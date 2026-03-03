¿México campeón? Luis Figo está convencido que el Tri tiene todo para llevarse el Mundial 2026

El exjugador del Real Madrid considera que hay que tener mesura en las predicciones para este torneo. (Europa Press)

Luis Figo, leyenda del fútbol portugués, generó una ola de entusiasmo durante su reciente visita a Guadalajara al mencionar entre bromas a México como uno de sus “favoritos” para ganar la Copa del Mundo 2026.

El exfutbolista luso estuvo presente este martes en el Estadio Akron, donde participaron leyendas del Real Madrid y Barcelona en un partido previo a la Copa de Leyendas reuniendo a los amantes del futbol.

El portugués explicó que considera a México uno de los favoritos en la próxima Copa del Mundo por empatía con el público local, pero matizó que, desde una perspectiva más objetiva, hay equipos nacionales con mayor experiencia reconocidos entre los favoritos, como Argentina, Brasil, España, Francia y, por supuesto, Portugal, dándole a la afición una visión más realista de lo que podría suceder en la próxima justa.

El exjugador pone a su selección como una de las favoritas este 2026. (Grosby)

¿México como favorito?

Interpelado sobre sus pronósticos, Figo no vaciló: “Yo creo que el favorito es México...”, respondió. Con un gesto cómplice, añadió entre risas: “¡Estamos en México, ¿no?… ¿He ganado puntos o no?”.

La reacción de los presentes reflejó el ambiente relajado en el recinto, donde la cercanía de la Copa del Mundo y el torneo de leyendas generaron expectativas tanto entre aficionados como entre exjugadores.

Las selecciones favoritas de Figo para la Copa del Mundo

Posteriormente, el exfutbolista cambió el tono y abordó el tema desde una óptica más reflexiva: “Las selecciones que tienen bastante experiencia en las fases finales de la competición siempre son Argentina, Brasil, España y espero que Portugal pueda estar en esa parte final… Si me convocan, seguro ganamos, estoy esperando la convocatoria”.

Figo expresó su deseo de ver a su país triunfar, aunque reconoció la dificultad de prever un campeón. “Espero que sea Portugal, pero si no, no sé”.

Incluso con su selección, Figo tuvo dudas sobre el papel que tendrán en este Mundial. (Europa Press/Contacto/Emily Curiel)

Para el portugués, diversas selecciones poseen argumentos sólidos para aspirar al título, lo que impide definir un claro favorito en la actualidad. La expectativa crece a medida que se acerca el inicio del torneo y la incógnita sobre la nueva selección campeona permanece abierta.

Una leyenda viviente del futbol actual

El nombre de Luis Figo no solo evoca a una época dorada del futbol internacional, también es sinónimo de garra, habilidad y una elegancia que imprimía en el terreno de juego desde la media cancha.

Si bien es uno de los mayores referentes de los primeros años de la década de los 2000, Figo le dio visibilidad al balompié portugués siendo nombrado como una leyenda de este país. Aquí te dejamos varios de sus campeonatos:

Títulos con Clubes

Sporting de Lisboa:

1 Copa de Portugal (1995).

FC Barcelona:

2 Ligas de España (1998, 1999).

2 Copas del Rey (1997, 1998).

1 Supercopa de España (1996).

1 Recopa de Europa (1997).

1 Supercopa de Europa (1997).

Real Madrid:

1 UEFA Champions League (2002).

2 Ligas de España (2001, 2003).

2 Supercopas de España (2001, 2003).

1 Copa Intercontinental (2002).

1 Supercopa de Europa (2002).

Inter de Milán:

4 Series A / Scudettos (2006, 2007, 2008, 2009).

1 Copa de Italia (2006).

3 Supercopas de Italia (2005, 2006, 2008).

Logros con la Selección de Portugal

Categorías Inferiores: Campeón del Mundo Sub-20 (1991) y Campeón de Europa Sub-16 (1989).

Selección Absoluta: Subcampeón de la Eurocopa 2004.

Tercer puesto en la Eurocopa 2000.

Cuarto puesto en el Mundial de Alemania 2006.

Distinciones Individuales

Balón de Oro: Ganador en el año 2000.

FIFA World Player: Ganador en el año 2001.

Mejor Futbolista del Año en Portugal: 6 veces (1995-2000).

FIFA 100: Incluido en la lista de los mejores futbolistas vivos de la historia.

Máximo Asistente: Es recordado como uno de los mejores asistentes de la historia del fútbol, sumando un total de 283 asistencias en su carrera.