un mensaje claro: el Tri no sólo piensa en el presente, sino en construir un futuro sólido en la portería.

La llegada de Carlos Acevedo

Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna, aparecería como la tercera opción. Regresaría a la Selección Mexicana tras superar lesiones y recuperar su nivel, en respuesta a la insistencia de los aficionados.

  • La inclusión de Acevedo se habría dado después de la lesión de Luis Ángel Malagón, quien estaba perfilado como titular.
  • Su agilidad y liderazgo lo sostienen pese al mal momento de su club.
  • Representa una opción sólida para competir por la titularidad.
Carlos Acevedo regresaría al Tricolor
Carlos Acevedo regresaría al Tricolor tras superar lesiones, respondiendo a la exigencia de los aficionados y alzando la mano por la titularidad. (Foto: Instagram/@carlos_al1)

Aunque Santos atraviesa un mal momento, las actuaciones individuales de Acevedo lo han mantenido como referente. De esta manera, su regreso completaría una terna que mezcla experiencia, juventud y resiliencia, y lo coloca como candidato real a pelear por minutos en la Copa del Mundo.

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