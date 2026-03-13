México Deportes

Muere el papá de Raúl Jiménez a los 62 años

El entorno futbolístico mexicano se solidarizó con el jugador del Fulham y seleccionado nacional por la situación personal que afronta él y su familia

Muere el papá de Raúl Jiménez a los 62 años (Images via Reuters/Ed Sykes)

Raúl Jiménez, delantero mexicano del Fulham y de la Selección Mexicana, enfrenta el fallecimiento de su padre, Raúl Jiménez Vega, ocurrido este jueves 12 de marzo. La noticia ha generado conmoción en el entorno del futbol mexicano, por lo que rápidamente se viralizaron mensajes dedicados al canterano americanista.

El padre de Raúl Jiménez, Raúl Jiménez Vega, murió este jueves a los 62 años en Tepeji del Río, Hidalgo, su lugar de origen. La familia organizó una misa de cuerpo presente ese mismo día en la Parroquia de San Francisco de Asís, seguida por el sepelio en el Panteón de San Juan Oxtlapa, ambos en la misma localidad.

La funeraria Profam se encargó de compartir la noticia y lamentar la pérdida del futbolista de 34 años: “Funeraria PROFAM y la Familia Jiménez Rodríguez y Jiménez Vega lamentan el fallecimiento de Raúl Jiménez Vega. La despedida se llevará a cabo en Velatorio PROFAM en Tepeji del Río”, publicaron en sus redes sociales.

Murió el señor Raúl Jiménez Vega, papá del futbolista Raúl Alonso Jiménez (IG/ @funeraria_profam)

La comunidad de Tepeji del Río se dio cita en la Parroquia de San Francisco de Asís la tarde del jueves para despedir a Jiménez Vega. Más tarde, los restos fueron trasladados al Panteón de San Juan Oxtlapa, donde se realizó la sepultura.

La Funeraria Profam estuvo a cargo de los servicios funerarios y difundió una esquela en redes sociales para informar del fallecimiento. Los actos mostraron el vínculo entre la familia y la comunidad hidalguense.

Hasta ahora, la familia Jiménez no ha hecho declaraciones públicas sobre el deceso. Se prevé que Raúl Jiménez y sus hermanos expresen algún mensaje en los próximos días.

Jiménez Vega fue una figura constante en la vida y la carrera deportiva de su hijo. Además de apoyar a Raúl como representante, solía compartir impresiones con la prensa en circunstancias trascendentes, tanto favorables como complejas.

Murió el papá de Raúl Jiménez a los 62 años de edad (IG/ @raulalonsojimenez9)

Raúl Jiménez pierde a su padre previo a la fecha FIFA de marzo y el Mundial 2026

No se sabe todavía si Raúl Jiménez viajará de inmediato a México para estar con su familia. Su presencia en el próximo partido del Fulham ante el Nottingham Forest, programado para el domingo 15 de marzo, está en duda.

El club no ha dado información oficial sobre la posible autorización de días libres por duelo. Asimismo, Jiménez debe presentarse con la Selección Mexicana en la próxima Fecha FIFA, prevista para enfrentar a Portugal el 28 de marzo y a Bélgica el 31 de marzo, en compromisos marcados por la reinauguración del Estadio Azteca y un partido en Chicago.

La relación estrecha entre el delantero y su padre fue una constante, tanto en los éxitos como en situaciones adversas, como la fractura de cráneo que sufrió Jiménez en noviembre de 2020. La ausencia de su padre marca un cambio profundo en la vida del futbolista mexicano, quien contó siempre con su respaldo en los momentos clave de su trayectoria.

