El primer futbolista en disputar cinco Copas del Mundo fue un portero mexicano: la historia de Antonio Carbajal

(Jovani Pérez / Infobae México)

En la historia de las Copas del Mundo existen marcas que con el paso del tiempo se vuelven referentes de longevidad y constancia en el futbol internacional.

Una de ellas es la participación en cinco ediciones del torneo más importante del balompié, un logro que durante décadas parecía imposible.

El primero en conseguirlo fue el guardameta mexicano Antonio Carbajal (1929-2023), quien estableció un récord inédito al representar a México en cinco Mundiales consecutivos durante una época en la que las carreras de los futbolistas solían ser más cortas.

Conocido como “La Tota”, el arquero abrió un camino que más tarde sería seguido por otras figuras del futbol internacional, aunque su nombre quedó registrado como el pionero de esta marca histórica.

De Brasil 1950 a Inglaterra 1966: una trayectoria inédita

(X / @raulbrindis)

La relación de Carbajal con la Selección Mexicana comenzó a principios de la década de 1950. Nacido el 7 de junio de 1929, debutó como profesional en 1948 con el Real Club España y apenas dos años después ya defendía la portería del Tri en el escenario más grande del futbol.

Su primer partido en una Copa del Mundo ocurrió en el estadio Maracaná durante el encuentro inaugural del torneo de 1950 en Brasil, cuando México se enfrentó al equipo anfitrión. Aquella aparición marcó el inicio de una presencia prolongada en el torneo.

A lo largo de su carrera mundialista, Carbajal participó en cinco ediciones consecutivas: 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966. En todas ellas tuvo participación, lo que le valió el apodo de “El Cinco Copas”.

Su marca fue inédita durante décadas. No fue sino hasta el Mundial de 1998 cuando el alemán Lothar Matthäus igualó el registro al disputar también cinco torneos mundialistas.

El legado de “El Cinco Copas” en la historia del Mundial

(X / @joserra_espn)

Con el paso del tiempo, la lista de futbolistas con cinco Copas del Mundo creció e incorporó a jugadores de distintas generaciones,

Sin embargo, el mérito de Carbajal radica en haber sido el primero en lograrlo en una etapa del futbol muy distinta a la actual.

Durante aquellos años, las condiciones de juego incluían campos pesados y balones de cuero más densos, lo que hacía más exigente la continuidad de un futbolista a lo largo del tiempo.

A casi seis décadas de su última participación mundialista, el registro del guardameta mexicano sigue siendo un punto de referencia en la historia de los Mundiales.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, algunos jugadores podrían tener la oportunidad de establecer una nueva marca histórica.

Futbolistas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, quienes ya suman cinco participaciones mundialistas, podrían convertirse en los primeros en disputar seis Copas del Mundo si son convocados por sus selecciones para el próximo torneo.