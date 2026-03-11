México Deportes

Cuál es el sueldo del Pollo Briseño, futbolista que intenta conquistar a la periodista Miroslava Montemayor

El defensa de Toluca FC ha despertado rumores por la posible relación o acercamiento amoroso que tendría con la periodista deportiva

Cuál es el sueldo del Pollo Briseño, futbolista que intenta conquistar a la periodista Miroslava Montemayor (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Un tema extracancha está generando inquietud e interés entre los aficionados del Toluca, en días recientes se filtró que Antonio El Pollo Briseño tendría interés amoroso con Miroslava Montemayor, periodista deportiva. Esto surgió luego de que el futbolista se divorció de Alethia Sada.

Briseño atrajo la atención tras dedicar un mensaje público en redes sociales, supuestamente dedicado a Miroslava Montemayor, luego del gol que marcó en la victoria ante Juárez. La presentadora de TNT Sports respondió con un comentario en Instagram: “Si te gusto tanto ven y dámelo tú”, generando miles de reacciones.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Toluca v Tigres UANL - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - December 14, 2025 Toluca's Diego Zaragoza and Antonio Briseno celebrate after winning Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

El episodio se originó tras una comparación previa en una transmisión deportiva entre Briseño y el defensor inglés Dan Burn, lo que motivó un saludo público del futbolista para Montemayor. Al celebrar su gol, el jugador formó una “M” con sus dedos, un gesto asociado por usuarios con la conductora.

¿Cuál es el sueldo del Pollo Briseño?

Deportivamente, el defensa central se ha vuelo pieza importante del equipo de Antonio Turco Mohamed, tanto por su solidez en la defensa como su liderazgo le han permitido colocarse entre las piezas más importantes de la plantilla.

el defensa central se ha vuelo pieza importante del equipo de Antonio Turco Mohamed (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Para el año 2026, el sueldo de Antonio Briseño como jugador de Toluca equivale a aproximadamente 123 mil 705 pesos por semana y un cálculo anual de seis millones 432 mil 660 pesos, de acuerdo con datos de Transfermarkt. Esta cifra, que no contempla bonos ni ingresos de patrocinios, posiciona al defensa entre las remuneraciones competitivas de la Liga MX. Además, su valor de mercado está estimado en 900.000 euros (más de 18 millones de pesos mexicanos).

Briseño, incorporado a Toluca en 2024 bajo la dirección de Antonio El Turco Mohamed, suma más de 15 años de trayectoria como profesional. Su aporte ha sido fundamental en el reciente bicampeonato del equipo y destaca por su habilidad en el juego aéreo y su capacidad de marcaje.

El futbolista de 1.86 metros de estatura cuenta además con un valor de mercado actual de 900 mil euros (Kiyoshi Mio-Imagn Images)

El futbolista de 1.86 metros de estatura cuenta además con un valor de mercado actual de 900 mil euros (alrededor de 18 millones de pesos mexicanos), encontrándose entre los defensas mejor valorados del club. La constancia en su desempeño ha reforzado su reputación como pieza sólida en la defensa del Toluca.

Trayectoria en clubes

  • Atlas (2011-2014): Briseño debutó profesionalmente con Atlas el 30 de septiembre de 2011. Durante su paso, acumuló pocos minutos en primera división.
  • Tigres UANL (2014-2017): Se trasladó a Tigres, donde ganó el título de Liga MX en el Apertura 2015 y participó en la Copa Libertadores 2015, torneo en el que Tigres fue subcampeón.
  • Préstamos a Juárez y Veracruz (2016-2017): Para sumar minutos, fue cedido primero a Juárez en Ascenso MX y luego a Veracruz en Liga MX.
  • Feirense (2017-2019): Dio el salto a Europa al firmar por el Feirense de Portugal, donde jugó dos temporadas y marcó goles en la Primeira Liga.
  • Guadalajara (2019-2024): Regresó a México para unirse a Chivas, donde anotó goles y se consolidó en la zaga.
  • Toluca (2025-actualidad): Desde enero de 2025 forma parte del Toluca. Ha ganado títulos de Liga MX y Campeón de Campeones con el club.

