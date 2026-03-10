Dinamarca vs Macedonia: ¿cuándo se jugará el repechaje europeo para definir al último rival de México en el Mundial 2026?

La semifinal del repechaje europeo enfrentará a Dinamarca y Macedonia del Norte en Copenhague, donde sólo uno avanzará a la final por el último boleto al Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (REUTERS: Lee Smith / Andrew Boyers)

El Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 aún no está completo. La definición del último equipo que acompañará a México, Sudáfrica y Corea del Sur depende del resultado entre Dinamarca y Macedonia del Norte que se enfrentarán en un duelo clave del repechaje europeo.

El partido determinará si alguna de estas selecciones se convierte en el cuarto integrante del grupo que lidera México. El resultado de este cruce no sólo completará el calendario, sino que podría alterar las expectativas para la Selección Mexicana en la primera ronda.

La selección que logre el boleto de la Ruta D se medirá con México el 24 de junio en el Estadio Azteca en el último duelo de la fase de grupos. (AFP)

Por otro lado, la identidad de este cuarto adversario dependerá de la combinación de resultados completa en la Ruta D del repechaje europeo, donde también participan República Checa e Irlanda.

Fecha y sede del Dinamarca vs Macedonia del Norte

El partido entre Dinamarca y Macedonia del Norte será un duelo crucial para ambas selecciones. El vencedor avanzará a la final de la Ruta D del repechaje europeo, manteniendo viva la esperanza de llegar a la Copa del Mundo.

Fecha: 26 de marzo de 2026

Estadio: Parken Stadium, Copenhague (Dinamarca)

Hora: 20:45 (hora local)

Formato: partido único, el ganador avanza a la final del repechaje

El Parken Stadium, con su ambiente local, podría ser determinante en la búsqueda del boleto al Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA. Reuters/Andrew Boyers

La localía de Dinamarca puede ser un factor importante en el desarrollo del partido, considerando su experiencia y el respaldo de su afición. Al concluir este encuentro, solo quedará un paso para definir al equipo que se sumará al Grupo A.

Calendario y escenario para México en el Grupo A

El futuro rival europeo de México no sólo completará el grupo, sino que también marcará el cierre de la primera ronda para el Tri en el Mundial 2026. El calendario ya está definido y el partido ante el equipo europeo será clave para las aspiraciones mexicanas.

Debut: México vs Sudáfrica – 11 de junio, Estadio Banorte

Segundo partido: México vs Corea del Sur – 18 de junio, Estadio Akron

Tercer partido: México vs ganador del repechaje europeo – 24 de junio, Estadio Azteca

El Grupo A de la Copa Mundial 2026 espera al ganador del repechaje europeo para completar sus participantes junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur. REUTERS/Jeenah Moon

El equipo que obtenga el boleto europeo se enfrentará a México el 24 de junio en un partido que podría ser decisivo para la clasificación a la siguiente fase. El cierre del grupo añade tensión y expectativa a la última jornada.

Así se define el boleto europeo: participantes y formato

La Ruta D del repechaje europeo reúne a cuatro selecciones que buscan el último cupo para el Mundial. El formato directo añade dramatismo y da margen para sorpresas.

Participantes: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda

Semifinales: 26 de marzo de 2026

Final: 31 de marzo de 2026, sede del ganador entre República Checa e Irlanda

Clasificado: sólo el campeón de la Ruta D se suma al Grupo A

Además de Dinamarca y Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda son las selecciones que disputan el último cupo europeo para la Copa del Mundo. (Jovani Pérez / Infobae México)

De esta manera, el ganador de la final conseguirá el último boleto europeo y se convertirá en el cuarto rival de México. El desenlace del repechaje será seguido con atención tanto en Europa como en suelo mexicano, ya que puede modificar el pronóstico del grupo.