Qué fue el “Cachirulazo”, el escándalo que dejó a México sin Mundial y marcó a Rafael del Castillo

Al menos cuatro jugadores mintieron sobre su edad, desobedeciendo las reglas de la FIFA. (Infobae/Jovani Pérez)

Rafael del Castillo Ruiz, expresidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), falleció este martes 3 de marzo de 2026 y con ello se reavivó uno de los capítulos más polémicos del futbol nacional: el “Cachirulazo”, uno de los peores escándalos que marcó a la Selección Mexicana.

¿Qué se sabe de la muerte de Rafael Del Castillo?

La noticia de la muerte de Del Castillo Ruiz a los 88 años fue confirmada en la noche de ese mismo día por la FMF, que en sus canales oficiales escribió:

La Federación Mexicana de Fútbol lamenta el fallecimiento de Rafael del Castillo, expresidente de la FMF (1980-1988), destacando su importante legado en el fútbol mexicano. (X/ @FMF)

“La Federación Mexicana de Futbol lamenta el sensible fallecimiento de Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF 1980 - 1988, cuya labor y entrega dejaron una huella importante en el futbol mexicano. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos”.

Apenas unas semanas antes, Del Castillo había recibido un homenaje por parte de la federación y de la Liga MX, encabezados por Ivar Sisniega y Mikel Arriola, éste último quien lo describió como “una pieza clave para que nuestro país albergara un segundo Mundial, México 86”, y resaltó la visión social y cultural que imprimió en el futbol nacional.

La FMF develó su retrato en el Salón de Presidentes y entregó a sus familiares una réplica, un jersey personalizado y una fotografía emblemática de su gestión.

El origen del “Cachirulazo”

Rafael del Castillo Ruiz se relaciona directamente con el “Cachirulazo” porque era el presidente de la FMF cuando ocurrió el escándalo en 1988.

Aficionados rogaron a la FIFA que la Selección Mexicana pudiera ir al Mundial de Italia de 1990. (Archivo Infobae)

En ese año, en el mes de abril, la Selección Mexicana sub-20 participó en el Torneo Juvenil de la Concacaf en Guatemala, un certamen que otorgaba el pase al Mundial Juvenil de Arabia Saudita. La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) había advertido sobre el respeto al límite de edad de 20 años, pero la federación mexicana permitió que futbolistas con edades superiores compitieran en el torneo.

El escándalo estalló cuando periodistas deportivos, tras revisar anuarios y actas de nacimiento, revelaron que varios jugadores superaban el límite permitido. El caso adquirió notoriedad nacional después de que el periodista José Ramón Fernández lo expusiera en televisión. La FMF, bajo la presidencia de Rafael del Castillo, negó inicialmente las acusaciones y defendió a los implicados.

Una investigación de la Concacaf, impulsada por denuncias de Guatemala y Estados Unidos, confirmó el fraude. El organismo vetó a la selección sub-20 mexicana y transfirió el boleto mundialista a Estados Unidos. La FIFA, al respaldar la sanción, extendió la suspensión a todas las selecciones nacionales por dos años, excluyendo a México de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y del Mundial de Italia 1990. La sanción incluyó también la inhabilitación de por vida para los principales directivos de la FMF de la época, entre ellos Del Castillo.

Durante esos meses, la afición mexicana mostró su inconformidad en los estadios locales, exhibiendo carteles en los que pedía a la FIFA el perdón para la selección, mientras los medios y la opinión pública debatían la severidad del castigo.

Además, la Procuraduría General de la República inició una investigación penal por la posible falsificación de documentos oficiales. Varios futbolistas admitieron haber alterado sus edades con el apoyo de la dirigencia.

Ficha de registro de Aurelio ‘Chino’ Rivera Bueno. (Archivo Infobae)

El término “cachirul” se popularizó a raíz del escándalo y pasó a definir a jugadores que suplantan identidades o edades para obtener una ventaja ilegítima. Su origen se remonta al personaje televisivo “Cachirulo”, interpretado por Enrique Alonso en los años cincuenta, conocido por aparentar ser mucho más joven de lo que era. En el futbol amateur mexicano, “cachirul” designaba a jugadores no registrados que participaban con documentos falsos.

El legado de Rafael del Castillo en el futbol

Rafael del Castillo Ruiz, licenciado y doctor en Derecho por la UNAM, dedicó más de 60 años a la docencia en la UNAM y en la Universidad Anáhuac.

Su relación con el futbol comenzó desde joven como jugador amateur y, a partir de los años setenta, ocupó cargos de responsabilidad en la FMF, entre ellos la presidencia de la Comisión Disciplinaria y la Secretaría General, hasta llegar a la presidencia de la federación en 1980.

Familiares y directivos del fútbol rinden homenaje a Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF, con una camiseta conmemorativa. (FMF)

Durante su gestión, Del Castillo impulsó la modernización administrativa del futbol mexicano, profesionalizó la federación y promovió la formación de entrenadores y árbitros. Fue pieza clave en la organización del Mundial México 1986, evento que consolidó la imagen internacional del país en el ámbito deportivo.

El escándalo del “Cachirulazo” quedó irremediablemente asociado a su nombre y acompañó su trayectoria hasta el final de sus días.