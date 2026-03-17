México Deportes

El primer futbolista en disputar cinco Copas del Mundo fue un portero mexicano: la historia de Antonio Carbajal

El registro que estableció en los años sesenta marcó un precedente que más tarde alcanzarían otras figuras del futbol mundial

Guardar
(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

En la historia de las Copas del Mundo existen marcas que con el paso del tiempo se vuelven referentes de longevidad y constancia en el futbol internacional.

Una de ellas es la participación en cinco ediciones del torneo más importante del balompié, un logro que durante décadas parecía imposible.

El primero en conseguirlo fue el guardameta mexicano Antonio Carbajal (1929-2023), quien estableció un récord inédito al representar a México en cinco Mundiales consecutivos durante una época en la que las carreras de los futbolistas solían ser más cortas.

Conocido como “La Tota”, el arquero abrió un camino que más tarde sería seguido por otras figuras del futbol internacional, aunque su nombre quedó registrado como el pionero de esta marca histórica.

De Brasil 1950 a Inglaterra 1966: una trayectoria inédita

(X / @raulbrindis)
(X / @raulbrindis)

La relación de Carbajal con la Selección Mexicana comenzó a principios de la década de 1950. Nacido el 7 de junio de 1929, debutó como profesional en 1948 con el Real Club España y apenas dos años después ya defendía la portería del Tri en el escenario más grande del futbol.

Su primer partido en una Copa del Mundo ocurrió en el estadio Maracaná durante el encuentro inaugural del torneo de 1950 en Brasil, cuando México se enfrentó al equipo anfitrión. Aquella aparición marcó el inicio de una presencia prolongada en el torneo.

A lo largo de su carrera mundialista, Carbajal participó en cinco ediciones consecutivas: 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966. En todas ellas tuvo participación, lo que le valió el apodo de “El Cinco Copas”.

Su marca fue inédita durante décadas. No fue sino hasta el Mundial de 1998 cuando el alemán Lothar Matthäus igualó el registro al disputar también cinco torneos mundialistas.

El legado de “El Cinco Copas” en la historia del Mundial

(X / @joserra_espn)
(X / @joserra_espn)

Con el paso del tiempo, la lista de futbolistas con cinco Copas del Mundo creció e incorporó a jugadores de distintas generaciones,

Sin embargo, el mérito de Carbajal radica en haber sido el primero en lograrlo en una etapa del futbol muy distinta a la actual.

Durante aquellos años, las condiciones de juego incluían campos pesados y balones de cuero más densos, lo que hacía más exigente la continuidad de un futbolista a lo largo del tiempo.

A casi seis décadas de su última participación mundialista, el registro del guardameta mexicano sigue siendo un punto de referencia en la historia de los Mundiales.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, algunos jugadores podrían tener la oportunidad de establecer una nueva marca histórica.

Futbolistas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, quienes ya suman cinco participaciones mundialistas, podrían convertirse en los primeros en disputar seis Copas del Mundo si son convocados por sus selecciones para el próximo torneo.

Temas Relacionados

Antonio CarbajalMundial 2026Copa del MundoSelección Mexicana Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

CDMX explica qué pasará con el pasto que utilizaron en el Zócalo para la clase masiva de futbol del Récord Guinness

Clara Brugada felicitó a quienes participaron en el evento deportivo y explicó que es una muestra más de que la capital está lista para el Mundial 2026

CDMX explica qué pasará con

Selección de Irán negocia con FIFA para jugar en México el Mundial 2026

El presidente de la federación iraní evidenció la preocupación por sus futbolistas y esperará la respuesta de los organizadores para jugar en Monterrey, Guadalajara o CDMX, sedes mexicanas

Selección de Irán negocia con

Piratas de Veracruz ocuparían plaza de Celaya en la Liga de Expansión: reportan acuerdo para la adquisición de la franquicia

Tras el cierre de varias propuestas, nuevos directivos están por lanzar una franquicia con objetivos renovados para la afición local tras la desaparición de los Tiburones Rojos

Piratas de Veracruz ocuparían plaza

Cruz Azul vs Monterrey: cuándo y dónde ver en vivo la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions

La Máquina cerrará con ventaja la vuelta luego de haberse impuesto en el BBVA

Cruz Azul vs Monterrey: cuándo

Quién es Bull Terrie “El Patillas”, influencer que venció a Abelito en Ring Royale 2026

El creador digital celebra un triunfo significativo en una pelea que se convierte en tendencia dentro de las redes sociales

Quién es Bull Terrie “El
MÁS NOTICIAS

NARCO

De Grupo Élite a Los

De Grupo Élite a Los Guerreros: cuáles son los brazos armados de los posibles herederos de “El Mencho”

Las contradicciones de la FGR sobre el operativo contra “El Mencho” en Tapalpa, Jalisco

En flagrancia, vendiendo metanfetamina: así capturaron a integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Emboscada contra policías de Chihuahua deja dos atacantes muertos y tres detenidos

Restos humanos con hasta 10 años de antigüedad fueron localizados en Sonoyta, confirma Fiscalía de Sonora

ENTRETENIMIENTO

Detienen a tres por robo

Detienen a tres por robo y agresión contra la influencer Evelyn Villa en Toluca |Video

Tía abuela de Luis Miguel reacciona a las fotos filtradas del hijo mayor de ‘El Sol de México’: “Es guapo”

Cómo preparar un delicioso licuado de plátano y yogur que aporta energía al cuerpo

Frankie Muniz revela a fans mexicanos cómo se filmó la épica escena del Komodo 3000 en ‘Malcolm el de en medio’

Quién es Alejandra Villarreal, la bajista de The Warning que se hizo viral tras su show en Lollapalooza

DEPORTES

CDMX explica qué pasará con

CDMX explica qué pasará con el pasto que utilizaron en el Zócalo para la clase masiva de futbol del Récord Guinness

Selección de Irán negocia con FIFA para jugar en México el Mundial 2026

Piratas de Veracruz ocuparían plaza de Celaya en la Liga de Expansión: reportan acuerdo para la adquisición de la franquicia

Cruz Azul vs Monterrey: cuándo y dónde ver en vivo la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions

Ring Royale 2026: por qué Nicola Porcella podría ser multado por su vestimenta que usó en su pelea contra Aldo de Nigris