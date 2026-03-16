Manchester City vs Real Madrid: cuándo y dónde ver EN VIVO los octavos de final de la UEFA Champions League en México

Los citizens buscarán remontar una desventaja de tres goles frente al máximo ganador en la historia de la Copa de Campeones . (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Manchester City y Real Madrid se enfrentan este martes 17 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) por los octavos de final de vuelta en la UEFA Champions League, donde los citizens buscarán remontar una desventaja de tres goles frente a su afición tras caer 3-0 en el juego de ida.

Federico Valverde, la figura en el partido de ida

El mediocampista uruguayo brilló con tres goles en el juego de ida. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El Real Madrid dominó de principio a fin el encuentro de ida ante el Manchester City, donde desde el primer minuto Álvaro Arbeloa superó tácticamente a Pep Guardiola, asfixiando al rival con una presión alta y recuperaciones constantes que alimentaron letales contragolpes.

Federico Valverde se erigió como la gran figura del partido con un hat-trick, destacando su tercer gol en lo que fue una auténtica obra de arte para el Halcón.

A pesar del mal momento que atravesaba al conjunto español dentro de la competencia local, el Real Madrid apeló a su historia en UEFA Champions League, donde sin importar cómo ande el equipo, encuentran la manera de crecerse ante este tipo de escenarios.

Historial en Champions entre Manchester City y Real Madrid

El enfrentamiento entre estos dos clubes se ha convertido en un auténtico clásico del futbol europeo. (Reuters/Matthew Childs)

A lo largo de su historia reciente, los duelos entre citizens y merengues han marcado las etapas decisivas de la UEFA Champions League con partidos épicos que perduran en la memoria colectiva del fútbol europeo.

Por eso, te traemos el repaso de aquellos enfrentamientos clave dentro de la Copa de Campeones:

Jornada 1 temporada 2012-2013

Real Madrid 3-2 Manchester City

Jornada 5 temporada 2012-2013

Manchester City 1-1 Real Madrid

Semifinales 2015-2016

Manchester City 0-0 Real Madrid (partido de ida)

Real Madrid 1-0 Manchester City (juego de vuelta)

Octavos de final 2019-2020

Real Madrid 1-2 Manchester City (partido de ida)

Manchester City 2-1 Real Madrid (juego de vuelta)

Semifinales 2021-2022

Manchester City 4-3 Real Madrid (partido de ida)

Real Madrid 3-1 Manchester City (el conjunto merengue se llevó la eliminatoria en tiempo extra por marcador global de 6-5).

Semifinales 2022-2023

Real Madrid 1-1 Manchester City (partido de ida)

Manchester City 4-0 Real Madrid (juego de vuelta)

Cuartos de final 2023-2024

Real Madrid 3-3 Manchester City (partido de ida)

Manchester City 1-1 Real Madrid (victoria para los merengues en penales)

Playoffs eliminatorios 2024-2025

Manchester City 2-3 Real Madrid (partido de ida)

Real Madrid 3-1 Manchester City (juego de vuelta)

Octavos de final 2025-2026

Real Madrid 3-0 Manchester City (partido de ida)

Manchester City vs Real Madrid (por definir)

Este encuentro se ha convertido en un auténtico clásico de la UEFA Champions League, donde año con año suelen verse las caras estos dos equipos en etapas decisivas del torneo.

Cuándo y dónde ver el juego en México

TNT Sports y HBO MAX llevarán la transmisión del partido. (foto: Reuters)

El partido entre Manchester City y Real Madrid podrá seguirse este martes 17 de marzo en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de TNT y HBO MAX.