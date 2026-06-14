Noroña asegura que tener visa es “circunstancial” y acusa que hay una “campaña de desprestigio” en contra de Morena

Noroña minimiza cancelación de visas de morenistas. (Foto: X/@fernandeznorona)

“Tener visa o no tenerla no es un certificado de buena conducta“, destacó el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, durante una visita en Hermosillo, donde resto importancia a la presunta cancelación de visas a los gobernadores Alfredo Durazo de Sonora, y Américo Villarreal de Tamaulipas.

Noroña se lanza contra Estados Unidos por cancelación de visas

El político aseguró que Estados Unidos tiene la facultad para otorgar o retirar este documento, según lo estipulado en su política migratoria. Al igual que otros legisladores de su bancada, Noroña se lanzó con un discurso en defensa de la soberanía nacional y mostró rechazo a la injerencia extranjera:

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“Lo que exigimos es respeto a nuestro país, a nuestro pueblo y a nuestra independencia. Que se ocupen de su responsabilidad y nosotros nos ocupamos de la nuestra”.

Cuestionó al gobierno del presidente Donald Trump sobre la desarticulación de organizaciones criminales que distribuyen droga en el país vecino, “¿Cómo llega la droga al pueblo de Estados Unidos?“.

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Sin mencionar el nombre del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha sido señalado junto a 9 personas más por vínculos con Los Chapitos, o de los gobernadores antes mencionados, el legislador acusó una “campaña de desprestigio” en contra de Morena:

“Las acusaciones son una campaña de desprestigio contra el movimiento y debemos encararla porque es inaceptable”.

EEUU habría cancelado la visa de gobernadores de Morena, ellos lo niegan

Las visas de los gobernadores morenistas Américo Villarreal, de Tamaulipas, y Alfonso Durazo, de Sonora, habrían sido canceladas en los sistemas del gobierno de Estados Unidos, aunque ambos funcionarios conservan el documento físico y lo exhiben como prueba de que siguen vigentes.

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Así lo confirmó la periodista Adela Navarro Bello, directora del semanario Zeta de Tijuana, en entrevista con Carmen Aristegui. Navarro Bello señaló que fuentes propias dentro del Departamento de Estado le corroboraron que, pese a que los gobernadores tienen el documento en mano, en el sistema federal estadounidense las visas aparecen como revocadas.

“En el sistema del gobierno de Estados Unidos, las visas aparecen como revocadas, como canceladas. Los dos gobernadores niegan que les hayan sido revocadas y dicen que tienen su visa vigente", declaró Navarro Bello. La periodista advirtió que poseer físicamente el documento no garantiza acceso a territorio estadounidense si la cancelación ya está registrada en el sistema.

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El caso tiene antecedentes. En 2025, la alcaldesa de Mexicali Norma Bustamante, también de Morena, enfrentó la misma situación: conservaba su visa pero esta ya no funcionaba porque la revocación estaba asentada en los registros del gobierno de Washington.

Los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Sonora, Alfonso Durazo, muestran rostros de preocupación ante el sello de visa americana cancelada que se observa en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las acusaciones contra Villarreal y Durazo surgieron luego de que el diario Los Angeles Times publicara que ambos eran investigados en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Villarreal, en particular, habría sido señalado por supuestos nexos con redes de tráfico ilegal de combustible. Según el semanario Zeta, el gobernador de Tamaulipas lleva 19 meses sin pisar suelo estadounidense.

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Ante los señalamientos, Villarreal sacó su visa en una rueda de prensa y dijo no haber recibido notificación alguna de revocación. Durazo, por su parte, aseguró que él y su familia cuentan con visa vigente: “Tengo mi visa vigente, no tengo complicidades con grupos criminales”, afirmó el gobernador de Sonora.