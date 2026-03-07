México Deportes

Atlético de Madrid vs Real Sociedad: dónde y cuándo ver en México el partido de LaLiga con Obed Vargas

El cuadro colchonero afronta un nuevo compromiso del campeonato español en casa, en un duelo donde el mediocampista mexicano podría sumar minutos

(Europa Press)
(Europa Press)

La temporada 2025-2026 de LaLiga continúa su curso y el Atlético de Madrid se prepara para recibir a la Real Sociedad en la Jornada 27 del campeonato.

El encuentro representa una nueva oportunidad para que el mediocampista mexicano Obed Vargas sume actividad con el conjunto rojiblanco en el futbol español.

El compromiso se disputará en el Estadio Metropolitano, donde el equipo dirigido por Diego Simeone buscará mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la clasificación frente a un rival que también aspira a escalar posiciones en la recta media del torneo.

Atlético de Madrid busca mantenerse en la parte alta de LaLiga

(REUTERS/Maurice Van Steen)
(REUTERS/Maurice Van Steen)

El Atlético de Madrid llega a este compromiso tras vencer al Real Oviedo, resultado con el que se mantiene en la tercera posición de LaLiga con 51 puntos.

El conjunto colchonero afronta la vigésima séptima fecha con la intención de seguir sumando para mantenerse entre los primeros puestos del campeonato. Bajo ese panorama, el mediocampista Obed Vargas podría tener participación si es requerido por el cuerpo técnico.

Por su parte, la Real Sociedad llega tras imponerse al RCD Mallorca, resultado que le permitió colocarse en la octava posición de la tabla con 35 unidades.

Horario y dónde ver el Atlético de Madrid vs Real Sociedad en México

(REUTERS/Vincent West)
(REUTERS/Vincent West)

El partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad se disputará este sábado 7 de marzo en el Estadio Metropolitano.

El encuentro comenzará a las 11:30 horas, tiempo del centro de México.

En México, la transmisión del duelo podrá seguirse de manera legal a través de la señal de izzi, plataforma que cuenta con los derechos para emitir este partido de LaLiga.

