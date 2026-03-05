México Deportes

Checo Pérez comparte mensaje en redes sociales de la F1 previo a su debut en Australia

El piloto mexicano se prepara para su regreso a la máxima categoría con Cadillac este fin de semana en el Gran Premio de Australia

Guardar
El piloto mexicano se prepara
El piloto mexicano se prepara para su regreso a la máxima categoría con Cadillac este fin de semana en el Gran Premio de Australia. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Sergio “Checo” Pérez compartió un mensaje en las redes sociales de la F1 previo a lo que será su debut con Cadillac en el Gran Premio de Australia, el cual se llevará a cabo este fin de semana del 5 al 8 de marzo.

A través de un video, el piloto mexicano agradeció a sus seguidores por su apoyo durante el tiempo que estuvo ausente de la pistas: “

“Hola a todos, quiero mandarles un fuerte abrazo. Agradezco todo el apoyo que me han dado este año que estuve fuera y con este regreso. Espero que tengamos muy buenos momentos y disfrutemos mucho juntos”.

Sergio “Checo” Pérez debutará con Cadillac

Checo Pérez y Valtteri Bottas
Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos de la escudería. (X / @Cadillac_F1)

Después de un año de inactividad, el piloto mexicano regresará a la máxima categoría del automovilismo para formar parte de un nuevo proyecto, donde Cadillac emerge como una nueva escudería de la F1, por lo que a lado de Valtteri Bottas buscarán otorgar su experiencia el equipo.

Este jueves, las sesiones de práctica marcan el ansiado regreso de Sergio “Checo” Pérez a las pistas de la Fórmula 1, donde su meta inicial es al menos sumar puntos en el Gran Premio de Australia.

Dado que se trata de un monoplaza completamente nuevo para un equipo debutante, resulta complicado que pueda terminar en el podio, pues habrá que esperar algunas semanas para ver cómo evoluciona el coche que vive su primera experiencia dentro de la F1.

Para su temporada de debut, Cadillac ha decidido apostar por dos pilotos con recorrido en la máxima categoría para que puedan dar consejos dentro del garaje y ayudar al crecimiento del equipo con el conocimiento que tienen tras varios años de recorrido.

Horarios Gran Premio de Australia

Sky Sports y F1 TV
Sky Sports y F1 TV serán los encargados de transmitir la carrera. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

La primera carrera de la temporada, tal y como ocurrió durante el final del año pasado, podrá seguirse en México a través de las pantallas de Sky Sports en Izzi TV y Sky+ o con suscripción de F1 TV.

Estos son los horarios de cada una de las sesiones del fin de semana:

Jueves 5 de marzo

Prácticas Libres 1: 19:30-20:30 horas

Prácticas Libres 2: 23:00-00:00 horas

Viernes 6 de marzo

Prácticas Libres 3: 19:30-20:30 hrs

Clasificación: 23:00-00:00 hrs

Sábado 7 de marzo

Carrera: 22:00 horas

*Todos los horarios son en tiempo del centro de México

Temas Relacionados

Checo PérezF1Gran Premio de AustraliaCadillacAutomovilismomexico-deportes

Más Noticias

‘Loco’ Abreu respalda a Gilberto Mora para que pueda llegar al Mundial 2026: “No se le está presionando”

El técnico uruguayo habló sobre la importancia de darle al jugador un soporte físico y emocional para que pueda afrontar los retos que implica una lesión

‘Loco’ Abreu respalda a Gilberto

Tottenham vs Crystal Palace: dónde y cuándo ver en México el partido de la Premier League

El equipo de Igor Tudor llega presionado tras cuatro derrotas consecutivas y enfrentará a un Crystal Palace que también viene de caer en la última jornada

Tottenham vs Crystal Palace: dónde

Liga MX: así va la tabla de goleo del Clausura 2026 tras la Jornada 9

Con nueve anotaciones, Joao Pedro lidera la tabla de goleo

Liga MX: así va la

Charlyn Corral llama a que se regule el salario mínimo en jugadores de futbol

La delantera mexicana confesó que a comienzos de su carrera tuvo que batallar con el tema salarial, pero es algo que no solo pasa en México, sino a nivel mundial cuando jugó en España

Charlyn Corral llama a que

Jardine se muestra preocupado por Víctor Dávila tras lesión en el América vs Juárez: “parece ser bastante serio”

La incertidumbre por la gravedad del incidente obliga al equipo de André Jardine a buscar soluciones tácticas inesperadas

Jardine se muestra preocupado por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Identificaron a otros dos mineros

Identificaron a otros dos mineros de Vizsla Silver secuestrados en Concordia, Sinaloa

Asesinato de El Mencho fue personal para Harfuch, asegura Reuters

EEUU deja afuera a México de acuerdo que busca eliminar a organizaciones narcoterroristas en Latinoamérica

Quién es Régulo “N”, líder de una célula del Cártel de Sinaloa que fue detenido por la Marina

CNDH exhibe a la Fiscalía de Jalisco por omisiones en Rancho Izaguirre: perdieron y alteraron evidencia

ENTRETENIMIENTO

Andrea Legarreta aclara quiénes sí

Andrea Legarreta aclara quiénes sí estarán en el supuesto reencuentro de Timbiriche

Belinda reaparece con un meme tras la noticia del romance entre Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson

Arcángel anuncia nueva fecha en CDMX: día, preventa y sede

¿Quieres abrir un concierto de Amandititita? Gobierno de CDMX lanza convocatoria para artistas emergentes

¿Son hermanas? Esta es la relación entre Saskia Niño de Rivera y Sofía Niño de Rivera

DEPORTES

‘Loco’ Abreu respalda a Gilberto

‘Loco’ Abreu respalda a Gilberto Mora para que pueda llegar al Mundial 2026: “No se le está presionando”

Tottenham vs Crystal Palace: dónde y cuándo ver en México el partido de la Premier League

Liga MX: así va la tabla de goleo del Clausura 2026 tras la Jornada 9

Charlyn Corral llama a que se regule el salario mínimo en jugadores de futbol

Jardine se muestra preocupado por Víctor Dávila tras lesión en el América vs Juárez: “parece ser bastante serio”