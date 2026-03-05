México Deportes

América confirma la gravedad de la lesión de Víctor Dávila tras salir en el juego ante Juárez FC

El delantero chileno estará fuera de actividad por varios meses y se perderá lo que resta del Clausura 2026 y la Concachampions

América confirmó la lesión de Víctor Dávila (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Luego de que Víctor Dávila salió de cambio en el partido América vs Juárez de la Jornada 9 del Clausura 2026 por una lesión, el cuerpo médico de las Águilas dio a conocer cuál es la situación de su delantero. A través de sus redes sociales confirmaron que el chileno tuvo una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Y es que, desde que André Jardine se vio obligado a realizar el cambio durante el partido, el brasileño se mostró afligido por la situación de Dávila, por lo que de inmediato se encendieron las alarmas en el club por el tiempo que se ausentará Víctor Dávila de las canchas.

Tras realizarse los estudios pertinentes, el club América determinó que el delantero de 28 años tiene una lesión de ligamento cruzado anterior, así lo informó el club en sus redes sociales oficiales:

“PARTE MÉDICO: El Club América informa que Víctor Dávila sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha. Asimismo, Isaías Violante presenta una lesión del ligamento colateral medial de rodilla derecha. El tiempo de recuperación de nuestros jugadores será de acuerdo a su evolución”.

América confirmó la lesión de Víctor Dávila (X/ @ClubAmerica)

¿Cuánto tiempo estará fuera Víctor Dávila de las canchas por lesión?

Una lesión de ligamento cruzado anterior (LCA) ocurre cuando se desgarra o rompe el ligamento cruzado anterior, una de las principales estructuras que estabilizan la rodilla. Este tipo de lesión es frecuente en futbolistas debido a movimientos bruscos, giros rápidos, cambios de dirección o impacto directo en la pierna.

Si se requiere cirugía, el tiempo de recuperación suele estar entre 6 y 9 meses para volver a competir al máximo nivel.

Así fue la lesión de Víctor Dávila en el América vs Juárez

Víctor Dávila sufrió una lesión en la rodilla durante el partido entre Club América y FC Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes. El atacante chileno tuvo que abandonar el campo en ambulancia, tras ser atendido sobre el césped y no poder ponerse de pie por sus propios medios.

Víctor Dávila sufrió una lesión en la rodilla durante el partido entre Club América y FC Juárez (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El personal médico colocó una férula en la rodilla derecha de Dávila antes de su traslado al hospital, donde se le realizarán estudios para determinar el alcance de la lesión. La escena ocurrió al minuto 38, después de que el jugador intentó rescatar un balón cerca de la línea de fondo y su pierna no soportó el peso al caer, provocándole intenso dolor.

Mientras dejaba la cancha, Dávila pasó frente a la banca de América visiblemente afectado y entre lágrimas, recibiendo el apoyo de sus compañeros. El partido fue detenido durante varios minutos para permitir la atención médica. Tras su salida, Patricio Salas ingresó al terreno de juego.

