Checo Pérez comparte mensaje en redes sociales de la F1 previo a su debut en Australia

El piloto mexicano se prepara para su regreso a la máxima categoría con Cadillac este fin de semana en el Gran Premio de Australia. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Sergio “Checo” Pérez compartió un mensaje en las redes sociales de la F1 previo a lo que será su debut con Cadillac en el Gran Premio de Australia, el cual se llevará a cabo este fin de semana del 5 al 8 de marzo.

A través de un video, el piloto mexicano agradeció a sus seguidores por su apoyo durante el tiempo que estuvo ausente de la pistas: “

“Hola a todos, quiero mandarles un fuerte abrazo. Agradezco todo el apoyo que me han dado este año que estuve fuera y con este regreso. Espero que tengamos muy buenos momentos y disfrutemos mucho juntos”.

Sergio “Checo” Pérez debutará con Cadillac

Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos de la escudería. (X / @Cadillac_F1)

Después de un año de inactividad, el piloto mexicano regresará a la máxima categoría del automovilismo para formar parte de un nuevo proyecto, donde Cadillac emerge como una nueva escudería de la F1, por lo que a lado de Valtteri Bottas buscarán otorgar su experiencia el equipo.

Este jueves, las sesiones de práctica marcan el ansiado regreso de Sergio “Checo” Pérez a las pistas de la Fórmula 1, donde su meta inicial es al menos sumar puntos en el Gran Premio de Australia.

Dado que se trata de un monoplaza completamente nuevo para un equipo debutante, resulta complicado que pueda terminar en el podio, pues habrá que esperar algunas semanas para ver cómo evoluciona el coche que vive su primera experiencia dentro de la F1.

Para su temporada de debut, Cadillac ha decidido apostar por dos pilotos con recorrido en la máxima categoría para que puedan dar consejos dentro del garaje y ayudar al crecimiento del equipo con el conocimiento que tienen tras varios años de recorrido.

Horarios Gran Premio de Australia

Sky Sports y F1 TV serán los encargados de transmitir la carrera. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

La primera carrera de la temporada, tal y como ocurrió durante el final del año pasado, podrá seguirse en México a través de las pantallas de Sky Sports en Izzi TV y Sky+ o con suscripción de F1 TV.

Estos son los horarios de cada una de las sesiones del fin de semana:

Jueves 5 de marzo

Prácticas Libres 1: 19:30-20:30 horas

Prácticas Libres 2: 23:00-00:00 horas

Viernes 6 de marzo

Prácticas Libres 3: 19:30-20:30 hrs

Clasificación: 23:00-00:00 hrs

Sábado 7 de marzo

Carrera: 22:00 horas

*Todos los horarios son en tiempo del centro de México