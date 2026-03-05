Atlas vs Chivas: cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío en vivo

Una de las rivalidades más pasionales del futbol mexicano vivirá un nuevo capítulo, donde el Guadalajara busca retomar el camino de la victoria tras dos derrotas. (@Chivas)

Atlas y Chivas se enfrentarán este sábado 7 de marzo a las 19:05 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Jalisco en una nueva edición del Clásico Tapatío.

Este enfrentamiento llega en un momento donde el Guadalajara está obligado a conseguir un buen resultado para retomar la confianza, luego de las derrotas sufridas ante Cruz Azul y Toluca.

Atlas rumbo al Clásico Tapatío

El equipo rojinegro marcha en sexta posición, ubicándose en puestos de liguilla. (X/ @AtlasFC)

Los rojinegros del Atlas de Diego Cocca parecen retomar la memoria del equipo que en algún momento fue bicampeón del futbol mexicano, pues en estos momentos el club de La Academia se ubica en la sexta posición con 16 puntos, lugar que los coloca momentáneamente en puestos de liguilla.

Este cambio tiene que ver mucho con el retorno del DT argentino, quien llegó a devolverle nuevamente la identidad al equipo, pues a pesar de que no cuentan con las figuras de cuando consiguieron el bicampeonato, ha podido regresar al club a los primeros puestos.

Atlas buscará consolidar el buen momento que atraviesa ante el Guadalajara, en lo que sería un golpe de autoridad para los Rojinegros hacia los de Gabriel Milito.

Actualidad de Chivas

El club rojiblanco busca regresar al camino de la victoria luego de dos derrotas. (Instagram / @Chivas)

Después de seis jornadas consecutivas con victoria, Chivas rompió su racha invicta en las últimas dos fechas del Clausura 2026 al caer ante Toluca y Cruz Azul.

Aunque el resultado no fue el esperado por la afición del Rebaño Sagrado, las actuacione en ambos encuentros dejaron sensaciones positivas al competir dignamente ante los dos equipos favoritos para ser campeones en este torneo.

Por ello, el Guadalajara buscará en el Clásico Tapatío de este sábado reflejar que no hay motivo para alarmarse por este par de derrotas, en un escenario como el Estadio Jalisco ante su acérrimo rival, buscando colocar su nombre nuevamente entre los principales candidatos al título.

Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío en vivo

Estos son los canales para disfrutar del Clásico Tapatío. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El duelo entre Atlas y Chivas se llevará a cabo este sábado 7 de marzo en punto de las 19:05 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido a través de Canal 5, TUDN, ViX Premium y el canal de Youtube de Layvtime.