Piratas de Veracruz ocuparían plaza de Celaya en la Liga de Expansión: reportan acuerdo para la adquisición de la franquicia (Archivo)

El regreso del futbol profesional a Veracruz sería prácticamente un hecho: los Piratas de Veracruz ocuparían la plaza que deja Celaya en la Liga de Expansión MX a partir de la temporada 2026-2027. Recientemente surgieron reportes de que el club tendrá como sede el estadio Luis Pirata Fuente, casa de la afición que vio la extinción de los Tiburones Rojos del Veracruz en 2019.

Los Piratas de Veracruz pasarán a competir en la Liga de Expansión MX gracias a la autorización oficial del cambio de plaza y la aprobación de todos los requisitos por parte de la Federación Mexicana de Fútbol.

Esta medida permitiría que el futbol profesional retorne a esta entidad y que la ciudad pueda apoyar un nuevo proyecto deportivo desde su inicio. Cabe recordar que tras los problemas legales con Fidel Kuri, el club desapareció por delitos de fraude.

Detalles del traspaso de la franquicia y aprobación oficial

Reportan que los Piratas del Veracruz debutarán en la Liga de Expansión MX (X/ @pirataveracruz)

El proceso para sustituir la franquicia comenzó aproximadamente hace un año, con conversaciones orientadas a integrar una nueva entidad en Veracruz. La Federación Mexicana de Fútbol (FMF), tras revisar los expedientes, avaló el traspaso de la propiedad de Celaya a los Piratas de Veracruz para el ciclo 2026-2027.

El secretario general de la FMF, Iñigo Riestra, notificó al dueño del nuevo club, José Carlos Vives Gómez, y al presidente, René Vives Gómez, sobre la aprobación formal de la operación. Ambos directivos serán responsables de encabezar el proyecto y coordinar la conformación del plantel y la estructura administrativa.

La presentación oficial de la nueva franquicia aún no tiene fecha definida. Sin embargo, los responsables del club ya han iniciado la en la organización de la plantilla y directiva, así como en la búsqueda de jugadores para la temporada de debut. El anuncio definitivo se espera durante la próxima Asamblea de Dueños de la Liga de Expansión MX.

Antecedentes y expectativas tras el regreso del fútbol profesional a Veracruz

Los Piratas de Veracruz pasarán a competir en la Liga de Expansión MX gracias a la autorización oficial del cambio de plaza con Celaya (Foto: Twitter/@ClubTiburones)

El fútbol profesional estuvo ausente en Veracruz desde la desafiliación de los Tiburones Rojos en 2019, una decisión de la Federación Mexicana de Fútbol motivada por deudas con jugadores y entrenadores. Esta medida buscó salvaguardar la integridad de la competencia y proteger a los involucrados.

Durante este periodo, circularon diversas especulaciones sobre el posible regreso de los Tiburones Rojos, sin que alguna propuesta llegara a concretarse. Finalmente, la aparición de los Piratas de Veracruz introduce un nuevo proyecto que pretende evitar los errores pasados y garantizar estabilidad.

La intención de los nuevos gestores es ofrecer un “nuevo comienzo”, acorde con los requisitos institucionales y enfocado en la sostenibilidad a largo plazo. Entre los objetivos principales se encuentra conseguir el ascenso deportivo y dotar a la ciudad de un equipo competitivo en el plano nacional.

Celaya FC pasará a ser Piratas del Veracruz (X/ @TorosCelayaCD)

Objetivos y próximos pasos del proyecto Piratas de Veracruz

La prioridad inicial de los Piratas de Veracruz es formar una plantilla sólida y establecer directrices de gestión claras para consolidarse en la Liga de Expansión MX. Mientras se aguarda el acto oficial de presentación, los dirigentes ya organizan tanto la integración del plantel como la administración del club.

José Carlos Vives Gómez y René Vives Gómez lideran la planificación con la mira puesta en su debut en el torneo Apertura 2026. El proyecto plantea metas relevantes, como alcanzar el máximo circuito por la vía deportiva, en un contexto en que podría reactivarse el sistema de ascenso y descenso tras la próxima Copa Mundial.

El estadio Luis Pirata Fuente marcará el inicio de esta nueva etapa, con la expectativa de que la afición de Veracruz recupere la pasión futbolística tras seis años de espera.