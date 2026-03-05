Jardine se muestra preocupado por Víctor Dávila tras lesión en el América vs Juárez: “parece ser bastante serio”

El futbolista dio un mal paso derivando en una complicada lesión en su pierna derecha. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La lesión de Víctor Dávila causó preocupación en el Club América durante el partido frente a los Bravos de Juárez correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2026. El atacante chileno tuvo que abandonar el campo luego de que su rodilla derecha se viera comprometida tras disputar un balón cerca de la línea de fondo.

Durante el primer tiempo en el Estadio Ciudad de los Deportes, Dávila corrió hacia el esférico y, después de salvarlo de salir, su pierna de apoyo cedió al momento de la caída provocando que la rodilla tuviera un movimiento fuera de lo común.

El futbolista mostró gestos evidentes de dolor y no pudo reincorporarse por sus propios medios. Inmediatamente, el personal médico ingresó con el carrito de asistencias para atenderlo, inmovilizando su pierna derecha y retirándolo en camilla rumbo al hospital.

El jugador chileno de las Águilas quedó tendido en el campo luego de la aparatosa lesión en su pierna derecha. (TW Linaje Águila)

Parte médico y traslado de Víctor Dávila

El incidente ocurrió en torno al minuto 35, Dávila permaneció en el césped visiblemente afectado, cubriéndose el rostro durante la atención médica, incluso sus gritos de dolor causaron conmoción entre los futbolistas rivales quienes rápidamente corrieron para auxiliarlo.

El cuerpo médico inmovilizó por completo la extremidad del delantero chileno, colocándole una férula antes de retirarlo del campo. El jugador fue trasladado de inmediato al hospital para evaluar la magnitud de la lesión y conocer la gravedad exacta.

Hasta la conclusión del encuentro, el club no había emitido un parte médico definitivo respecto al estado de Víctor Dávila. Pero los exámenes determinarán tanto la naturaleza de la lesión como el tiempo estimado de recuperación, dejando a las Águilas en medio de una nueva crisis por futbolistas lesionados.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Juarez - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - March 4, 2026 Club America's Victor Davila reacts after sustaining an injury REUTERS/Eloisa Sanchez

Reacciones y contexto tras la lesión

André Jardine, director técnico del América, reconoció en rueda de prensa su inquietud por la situación del chileno y señaló que la lesión de rodilla parece ser de consideración: “Dávila preocupa bastante, es de la rodilla, parece ser bastante serio”.

El estratega también repasó otros problemas de la plantilla, como la ausencia de Isaías Violante por esguince de rodilla —con más de tres semanas fuera—, la suplencia de Brian Rodríguez por molestias físicas y la recuperación progresiva de Henry Martín, quien ya entrena con balón.

Por parte de Bravos de Juárez, Pedro Caixinha, técnico rival, transmitió un mensaje de apoyo al delantero: “En primer lugar quiero mandar abrazo y saludos, rápida mejora a Dávila, cuando esas cosas pasan, todos debemos apoyar”, manifestó.

Las lesiones han afectado la planificación táctica del club en el Clausura 2026, obligando a modificaciones constantes y generando un ambiente de inquietud entre aficionados y cuerpo técnico.

A la espera del diagnóstico oficial, en el entorno de América predomina la incertidumbre por el futuro inmediato de uno de sus referentes ofensivos y la repercusión que podría tener su ausencia en las próximas jornadas del torneo.