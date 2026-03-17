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Inter Miami vs Nashville: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el partido de vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026

El delantero argentino, Lionel Messi podría alcanzar una marca histórica en el partido de vuelta de Concacaf Champions Cup

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El Inter Miami recibe a
El Inter Miami recibe a Nashville en un duelo decisivo con transmisión disponible en México. (Ilustración: Jovani Pérez)

El boleto a las semifinales de la Concacaf Champions Cup se definirá en territorio estadounidense cuando el Inter de Miami reciba al Nashville SC tras un empate sin goles en el duelo de ida disputado en el Geodis Park.

Ahora, el escenario cambia al Chase Stadium, donde se conocerá al primer semifinalista del certamen regional. El conjunto de Florida buscará aprovechar su condición de local en un encuentro que se mantiene completamente abierto, luego de que ninguna de las escuadras lograra marcar en el primer capítulo de la serie.

Mar 11, 2026; Nashville, Tennessee,
Mar 11, 2026; Nashville, Tennessee, USA; Nashville SC midfielder Matthew Corcoran (16) attacks as Inter Miami CF midfielder Rodrigo De Paul (7) defends during their 2026 Concacaf Champions Cup Round of 16 Leg 1 game at GEODIS Park. Mandatory Credit: Alan Poizner-Imagn Images

El partido de ida dejó varias situaciones relevantes. Una de las más llamativas fue la salida temprana de Maximiliano Falcón, quien tuvo que abandonar el terreno de juego apenas al minuto 7 por lesión. Su lugar fue ocupado por Gonzalo Luján, defensor que ha tenido menos participación en los últimos encuentros, pero que ahora enfrenta una oportunidad importante para ganarse la confianza del cuerpo técnico.

Además, el propio Luján reconoció que el equipo ha resentido las ausencias de jugadores clave como Jordi Alba y Sergio Busquets, elementos que han sido fundamentales en el funcionamiento del cuadro rosa.

El argentino Lionel Messi se
El argentino Lionel Messi se marcha del campo bajo la lluvia luego de un empate sin goles entre el Inter Miami y Nashville en un duelo de octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Mark Humphrey)

Otro de los momentos destacados del encuentro anterior fue la actuación de Lionel Messi, quien estuvo cerca de alcanzar una marca histórica. El delantero argentino rozó su gol número 900 como profesional, pero el arquero rival evitó la anotación con una intervención clave. La posibilidad de alcanzar esa cifra sigue latente y podría concretarse en el partido de vuelta.

En cuanto al rendimiento reciente, ambos equipos llegan en buen momento. Nashville SC se ubica en la segunda posición de la Conferencia Oeste con 10 puntos tras cuatro jornadas, mientras que Inter de Miami ocupa el tercer lugar en su sector con siete unidades. Este contexto anticipa un enfrentamiento equilibrado, donde cualquier detalle podría definir al ganador.

El conjunto local confía en el talento de Messi para inclinar la balanza a su favor, mientras que Nashville buscará aprovechar cualquier oportunidad para sorprender y avanzar en el torneo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo en México?

  • Fecha: miércoles 19 de marzo de 2026
  • Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Transmisión: Plataforma de streaming (Concacaf / MLS Season Pass o señal disponible según derechos en México)

El duelo promete intensidad de principio a fin, con dos equipos en buen nivel y una figura como Messi que podría marcar la diferencia en una noche decisiva.

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