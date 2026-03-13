República Checa vs Irlanda: ¿cuándo se jugará el repechaje europeo para definir al último rival de México en el Mundial 2026?

El duelo único en el Fortune Arena pone en juego la vida mundialista para checos e irlandeses, con Patrik Schick como referente ofensivo, frente a una Irlanda que apuesta por la juventud de Evan Ferguson. (Especial)

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 todavía guarda una última incógnita para el Grupo A, donde México ya espera junto a Sudáfrica y Corea del Sur.

El cuarto integrante saldrá de la Ruta D del repechaje europeo, un torneo relámpago de eliminación directa que reúne a cuatro selecciones: República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte.

Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda compiten por el último cupo europeo al Mundial 2026. (Jovani Pérez / Infobae México)

En este escenario, el duelo entre República Checa e Irlanda cobra relevancia especial. Se trata de una semifinal a partido único que se disputará en Praga, con los checos como locales y con la presión de no fallar ante su afición. La tensión es máxima: un error puede costar el boleto mundialista y un triunfo puede cambiar la historia de estas selecciones.

Fecha y sede del República Checa vs Irlanda

El partido entre República Checa e Irlanda se disputará en el Fortune Arena, con los checos como locales y con la presión de no fallar ante su afición.

Fecha: 26 de marzo de 2026

Estadio: Fortune Arena, Praga (República Checa)

Hora: 20:45 (hora local) / 13:45 (hora CDMX)

Formato: partido único, el ganador avanza a la final del repechaje

El partido entre República Checa e Irlanda se celebra el 26 de marzo de 2026 en el Fortune Arena de Praga. REUTERS/Thilo Schmuelgen

La localía puede ser un factor clave para los checos, que cuentan con figuras como Patrik Schick y Tomáš Souček. Irlanda, por su parte, apuesta a la juventud de Evan Ferguson y Troy Parrott, delanteros que han revitalizado su ataque.

Calendario del Grupo A para México

El resultado de esta semifinal y la posterior final de la Ruta D definirá al cuarto integrante del Grupo A, donde México ya tiene programados sus partidos:

Debut: México vs Sudáfrica – 11 de junio, Estadio Azteca

Segundo partido: México vs Corea del Sur – 18 de junio, Estadio Akron

Tercer partido: México vs ganador del repechaje europeo – 24 de junio, Estadio Azteca

Patrik Schick y Tomáš Souček lideran la esperanza checa para enfrentarse al anfitrión en la justa mundialista. REUTERS/David W Cerny

El vencedor mantendrá viva la esperanza de llegar a la Copa del Mundo y convertirse en rival del anfitrión.

Así se define la Ruta D

La Ruta D del repechaje europeo reúne a cuatro selecciones que buscan el último cupo para el Mundial. El formato directo añade dramatismo y da margen para sorpresas.

Participantes: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda

Semifinales: 26 de marzo de 2026

Final: 31 de marzo de 2026, sede del ganador entre República Checa e Irlanda

Clasificado: sólo el campeón de la Ruta D se suma al Grupo A

Evan Ferguson y Troy Parrott representan al renovado ataque irlandés. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

De esta manera, el ganador de la final conseguirá el último boleto europeo y se convertirá en el cuarto rival de México. El boleto europeo no sólo completa la lista de participantes, también añade un nivel competitivo que pondrá a prueba al equipo anfitrión.