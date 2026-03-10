México Deportes

Dinamarca vs Macedonia: ¿cuándo se jugará el repechaje europeo para definir al último rival de México en el Mundial 2026?

El futuro rival europeo de la Selección Mexicana se conocerá tras las semifinales y la final de la Ruta D del repechaje

Guardar
La semifinal del repechaje europeo
La semifinal del repechaje europeo enfrentará a Dinamarca y Macedonia del Norte en Copenhague, donde sólo uno avanzará a la final por el último boleto al Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (REUTERS: Lee Smith / Andrew Boyers)

El Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 aún no está completo. La definición del último equipo que acompañará a México, Sudáfrica y Corea del Sur depende del resultado entre Dinamarca y Macedonia del Norte que se enfrentarán en un duelo clave del repechaje europeo.

El partido determinará si alguna de estas selecciones se convierte en el cuarto integrante del grupo que lidera México. El resultado de este cruce no sólo completará el calendario, sino que podría alterar las expectativas para la Selección Mexicana en la primera ronda.

La selección que logre el
La selección que logre el boleto de la Ruta D se medirá con México el 24 de junio en el Estadio Azteca en el último duelo de la fase de grupos. (AFP)

Por otro lado, la identidad de este cuarto adversario dependerá de la combinación de resultados completa en la Ruta D del repechaje europeo, donde también participan República Checa e Irlanda.

Fecha y sede del Dinamarca vs Macedonia del Norte

El partido entre Dinamarca y Macedonia del Norte será un duelo crucial para ambas selecciones. El vencedor avanzará a la final de la Ruta D del repechaje europeo, manteniendo viva la esperanza de llegar a la Copa del Mundo.

  • Fecha: 26 de marzo de 2026
  • Estadio: Parken Stadium, Copenhague (Dinamarca)
  • Hora: 20:45 (hora local)
  • Formato: partido único, el ganador avanza a la final del repechaje
El Parken Stadium, con su
El Parken Stadium, con su ambiente local, podría ser determinante en la búsqueda del boleto al Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA. Reuters/Andrew Boyers

La localía de Dinamarca puede ser un factor importante en el desarrollo del partido, considerando su experiencia y el respaldo de su afición. Al concluir este encuentro, solo quedará un paso para definir al equipo que se sumará al Grupo A.

Calendario y escenario para México en el Grupo A

El futuro rival europeo de México no sólo completará el grupo, sino que también marcará el cierre de la primera ronda para el Tri en el Mundial 2026. El calendario ya está definido y el partido ante el equipo europeo será clave para las aspiraciones mexicanas.

  • Debut: México vs Sudáfrica – 11 de junio, Estadio Banorte
  • Segundo partido: México vs Corea del Sur – 18 de junio, Estadio Akron
  • Tercer partido: México vs ganador del repechaje europeo – 24 de junio, Estadio Azteca
El Grupo A de la
El Grupo A de la Copa Mundial 2026 espera al ganador del repechaje europeo para completar sus participantes junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur. REUTERS/Jeenah Moon

El equipo que obtenga el boleto europeo se enfrentará a México el 24 de junio en un partido que podría ser decisivo para la clasificación a la siguiente fase. El cierre del grupo añade tensión y expectativa a la última jornada.

Así se define el boleto europeo: participantes y formato

La Ruta D del repechaje europeo reúne a cuatro selecciones que buscan el último cupo para el Mundial. El formato directo añade dramatismo y da margen para sorpresas.

  • Participantes: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda
  • Semifinales: 26 de marzo de 2026
  • Final: 31 de marzo de 2026, sede del ganador entre República Checa e Irlanda
  • Clasificado: sólo el campeón de la Ruta D se suma al Grupo A
Además de Dinamarca y Macedonia
Además de Dinamarca y Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda son las selecciones que disputan el último cupo europeo para la Copa del Mundo. (Jovani Pérez / Infobae México)

De esta manera, el ganador de la final conseguirá el último boleto europeo y se convertirá en el cuarto rival de México. El desenlace del repechaje será seguido con atención tanto en Europa como en suelo mexicano, ya que puede modificar el pronóstico del grupo.

Temas Relacionados

Repechaje Mundial 2026Repechaje EuropeoRepechaje DDinamarcaMacedonia del NorteCopa Mundial de la FIFAMundial 2026Copa del Mundomexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Quién es Yassine Bounou, portero del Al Hilal que podría jugar para el América

La estrella del Al Hilal habló sobre su simpatía por las águilas, confesando que desde niño soñaba con portar los colores del equipo mexicano

Quién es Yassine Bounou, portero

¿Pelea de Mayweather y Pacquiao en septiembre pone en riesgo el combate Canelo Álvarez?

Álvarez retornará a la acción boxística tras haber perdido su campeonato indiscutido de los supermedianos

¿Pelea de Mayweather y Pacquiao

Adrián Marcelo le recuerda pleito a José Ramón Fernández con Faitelson tras publicar su nuevo libro: “Compártanos una línea”

El comentario del conductor generó reacciones divididas entre quienes lo tomaron como humor y quienes defendieron al periodista deportivo por su supuesta adicción

Adrián Marcelo le recuerda pleito

¿Sigue la crisis en América? André Jardine confirma que Henry Martín no jugará en la Concachampions

Las Águilas están teniendo un semestre muy complicado entre la falta de resultados

¿Sigue la crisis en América?

¡Doloroso recuerdo! , esto ocurrió la última vez que México se enfrentó a Italia en el Clásico Mundial de Beisbol

En la edición del 2017, los Azzurri dejaron fuera a la selección mexicana en Guadalajara, Jalisco, siendo una de las eliminaciones más dolorosas en la historia del torneo

¡Doloroso recuerdo! , esto ocurrió
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Bacanora: detienen a doce

Operación Bacanora: detienen a doce integrantes de Los Rusos, ligados al Cártel de Sinaloa

Detienen a mujer implicada en el feminicidio de Blanca Esthela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz en Jalisco

Fuerzas federales destruyeron dos plantíos de marihuana que pertenecerían a “Los Chapitos” en Tamazula, Durango

Otorgan suspensión provisional a Diego “N”, exalcalde de Tequila con presuntos nexos con el CJNG

Tras oír a sus custodios, Hernán Bermúdez Requena solicita amparo contra posible extradición

ENTRETENIMIENTO

Por qué terminaron Luis Miguel

Por qué terminaron Luis Miguel y Aracely Arámbula tras la llegada de dos hijos

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 10 de marzo

Cuántos millones de pesos pagó Luis Miguel a su hijo Miguel Gallego Arámbula, ahora fuera del anonimato

Ximena Sariñana, Kinky y DLD encabezarán el festival Gol de Oro en CDMX rumbo al Mundial 2026

Arturo Carmona revela que Aracely Arámbula ya estaba “muy adolorida” en sus últimas funciones de Perfume de Gardenia

DEPORTES

Quién es Yassine Bounou, portero

Quién es Yassine Bounou, portero del Al Hilal que podría jugar para el América

¿Pelea de Mayweather y Pacquiao en septiembre pone en riesgo el combate Canelo Álvarez?

Adrián Marcelo le recuerda pleito a José Ramón Fernández con Faitelson tras publicar su nuevo libro: “Compártanos una línea”

¿Sigue la crisis en América? André Jardine confirma que Henry Martín no jugará en la Concachampions

¡Doloroso recuerdo! , esto ocurrió la última vez que México se enfrentó a Italia en el Clásico Mundial de Beisbol