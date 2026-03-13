¿De qué murió Raúl Jiménez Vega, papá del delantero del Fulham y la Selección Mexicana?

Raúl Jiménez Vega falleció tras complicaciones de salud. (Instagram raulalonsojimenez9)

Raúl Jiménez Vega, padre de Raúl Jiménez, delantero del Fulham y de la Selección Mexicana, falleció a los 62 años en Tepeji del Río, Hidalgo.

Familiares, amigos y habitantes de la localidad se reunieron este jueves 12 de marzo en la Parroquia de San Francisco de Asís para despedirlo con una misa de cuerpo presente, antes de que sus restos fueran sepultados en el Panteón San Juan Oxtlapa.

El futbolista no estuvo presente en la ceremonia, pues permanecía en Londres cumpliendo compromisos profesionales con el Fulham. Hasta el momento, no se ha confirmado si viajará a México para acompañar a su familia en los próximos días.

Murió el papá de Raúl Jiménez a los 62 años de edad (IG/ @raulalonsojimenez9)

Tras conocerse la noticia, clubes como el Club América, la Federación Mexicana de Futbol y diversas figuras del deporte y el periodismo expresaron mensajes de solidaridad, recordando el vínculo cercano entre Raúl Jiménez y su padre a lo largo de su carrera.

¿De qué murió?

Según información publicada por medios deportivos como RÉCORD y Ovaciones, Raúl Jiménez Vega falleció tras enfrentar un cáncer de páncreas que lo afectaba desde hacía aproximadamente un año.

Aunque se reporta que esta enfermedad fue la causa principal del deceso, hasta el momento la familia del futbolista no ha emitido un comunicado oficial confirmando esta información.

Qué es el cáncer de páncreas: síntomas, causas y tratamiento

La imagen ilustra a una persona con dolor abdominal, simbolizando uno de los síntomas clave del cáncer de páncreas, junto a una representación gráfica del órgano afectado resaltado en rojo para enfatizar la detección temprana de esta agresiva enfermedad. (Foto: Agencia Andina)

El cáncer de páncreas es un tipo de tumor maligno que se origina en las células del páncreas, un órgano ubicado detrás del estómago encargado de producir enzimas digestivas y hormonas como la insulina.

Este cáncer es conocido por su dificultad para detectarse en etapas tempranas, ya que muchas veces no presenta síntomas evidentes hasta que se encuentra avanzado o se ha diseminado a otros órganos.

Cuando aparecen, los síntomas más frecuentes incluyen dolor abdominal que puede irradiar hacia la espalda, pérdida de peso involuntaria, ictericia (coloración amarilla de la piel y los ojos), cambios en el color de las heces y la orina, pérdida de apetito, picazón intensa, fatiga, náuseas y aparición reciente de diabetes o dificultad para controlar una diabetes ya existente. Otros signos pueden ser la presencia de coágulos sanguíneos y debilidad generalizada.

Las causas del cáncer de páncreas no se conocen en todos los casos, pero existen factores de riesgo identificados. Entre los más relevantes se encuentran el tabaquismo, la diabetes tipo 2, la pancreatitis crónica (inflamación prolongada del páncreas), la obesidad, antecedentes familiares de cáncer de páncreas y ciertas mutaciones genéticas hereditarias, como las relacionadas con los genes BRCA1 y BRCA2 o el síndrome de Lynch. La edad avanzada también aumenta el riesgo, ya que la mayoría de los casos se diagnostican después de los 65 años. El consumo excesivo de alcohol y una dieta poco saludable pueden contribuir como factores adicionales.

El tratamiento puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia o una combinación de estas alternativas. En casos seleccionados, la cirugía puede ofrecer una posibilidad de cura, pero no siempre es factible. Cuando la enfermedad está avanzada, los tratamientos buscan controlar el crecimiento tumoral y aliviar los síntomas para mejorar la calidad de vida del paciente.

Incertidumbre en el futuro de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez (Jovani Pérez)

El fallecimiento de Raúl Jiménez Vega coincide con un momento clave en la carrera de su hijo. El delantero estaba contemplado para integrarse a la concentración de la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA de marzo, con partidos amistosos programados ante Portugal y Bélgica.

Hasta ahora, no se ha confirmado si la situación familiar afectará su convocatoria o si podrá sumarse al equipo nacional en los próximos compromisos.

En el ámbito de clubes, el Fulham presentó una nueva y atractiva oferta de renovación para asegurar la permanencia del atacante mexicano, quien hasta hace unas semanas analizaba la posibilidad de regresar a la Liga MX con el Club América después del Mundial 2026.

Uno de los motivos que acercaba a Jiménez a México era la enfermedad de su padre, pero tras el reciente fallecimiento, el delantero podría quedarse en Europa.