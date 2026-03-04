México Deportes

Fulham vs West Ham de Premier League: ¿Cuándo y dónde ver el derbi londinense con Raúl Jiménez?

El duelo de la Jornada 29 enfrenta a dos equipos con objetivos distintos en la tabla y contará con participación mexicana

(Adam Davy/PA vía AP)
(Adam Davy/PA vía AP)

La actividad de media semana en la Premier League tendrá presencia mexicana con Raúl Jiménez como protagonista del derbi londinense entre Fulham y West Ham.

El duelo corresponde a la Jornada 29 y enfrenta a dos equipos con panoramas distintos en la tabla, pero con la misma necesidad de sumar.

El conjunto dirigido en Craven Cottage busca consolidar su repunte reciente, mientras que los Hammers llegan presionados por la zona de descenso.

Fulham y West Ham, con objetivos distintos en la tabla

(REUTERS)
(REUTERS)

Fulham encara el compromiso después de revertir una racha negativa y sumar dos victorias consecutivas, resultados que lo han devuelto a la disputa por puestos de competiciones europeas. Bajo ese contexto, Raúl Jiménez ha tenido participación activa con goles y asistencias, consolidándose como una pieza determinante en el ataque.

En contraste, West Ham United atraviesa un escenario más complejo. El equipo se ubica en la posición 18 con 25 puntos, a dos unidades de la zona de salvación. Además, acumula tres partidos sin victoria, por lo que el margen de error comienza a reducirse en la recta final de la temporada.

Horario y transmisión del Fulham vs West Ham

(REUTERS)
(REUTERS)

El partido entre Fulham FC y West Ham se disputará este miércoles 4 de marzo a las 13:30 horas, tiempo del centro de México. La sede será Craven Cottage, estadio del Fulham para esta temporada de la Premier League.

La transmisión del encuentro estará disponible a través de TNT Sports y la plataforma HBO Max, donde podrá seguirse la actuación de Raúl Jiménez en esta jornada de media semana del futbol inglés.

