El Club América llega a la Queens League México: dónde y cuándo ver el debut de las Águilas

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La Queens League México informó que el Club América se integrará oficialmente a la competencia, convirtiéndose en el primer club profesional de futbol que participa con un representativo dentro de este torneo.

De acuerdo con un comunicado de la liga, la incorporación de la institución mexicana marca un precedente en el vínculo entre el futbol tradicional y los nuevos formatos de competencia que han surgido en la industria del entretenimiento deportivo.

La llegada de Las Águilas también representa un paso dentro de la evolución del proyecto de la Queens League en el país.

América se integra a la Queens League México

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La entrada del club capitalino fue anunciada por la propia liga, que destacó la relevancia de sumar a una institución con trayectoria en el futbol profesional. Según el comunicado, esta incorporación amplía el alcance del torneo y fortalece su desarrollo dentro del ecosistema de competencias impulsadas por este formato.

“El ingreso del Club América representa un antes y un después para la Queens League México. Que una institución histórica del futbol profesional confíe en este proyecto confirma que estamos construyendo una plataforma sólida e innovadora para el desarrollo del futbol femenil”, señaló Miguel Layún, presidente de la liga.

Desde la institución azulcrema también se explicó que la participación responde a una estrategia para seguir impulsando el crecimiento del futbol femenil y explorar nuevos espacios dentro del entretenimiento deportivo.

“Ser parte de la Queens League México representa una oportunidad estratégica para seguir expandiendo nuestro compromiso con el futbol femenil y conectar con nuevas generaciones de aficionados”, afirmó Claudia Carrión, directora corporativa de América Femenil.

Cuándo y dónde ver el debut de las Águilas en la Queens League

(Infobae México)

El debut del Club América dentro del torneo está programado para el 14 de marzo a las 19:00 horas, cuando enfrente al equipo Las Aliens en el Domo de la liga. Los boletos para asistir al recinto están disponibles a través de la plataforma Fanki.

Los partidos también podrán seguirse mediante la plataforma de streaming Disney+ y en los canales oficiales de la liga en YouTube, Twitch, Kick, TikTok y X.

La Queens League México forma parte del proyecto global derivado de la Kings League, iniciativa creada por el exfutbolista español Gerard Piqué. El formato consiste en una liga de futbol siete con equipos encabezados por creadores de contenido y personalidades digitales, con reglas diseñadas para combinar competencia deportiva y entretenimiento en plataformas digitales.