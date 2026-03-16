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Polémica en el Estadio Akron rumbo al Mundial 2026: cambian la zona de bancas para cumplir con el reglamento de FIFA

El recinto cambiará de nombre para la Copa del Mundo y se denominará Estadio Guadalajara, en cumplimiento con las normas del máximo organismo del fútbol internacional para este tipo de torneos

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El recinto cambiará de nombre
El recinto cambiará de nombre para la Copa del Mundo y se denominará Estadio Guadalajara, en cumplimiento con las normas del máximo organismo del fútbol internacional para este tipo de torneos. (Estadio Akron)

Los inmuebles que albergarán la Copa del Mundo 2026 aceleran sus transformaciones para recibir al torneo más importante del planeta.

Mientras algunos estadios trabajan a marchas forzadas, otros aplican cambios mínimos para cumplir con el estricto reglamento de la FIFA.

Uno de los que ya luce renovaciones visibles es el Estadio Akron, casa de Chivas, con algunas transformaciones en la zona de las bancas y el área de Hospitality.

Cómo va la remodelación en el Estadio Akron

El Estadio Akron comienza a
El Estadio Akron comienza a lucir sus cambios previo a lo que será el Mundial 2026 (Estadio Akron)

Tras un mes sin actividad en casa, Chivas recibió este fin de semana a Santos Laguna y los medios de comunicación compartieron imágenes de las remodelaciones que se hicieron dentro del recinto, aprovechando este largo periodo de pausa.

El cambio que causó más revuelo entre los aficionados rojiblancos fue la modificación en la zona de bancas, donde se sustituyeron los asientos cotidianos con el logo del Club Deportivo Guadalajara con sillones de mayor tecnología, los cuales cuentan con ventajas importantes como estar más cerca del campo y contar con doble fila de asientos.

Dentro de las modificaciones en dicha área, una de las situaciones que más llamó la atención es que las bancas lucen en un color completamente transparente y sin publicidad, algo que no fue bien recibido por un sector de la afición de Chivas, quienes extrañan los asientos tradicionales con el logo del club.

Fernando Lara, corresponsal de FOX Sports, compartió a través de las redes sociales del canal en X, un vídeo donde se comienzan a observar los trabajos dentro de la Zona Hospitality, área que se perfila como uno de los lugares más exclusivos que tendrá el recinto para observar los partidos del Mundial 2026.

Partidos que se llevarán a cabo en el Estadio Akron

Guadalajara será sede del repechaje
Guadalajara será sede del repechaje previo al Mundial 2026. (REUTERS/Michelle Freyria)

Guadalajara se prepara para recibir también el repechaje mundialista, el cual se llevará a cabo en un par de semanas del 26 al 31 de marzo, donde Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo competirán por un lugar en la próxima Copa del Mundo.

Dentro del Mundial 2026, la Perla Tapatía se prepara para recibir cuatro encuentros de la máxima justa deportiva, entre los que destaca el partido que se disputará entre España y Uruguay, donde figuras del tamaño de Lamine Yamal y Federico Valverde jugarán en territorio mexicano.

A continuación, te presentamos el calendario de partidos en Guadalajara para el Mundial 2026:

Corea del Sur vs. Repechaje UEFA

  • 11 de junio de 2026
  • 20:00 (CDMX)

México vs. Corea del Sur

  • 18 junio de 2026
  • 19:00 (CDMX)

Uruguay vs. España

  • 26 junio de 2026
  • 18:00 (CDMX)

Colombia vs. Repechaje Intercontinental

  • 23 junio de 2026
  • 20:00 (CDMX)

A diferencia de otras ciudades como Monterrey y Ciudad de México, Guadalajara no tendrá encuentros dentro de la ronda eliminatoria de la Copa del Mundo.

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