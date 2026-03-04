Así fue la visita de leyendas del Barcelona al entrenamiento de las Chivas

Las leyendas del Barcelona aprovecharon su visita en México para ver el entrenamiento de Chivas. (X/@Chivas)

La llegada de las leyendas del FC Barcelona a Guadalajara se convirtió en un evento que trascendió más allá del partido de exhibición pactado contra el Real Madrid en el Estadio Akron.

Las figuras emblemáticas del club catalán no solo se prepararon para el Clásico Español, sino que también pusieron parte de su experiencia en el futuro del fútbol mexicano y aprovecharon para charlar con los jóvenes futbolistas de Chivas.

Durante su estancia, los exjugadores aprovecharon la oportunidad para visitar Verde Valle, el centro de entrenamiento de las Chivas, que será sede de prácticas en la próxima Copa del Mundo 2026.

Curiosamente, el recorrido fue guiado por el madridista Fernando Hierro, quien conoce a fondo las instalaciones tras su paso como directivo rojiblanco y pieza clave en la evolución del club.

Hierro conoce bien las instalaciones de Chivas. (IG/@fernandohierro)

Leyendas del Barcelona recorren Verde Valle con Hierro

El recorrido incluyó a figuras como Xavi Hernández, Carles Puyol, Rafael Márquez, Javier Saviola y Marc Crosas, quienes observaron parte del entrenamiento del primer equipo, convivieron con los jugadores y el cuerpo técnico.

La presencia de estos exfutbolistas generó un ambiente sano de convivencia. Al finalizar la práctica, intercambiaron saludos y fotografías con el plantel de Chivas, además de compartir impresiones con Amaury Vergara, propietario del club, quien les dio la bienvenida y reconoció la importancia de abrir las puertas a referentes del fútbol mundial.

Gabriel Milito, actual entrenador del Guadalajara, habría mantenido una charla con Fernando Hierro, quien influyó en la estructura actual del conjunto rojiblanco, permitiendo darle continuidad al proyecto deportivo.

Directiva y cuerpo técnico intercambiaron ideas con las leyendas mientras veían el entrenamiento de Chivas. (X/@Chivas)

El recorrido por Verde Valle también sirvió para mostrar los avances en la modernización de las instalaciones, que serán clave durante la Copa del Mundo 2026.

Este complejo deportivo figura entre los elegidos para recibir a selecciones internacionales, consolidando la proyección global de Guadalajara en el panorama futbolístico.

La visita de las leyendas del Barcelona se produce en el contexto de la primera Copa de Leyendas, un enfrentamiento que reunirá a históricos de Real Madrid y Barcelona en el Estadio Akron.

Los jugadores de Chivas aprovecharon para tomarse foto con las leyendas. (X/@Chivas)

El partido, programado para este martes 3 de marzo, promete traer la emoción del Clásico Español ante más de 46 mil aficionados y en una sede confirmada para la próxima cita mundialista.

Quienes deseen ver el encuentro podrán hacerlo en vivo desde el Estadio Akron, escenario que se prepara para recibir a figuras de talla internacional y reforzar su posición como epicentro del fútbol durante el Mundial.

La organización garantizó que el evento se desarrolla conforme al calendario, según explicó Olimpia Cabral, Host City Manager Guadalajara 2026:

“Hemos trabajado de manera coordinada con los organizadores para garantizar que todo se desarrolle según lo previsto”, señaló.

La jornada no solo celebra el legado de las leyendas blaugranas, sino que también es una oportunidad para proyectar la imagen de Guadalajara como ciudad anfitriona de la Copa del Mundo 2026.