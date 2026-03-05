México cerca de remontar a LA Dodgers en su último duelo de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

El equipo nacional luchó hasta el último inning frente a los bicampeones de la Serie Mundial, destacando un rally ofensivo liderado por Nacho Álvarez Jr. pero cediendo en la octava entrada. (X/ @MexicoBeis)

La Selección Mexicana de Beisbol cerró su gira de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol con una derrota 7-5 frente a Los Angeles Dodgers en Camelback Ranch, Glendale.

El partido fue un auténtico examen contra los bicampeones de la Serie Mundial y dejó claro que, pese al revés, México tiene grandes elementos para competir, aunque deberá ajustar detalles en el pitcheo antes de su debut oficial en compromiso mundial.

El manager Benjamín Gil utilizó el encuentro como laboratorio, rotando lanzadores y probando variantes en el lineup. La novena tricolor mostró capacidad de reacción y estuvo cerca de remontar, pero un rally angelino en la octava entrada terminó marcando la diferencia.

El rally mexicano que encendió la esperanza

La Selección Mexicana supo cómo responder con fuerza tras verse abajo en el marcador.

En el tercer inning, Jarren Duran abrió con sencillo.

Jonathan Aranda negoció pasaporte y Alejandro Kirk impulsó la primera carrera con línea al central.

Nacho Álvarez Jr. conectó sencillo productor que llevó a Aranda y Kirk al pentágono.

Nacho Álvarez Jr. destacó como la figura del encuentro al conectar de 4-3 y producir tres de las cinco carreras mexicanas ante los Dodgers. (Foto: Mark J. Rebilas-Imagn Images)

Ese ataque de tres anotaciones dio momentáneamente la vuelta al juego y reflejó la agresividad ofensiva del equipo. Álvarez Jr. terminó la tarde de 4-3 con tres impulsadas, consolidándose como la figura mexicana del encuentro.

Dodgers imponen su jerarquía en la octava

El partido se mantuvo empatado hasta la recta final, cuando los Dodgers aprovecharon para definir.

Joe Vetrano rompió la igualada con un doble productor.

Eduardo Quintero sumó con elevado de sacrificio.

Kendall George cerró el rally con sencillo que puso el marcador 7-4.

Andy Pages fue uno de los jugadores más destacados en la victoria de los Dodgers sobre la novena tricolor. (Foto: Mark J. Rebilas-Imagn Images)

México intentó reaccionar en el noveno inning con doble de Joey Meneses y carrera anotada tras error defensivo, pero el relevista Ben Casparius cerró el juego con ponche a Rowdy Téllez.

Balance y expectativas rumbo al Clásico Mundial

A pesar de la derrota, la novena mexicana contó con actuaciones destacadas de cara al Clásico Mundial:

Jonathan Aranda se embasó en todas sus apariciones (2-2 con dos bases por bolas).

Alejandro Kirk aportó con un sencillo productor en el rally inicial.

Joey Meneses mostró poder en la recta final.

Los mexicanos cerraron su preparación con saldo de una victoria (ante los Arizona Diamondbacks) y una derrota (ante los Dodgers). De esta manera, el equipo viajará a Houston, Texas, para concentrarse antes de su debut oficial contra Gran Bretaña el 6 de marzo.

Con la victoria ante los Arizona Diamondbacks y algunos detalles que afinar tras el duelo frente a los Dodgers, la Selección Mexicana se alista para viajar a Houston para enfrentar a Gran Bretaña el 6 de marzo. (Foto: Mark J. Rebilas-Imagn Images)

En este sentido, el ensayo contra los Dodgers confirmó que México tiene ofensiva capaz de competir contra rivales de Grandes Ligas, aunque aún debe ajustar detalles si desea superar el histórico tercer lugar conseguido en el Clásico de 2023.