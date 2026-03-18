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Esta es la estrella de Japón que no jugará el Mundial 2026 en México por lesión

La ausencia confirmada del volante nipón, autor de cuatro goles en las eliminatorias y pieza estable del seleccionado, obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas de cara al debut mundialista

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Japón se queda sin uno
Japón se queda sin uno de sus hombres clave. REUTERS/Stephane Mahe

Takumi Minamino, figura de la selección de Japón, se perderá el Mundial 2026 en México tras sufrir en diciembre del 2025 una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, lesión que lo marginará de la máxima cita futbolística.

Según un comunicado del AS Monaco, el mediocampista resultó lesionado durante un partido de la Copa de Francia frente al Auxerre.

Los exámenes médicos confirmaron una ruptura del ligamento cruzado anterior, una dolencia que suele requerir al menos nueve meses de recuperación, por lo que es la primera baja confirmada para el conjunto nipón.

El impacto para la selección de Japón resulta significativo, ya que Minamino iba a cumplir un rol central durante el torneo. El futbolista, de 31 años recién cumplidos, anotó cuatro goles en las eliminatorias, contribuyendo a que su país se clasificara tempranamente al certamen que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

El debut japonés está programado para el 14 de junio frente a Países Bajos en el Estadio de los Dallas Cowboys, en Arlington, Texas.

Posteriormente, el equipo enfrentará a Túnez y a un ganador del repechaje europeo, que podría ser Polonia o Ucrania.

El historial de Minamino en la selección nacional incluye 73 partidos y 26 goles, con presencia en tres encuentros del Mundial 2022 en Qatar.

Su ausencia modifica la planificación de la dirección técnica japonesa y genera incertidumbre sobre quién ocupará su lugar en la ofensiva.

Toma de la fotografía oficial
Toma de la fotografía oficial en la cancha del Estadio BBVA con la delegación japonesa, el pasado 27 de febrero de 2026. (Cortesía Shinji Hirai)

El mediocampista tampoco pudo disputar el resto de la temporada con el AS Monaco, lo que implicó que se perdiera los duelos de la Champions League ante el Real Madrid en enero y frente a la Juventus en Mónaco.

El exjugador de Liverpool y Salzburgo se consolidó como una de las piezas más estables del seleccionado nipón durante el último ciclo.

La información difundida por AP resalta que la lesión representa un duro golpe tanto para Monaco —que recientemente ocupó el sexto puesto en la liga francesa— como para la selección asiática. Además, el club monegasco fue eliminado por el Paris Saint-German en la UEFA Champions league.

La baja de Minamino ocurre en un contexto de máxima exigencia para Japón, que buscará avanzar a las fases decisivas del torneo mundialista sin una de sus figuras más experimentadas.

El conjunto técnico aún cuenta con menos de 90 días para definir en las próximas semanas el reemplazo definitivo, mientras la recuperación del futbolista se extenderá hasta entrado 2026, de acuerdo con las estimaciones habituales para este tipo de lesiones.

La participación de Japón en el próximo Mundial en México

El duelo entre Japón y Túnez en la ciudad regiomontana representará el partido número 1.000 en la historia de los mundiales.

La organización del Fan Fest en el Parque Fundidora prevé la llegada de al menos 100.000 asistentes para presenciar el partido entre Japón y Túnez.

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