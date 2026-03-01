Javier Alarcón destaca actuación de Cruz Azul y manda mensaje a ex jugadores celestes: “Nadie los extraña”

Este buen momento que pasa el equipo cementero de la mano de Nicolás Larcamón causó diferentes puntos de vista entre los analistas y expertos, tal es el caso de Javier Alarcón(Jovani Pérez)

Cruz Azul derrotó a los Rayados de Monterrey 2 goles por 0 en el Estadio BBVA el pasado sábado 28 de febrero y se colocó como líder general del torneo luego de que Chivas perdiera ante Toluca.

La Máquina dominó el partido y perdonó de más a un equipo regio que no pudo imponer su posición de local. Las anotaciones fueron por parte de Rodolfo Rotondi al minuto 19 y Agustín Palavecino al 62.

Este buen momento que pasa el equipo cementero de la mano de Nicolás Larcamón causó diferentes puntos de vista entre los analistas y expertos, tal es el caso de Javier Alarcón, quien aprovechó sus redes sociales para opinar sobre el tema.

Jugadores de Cruz Azul festejan tras anotar uno de los goles con los que ganaron a Monterrey en el torneo mexicano. Estadio BBVA, Monterrey, México. 28 de febrero de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Alarcón destaca actuación de Cruz Azul y manda mensaje a ex jugadores

Javier Alarcón resaltó el presente de Cruz Azul tras vencer a Monterrey en el Torneo Clausura 2026. En sus declaraciones, elogió el trabajo institucional del club, mencionó que la salida de jugadores como Faravelli, Sepúlveda, Rivero, Jorge Sánchez, Mier, Bogusz y Giakoumakis no ha afectado al equipo, y minimizó la relevancia de Kevin Mier en la plantilla cementera.

“¿Ya no le guardan luto a Vicente Sánchez? Larcamón e Iván Alonso, ponen a Cruz Azul en el primer lugar de la tabla. Debió golear a Rayados. ¿Faravelli, Sepúlveda, Rivero, Jorge Sánchez, Mier, el polaco y el griego (Bogusz y Giakoumakis)? Nadie los extraña. Gran gestión institucional”, escribió el periodista a través de su cuenta personal de X.

Con su comentario, Alarcón subrayó que la institución ocupa el primer lugar de la tabla con Larcamón e Iván Alonso al frente, restando valor a los jugadores que dejaron la plantilla para este torneo.

Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Cruz Azul - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - February 28, 2026 Cruz Azul's Willer Ditta in action with Monterrey's Lucas Ocampos REUTERS/Daniel Becerril

Larcamón y su paso en el cuadro cementero

El destacado desempeño de Cruz Azul en el actual campeonato parece provocar que los seguidores del club empiecen a dejar de lado a Martín Anselmi y Vicente Sánchez.

Durante el primer semestre bajo la conducción de Nicolás Larcamón, la afición no se sintió identificada con el estilo de juego; el equipo fue eliminado en las Semifinales del torneo local, no superó la ronda inicial de la Leagues Cup y perdió ante Flamengo en la Copa Intercontinental. Ahora, la escuadra apunta a disputar el título de liga y buscar el bicampeonato en la Concacaf Champions Cup 2026.

Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Cruz Azul - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - February 28, 2026 Cruz Azul's Willer Ditta in action with Monterrey's Lucas Ocampos REUTERS/Daniel Becerril

Lo que sigue para la Máquina

El calendario de la Liga MX marca para los de la Noria una serie de compromisos decisivos en el mes de marzo. El equipo dirigido por Martín Anselmi enfrentará a Santos Laguna el martes 3 de marzo en el Estadio Corona, con el inicio fijado para las 19 horas, tiempo del centro de México.

En el horizonte inmediato, Cruz Azul prepara su estrategia para recibir a Atlético San Luis en casa, un duelo clave para consolidar su posición en la tabla. Posteriormente, el plantel celeste asumirá la visita a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario