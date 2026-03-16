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Chelsea vs PSG: cuándo y dónde ver los octavos de final EN VIVO de la UEFA Champions League en México

Los blues necesitan venir de atrás para remontar una desventaja de goles y forzar la eliminatoria al tiempo extra

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Los blues necesitan venir de
Los blues necesitan venir de atrás para remontar una desventaja de goles y forzar la eliminatoria al tiempo extra. (REUTERS/Stephane Mahe)

Chelsea y PSG se verán las caras este martes 17 de marzo en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) por los octavos de final de vuelta en la UEFA Champions League, donde los Blues intentarán revertir un desventaja de tres anotaciones tras el 2-5 en contra del juego de ida.

Qué ocurrió en el primer partido

El conjunto francés goleó 5-2
El conjunto francés goleó 5-2 al Chelsea en el primer encuentro. (Reuters/Peter Cziborra)

El trámite del encuentro fue equilibrado entre ambas escuadras, ya que hasta el minuto 57, el marcador se mantenía empatado 2-2, con llegadas constantes en ambas porterías.

Sin embargo, todo cambió con el tercer gol del PSG, producto de una genialidad de Vitinha que clareó al guardameta Filip Jorgensen y a partir de ahí el conjunto francés tomó el mando de las acciones.

Khvicha Kvaratskhelia se erigió como la figura del encuentro con un doblete en los minutos finales, sellando la goleada 5-2 a favor del equipo parisino.

Con este resultado, se antoja complicado que Chelsea pueda sobreponerse. Sin embargo, en casa buscarán que la afición les brinde fortaleza y motivación para intentar la épica remontada en Stamford Bridge.

Antecedentes entre ambos equipos

El Chelsea de Enzo Fernández
El Chelsea de Enzo Fernández se impuso por 3-0 sobre el PSG y se consagró campeón del Mundial de Clubes (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El antecedente más cercano entre ambos clubes previo al encuentro de ida había sido la final del Mundial de Clubes 2025, donde Chelsea sorprendió a un equipo del PSG que venía de ganarlo todo por un contundente marcador de 3-0.

A lo largo de la historia se han enfrentado en diez ocasiones, con saldo favorable para el conjunto parisino con cuatro victorias, tres empates y tres derrotas:

Fase de grupos UEFA Champions League 2004

  • PSG 0-3 Chelsea
  • Chelsea 0-0 PSG

Cuartos de final UEFA Champions League temporada 2013-2014

  • PSG 3-1 Chelsea
  • Chelsea 2-0 PSG (Chelsea se llevó la eliminatoria por el gol de visitante)

Octavos de final UEFA Champions League temporada 2014-2015

  • Chelsea 2-2 PSG
  • PSG 1-1 Chelsea (PSG se llevó la victoria por el gol de visitante)

Octavos de final UEFA Champions League temporada 2015-2016

  • PSG 2-1 Chelsea
  • Chelsea 1-2 PSG

Mundial de Clubes 2025

  • Chelsea 3-0 PSG

Octavos de final UEFA Champions League temporada 2025-26

  • PSG 5-2 Chelsea
  • Chelsea vs PSG (por definir)

El conjunto parisino busca revancha tras caer ante Chelsea en la final del Mundial de Clubes, donde los dirigidos por Luis Enrique perdieron la posibilidad de quedarse con todos los títulos disponibles dentro del año futbolístico.

Cuándo y dónde ver el juego en México

HBO MAX transmitirá el juego
HBO MAX transmitirá el juego para el público en México. (Reuters/Peter Cziborra)

El enfrentamiento entre Chelsea y PSG podrá sintonizarse este martes 17 de marzo en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) a través de la plataforma de HBO MAX.

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