México Deportes

Atlas vs Chivas: cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío en vivo

Una de las rivalidades más pasionales del futbol mexicano vivirá un nuevo capítulo, donde el Guadalajara busca retomar el camino de la victoria tras dos derrotas

Guardar
Una de las rivalidades más
Una de las rivalidades más pasionales del futbol mexicano vivirá un nuevo capítulo, donde el Guadalajara busca retomar el camino de la victoria tras dos derrotas. (@Chivas)

Atlas y Chivas se enfrentarán este sábado 7 de marzo a las 19:05 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Jalisco en una nueva edición del Clásico Tapatío.

Este enfrentamiento llega en un momento donde el Guadalajara está obligado a conseguir un buen resultado para retomar la confianza, luego de las derrotas sufridas ante Cruz Azul y Toluca.

Atlas rumbo al Clásico Tapatío

El equipo rojinegro marcha en
El equipo rojinegro marcha en sexta posición, ubicándose en puestos de liguilla. (X/ @AtlasFC)

Los rojinegros del Atlas de Diego Cocca parecen retomar la memoria del equipo que en algún momento fue bicampeón del futbol mexicano, pues en estos momentos el club de La Academia se ubica en la sexta posición con 16 puntos, lugar que los coloca momentáneamente en puestos de liguilla.

Este cambio tiene que ver mucho con el retorno del DT argentino, quien llegó a devolverle nuevamente la identidad al equipo, pues a pesar de que no cuentan con las figuras de cuando consiguieron el bicampeonato, ha podido regresar al club a los primeros puestos.

Atlas buscará consolidar el buen momento que atraviesa ante el Guadalajara, en lo que sería un golpe de autoridad para los Rojinegros hacia los de Gabriel Milito.

Actualidad de Chivas

El club rojiblanco busca regresar
El club rojiblanco busca regresar al camino de la victoria luego de dos derrotas. (Instagram / @Chivas)

Después de seis jornadas consecutivas con victoria, Chivas rompió su racha invicta en las últimas dos fechas del Clausura 2026 al caer ante Toluca y Cruz Azul.

Aunque el resultado no fue el esperado por la afición del Rebaño Sagrado, las actuacione en ambos encuentros dejaron sensaciones positivas al competir dignamente ante los dos equipos favoritos para ser campeones en este torneo.

Por ello, el Guadalajara buscará en el Clásico Tapatío de este sábado reflejar que no hay motivo para alarmarse por este par de derrotas, en un escenario como el Estadio Jalisco ante su acérrimo rival, buscando colocar su nombre nuevamente entre los principales candidatos al título.

Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío en vivo

Estos son los canales para
Estos son los canales para disfrutar del Clásico Tapatío. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El duelo entre Atlas y Chivas se llevará a cabo este sábado 7 de marzo en punto de las 19:05 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido a través de Canal 5, TUDN, ViX Premium y el canal de Youtube de Layvtime.

Temas Relacionados

AtlasChivasClásico TapatíoLiga MxPreviamexico-deportes

Más Noticias

André Jardine admite que “las cosas no están saliendo” tras la derrota del América ante Juárez

El estratega brasileño aseguró que el grupo mantiene la confianza en poder cambiar el rumbo del torneo

André Jardine admite que “las

Sheinbaum lanza convocatoria para “rifar” su boleto en la inauguración del Mundial 2026: cómo y quiénes pueden participar

La mandataria informó que regalará su entrada a una niña o mujer de escasos recursos que sea apasionada al futbol

Sheinbaum lanza convocatoria para “rifar”

Aaron Nola será el pitcher abridor de Italia para enfrentar a México en el Clásico Mundial de Beisbol

La selección azzurri sabe de la importancia del encuentro contra el representativo mexicana y por ello ha decidido mandar su principal as en la rotación para este enfrentamiento

Aaron Nola será el pitcher

Víctor Dávila sale entre lágrimas tras lesionarse en el América vs. Juárez y es trasladado en ambulancia

El partido se detuvo durante varios minutos mientras el cuerpo médico evaluaba al atacante azulcrema en el terreno de juego

Víctor Dávila sale entre lágrimas

Clausura 2026: partidos de la jornada 10 que se verán por televisión abierta

Cuatro encuentros se podrán sintonizar de forma gratuita por televisión abierta

Clausura 2026: partidos de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue la relación de

Así fue la relación de la exnovia de “El Chapo” con René Arzate, hoy uno de los más buscados por EEUU

“El Sapo” sería el sucesor de “El Mencho” en el CJNG, según testigo de la FGR

Rancho Izaguirre cumple un año hoy: qué ha pasado con el mayor centro de reclutamiento del CJNG

“Te gustan los Doberman…”: ‘El Z-42’, exlíder de Los Zetas, amenazó a guardia en prisión de EEUU

Identifican restos de otros dos mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Esposa de vocalista de Los

Esposa de vocalista de Los Recoditos lo acusa de intento de homicidio: “Me enterró un cuchillo delante de mis hijos”

Saskia Niño de Rivera ofrece disculpa pública a familia de Carmen Salinas tras polémica de Beto: “No busco perjudicar”

Cazzu responde a sus detractores: “No quiero que todo el mundo me ame”

Ana Luisa Peluffo: las películas de terror que protagonizó en el cine mexicano

Crecen rumores de supuestas citas secretas entre Christian Nodal y Ángela Aguilar previas a la ruptura con Cazzu

DEPORTES

André Jardine admite que “las

André Jardine admite que “las cosas no están saliendo” tras la derrota del América ante Juárez

Sheinbaum lanza convocatoria para “rifar” su boleto en la inauguración del Mundial 2026: cómo y quiénes pueden participar

Aaron Nola será el pitcher abridor de Italia para enfrentar a México en el Clásico Mundial de Beisbol

Víctor Dávila sale entre lágrimas tras lesionarse en el América vs. Juárez y es trasladado en ambulancia

Clausura 2026: partidos de la jornada 10 que se verán por televisión abierta