Diego Cocca ve a Chivas con mayor ventaja sobre Atlas en el Clásico Tapatio

El técnico de Atlas no se guardó nada antes del esperado duelo ante Chivas

El entrenador roijinegro cree que Chivas llega más descansado al Clásico Tapatío. (Infobae México)

El reciente triunfo de Atlas sobre Xolos en la Jornada 9 del Clausura 2026 permitió a los rojinegros recuperar confianza antes del esperado Clásico Tapatío.

Sin embargo, el ambiente en el vestuario quedó marcado por la expulsión de Rodrigo Schlegel, una decisión arbitral que el entrenador rojinegro, Diego Cocca, consideró injusta y que podría influir en el próximo duelo ante Chivas.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Cocca expresó su satisfacción por la victoria obtenida, aunque lamentó la tarjeta roja recibida por Schlegel.

El técnico argentino explicó: “Nos condiciona la expulsión de Schlegel, para mí es injusta; ojalá que se pueda revisar y la puedan ver de vuelta”, dejando claro que el club planea apelar la sanción.

Según Cocca, “Rodrigo en ningún momento tuvo la intención de pegar y no le pegó, nada más que se tiró”, subrayando que el jugador actuó sin malicia y que la jugada fue parte del desarrollo normal del partido.

Diego Cocca confirmó que apelará la sanción a su jugador. (X/ @AtlasFC)

Cocca cree que el calendario favoreció a Chivas

Más allá de la polémica arbitral, Cocca admitió que el equipo enfrenta una desventaja frente a Chivas para el Clásico Tapatio. El entrenador mencionó que el calendario favoreció al Rebaño Sagrado, ya que no tuvo que disputar partidos cada tres días como Atlas.

“Es ventaja deportiva. Hubiéramos esperado que Chivas juegue cada tres días; no es lo mismo. Son las reglas del juego”, afirmó el estratega, quien reconoció la dificultad añadida por el desgaste físico y la diferencia de ritmo de competición entre ambos conjuntos.

Actualmente, Chivas ocupa la tercera posición de la tabla, con un partido pendiente, mientras que Atlas se sitúa en la sexta. El próximo encuentro no solo representa el orgullo por la ciudad de Guadalajara, sino que también puede definir posiciones entre los primeros lugares de la clasificación.

Para ambos equipos, el resultado del clásico podría marcar el rumbo de la segunda parte del torneo.

Atlas mantiene una racha de local. (Foto: Twitter/@andremarinpuig)

El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, llega con la presión de haber perdido sus dos encuentros previos ante Toluca y Cruz Azul. Por su parte, Atlas ha mostrado una tendencia irregular, alternando triunfos y derrotas en sus últimos compromisos.

El historial reciente favorece ligeramente a Chivas, que ha ganado tres de los últimos seis clásicos, con dos victorias para Atlas y un empate.

La última edición dejó una huella imborrable, tras el contundente 4-1 a favor de Chivas y la actuación destacada de Armando ‘Hormiga’ González, quien anotó su primer triplete.

Atlas, sin embargo, mantiene una racha de 10 partidos invicto como local, un récord a considerar antes de enfrentar a su máximo rival.

El equipo de Cocca buscará extender esa serie positiva para superar a los rojiblancos en la tabla y mantener viva la lucha por los primeros lugares en el Clausura 2026.

Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío

La transmisión del encuentro entre Atlas y Chivas estará disponible este sábado 7 de marzo a las 19:05 (hora del centro de México) en Canal 5, TUDN, ViX Premium y el canal de Youtube de Layvtime.

América confirma la gravedad de

Pumas se despide de Caicedo:

Mikel Arriola asegura que México

Solo 4 de 54 partidos

Guerreros Buscadores de Jalisco revela

Muerte de Pedro Friedeberg: Zoé,

América confirma la gravedad de

